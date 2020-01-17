Картины Церетели представили в ООН

В Женеве в штаб-квартире ООН открылась выставка картин президента Российской академии художеств Зураба Церетели.

Выставка открыта при поддержке постоянного представительства РФ при женевском отделении ООН и женевской галереи современного искусства D10 Art Space. В экспозиции представлено 11 картин из личной коллекции художника.

"Для меня символично и особенно приятно, что первая выставка в этом году, в год 75-летия создания ООН - это выставка Зураба Церетели... Его работы действительно представляют лучшее из современного искусства", - заявила на открытии выставки генеральный директор женевского офиса ООН Татьяна Валовая.

В свою очередь, вице-президент академии Андрей Золотов отметил, что Российская академия художеств поддерживает выставку.

Он также назвал Церетели великим художником XX столетия. "Академия придает очень большое значение этой выставке. Каждая выставка Церетели, каждая его работа делается во имя России и российского народа", - приводит слова Золотова Спутник-Грузия.