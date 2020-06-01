Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом, об этом он сам сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook.

"Вчера стало известно, что мой тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. У меня не было никаких симптомов, но поскольку я должен был отправиться в поездку, решил сдать тест. У всех членов семьи тест оказался положительным", - рассказал политик.

Пашинян предположил, что мог заразиться от официанта, подавшего ему стакан с водой во время рабочего совещания. "Как вы знаете, во время таких совещаний на стол ставят стаканы с водой. Я заметил, что человек, подавший стакан, не был в перчатках. На месте сделал ему замечание и предложил заменить стакан", - сказал Пашинян.

Позже выяснилось, что у этого официанта диагностировали коронавирус.

Глава правительства уточнил, что у него не наблюдается никаких явных симптомов, например, высокой температуры, однако в любой момент эти симптомы могут проявиться.

Пашинян пояснил, что боится заразить окружающих людей старшего возраста. Поэтому он продолжит работать из своей резиденции, где у него есть все необходимые условия.

Политик выразил сожаление относительно произошедшего. "Наша стратегия продолжает оставаться прежней. Мы должны научиться жить с коронавирусной инфекцией", - заключил премьер.

Таким образом, Никол Пашинян стал третьим главой правительства в мире после Бориса Джонсона и Михаила Мишустина, кто заразился COVID-19.

Напомним, сегодня армянский премьер отмечает юбилей: ему исполняется 45 лет.

Как отметил в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров, несмотря на то, что Пашинян заболел в не самый удачный момент – сразу после учредительного съезда партии его нового внутреннего противника Артура Ванецяна, его позиции в стране вряд ли удастся ослабить. «Политическая борьба в Армении в данный момент находится в пассивной фазе в связи с тем, что внутрипарламентская оппозиция достаточно слаба, а политическое поле широко занято даже не одной политической силой, а одним политическим игроком – собственно, Николом Пашиняном – который обладает существенным влиянием и на процессы внутри республики и на руководителей политической группы, которая имеет большинство в парламенте. Итоги парламентских выборов 2018 года во многом определила персоналия Пашиняна. С этой точки зрения понятно, что поле, если не монополизировано, то, по крайней мере, существенно сужено фигурой Пашиняна и его влиянием», - прежде всего указал он.

«Развитие политической борьбы в таких условиях может быть связано с усилением не столько парламентских игроков, сколько внепарламентских сил, которые позиционируют Пашиняна в качестве человека, не способного к политическому руководству, особенно в условиях пандемии. К примеру, регулярно сейчас бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян обвиняет Пашиняна в различных грехах, начиная от коррупционных проявлений, заканчивая сделками по продаже оружия. При этом оппозиция пытается взять на вооружение те же обвинения, которые сам Пашинян предъявлял по отношению к прежней власти. Получается, что оппозиция пытается играть на том же поле, на котором играл Пашинян в бытность свою оппозиционером», - обратил внимание Александр Маркаров.

«Партия Артура Ванецяна пока что пошла по тому же пути. Это новый игрок на политическом поле Армении, он только начинает деятельность в качестве партийного лидера, так как прежде он был главой Службы нацбезопасности, что требовало от него быть аполитичным человеком. Так сложились обстоятельства, что именно из-за политических процессов в Армении ему пришлось подать в отставку, и он посчитал, что теперь должен начать не служебную, а политическую карьеру. Так бывает в политике, когда люди из служивого класса переходят в класс политический и начинают выступать в общественном поле в иной ипостаси. Вопрос, насколько его партия будет популярной в Армении, пока открыт», - добавил директор армянского филиала Института стран СНГ.

«Более важный вопрос – удастся ли оппозиции консолидироваться в ближайшее время? Количество людей, которые будут недовольны своим ухудшившимся социально-экономическим положением либо тем, что ожидания не оправдались, будет увеличиваться. Пока неясно, приведет ли это просто к разочарованию или же к тому, что новая оппозиция сможет мобилизовать эту недовольную массу в свою пользу», - заключил он.