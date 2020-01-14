Учителя-наркодилера осудили в Казахстане

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области признал виновным в распространении наркотических веществ учителя-дефектолога специализированной школы интерната. Об этом пишут казахстанские СМИ.

Полицейские установили, что мужчина занимался бесконтактным распространением наркотиков с 2018 года, используя мессенджер Telegram.

"Преследуя материальную выгоду, он продавал запрещенные синтетические наркотики. Поставщика он нашел также в Telegram. Доставка осуществлялась на его имя через почту", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Осужденный публиковал объявления о продаже запрещенных веществ в Telegram. Когда клиент переводил определенную сумму на QIWI-кошелек, учитель делал закладку и сообщал ее координаты покупателю.

Виновность мужчины была доказана полностью на основании как экспертизы, так и показаний свидетелей. Тем не менее, в суде подчеркнули, что незаконными подработками осужденный занимался вне школы.

Суд приговорил учителя к 11 годам заключения, причем судья принял во внимание положительные характеристики обвиняемого.