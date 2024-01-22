Руслан Алиев: 2023 год стал этапным для отношений России и Азербайджана

Неделю назад Москва и Баку приняли новую масштабную программу развития союзнических отношений – "Дорожную карту" на 2024-2026 годы. Об итогах пяти лет развития российско-азербайджанских отношений в экономике и перспективах в ближайшие годы, "Вестник Кавказа побеседовал с торговым представителем Азербайджана в РФ Русланом Алиевым.

- Руслан Аллахвердиевич, в каких сферах торговля между двумя странами развивается наиболее активно?

- Хотел бы отметить, что 2023 год для азербайджано-российских отношений в определенном смысле стал этапным – завершающим годом реализации мер, определенных "Дорожной картой" по основным направлениям развития азербайджано-российского сотрудничества на 2018-2023 годы.

Сегодня Россия – один из основных внешнеэкономических партнеров Азербайджана. Товарооборот с РФ составляет около 9% всего внешнеторгового оборота нашей страны. Как и в прежние годы, в 2023 году торговый оборот между нашими странами рос высокими темпами и достиг рекордной цифры в $4,3 млрд, что на 18% выше показателя 2022 года.

Традиционно за последний год в экспорте из Азербайджана в Россию преобладали фрукты (доля в экспорте – 35%), пластик (22%), овощи (17%), природный газ (около 5%), а также алкогольные и безалкогольные напитки (3%). А в импорте из России в Азербайджан преобладала сырая нефть, черные металлы и изделия из них, зерновые, древесина, природный газ, электротехническое оборудование и т. д.

Но у нас, конечно же, имеется большой потенциал для еще большего развития торговых связей, и в этом отношении государственные и бизнес-структуры обеих стран проводят соответствующую работу с целью реализации имеющихся возможностей для дальнейшего роста.

Хорошую основу для поступательного развития торгово-экономических отношений между нашими странами заложило подписание в конце прошлого года "Дорожной карты по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества на 2024 – 2026 годы".

- Как развиваются торгово-экономические отношения Азербайджана с регионами Российской Федерации?

- Выстраивание взаимодействия Азербайджана непосредственно с регионами России является важной составной частью торгово-экономических отношений между нашими странами. Такому сотрудничеству в обеих странах на самом высоком государственном уровне придается большое значение.

Не случайно, что, начиная с 2009 года, ежегодно проводятся Азербайджано-Российские межрегиональные форумы, которые зарекомендовали себя в качестве эффективной площадки для взаимодействия между предпринимателями двух стран.

Сейчас свыше 70 российских субъектов развивают сотрудничество с Азербайджаном. 18 из них уже имеют соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии, а с 14 субъектами проекты таких соглашений находятся на рассмотрении. С 4 субъектами (город Москва, город Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Республика Дагестан) действуют межправительственные комиссии.

Кроме того, в Баку работают представительства республик Дагестан и Татарстан. В Астрахани действует Азербайджанский Деловой Центр, а в Баку – Астраханский. В городе Екатеринбург открыт винный дом Азербайджана.

Лидеры по межрегиональному товарообороту с Азербайджаном – Москва, Краснодарский край, Ставропольский край, Московская и Свердловская области. В десятку основных торговых партнеров также входят Республика Татарстан, Волгоградская, Саратовская области и город Санкт-Петербург.

- В дорожной карте до 2026 года запланирована господдержка малого и среднего бизнеса. Какие меры поддержки здесь необходимы в первую очередь?

- В данном случае развитие малого и среднего бизнеса рассматривается в качестве еще одного серьезного сегмента товаропроизводителей, способного дать новый импульс расширению торгово-экономических отношений между нашими странами.

Как известно, в обеих странах созданы и эффективно действуют механизмы поддержки малого и среднего бизнеса. Так, в Азербайджане с 2018 года функционирует Агентство развития малого и среднего бизнеса, в результате деятельности которого были значительно упрощены процедуры регистрации, получения лицензий и разрешений и т. д.

Агентство участвует в процессе совершенствования механизмов защиты интересов малого и среднего бизнеса, а также финансирует образовательные, научные, исследовательские и поддерживающие проекты, связанные с развитием микро-, малого и среднего предпринимательства. 50% затрат на исследование, проводимое по заявке субъекта малого бизнеса, покрывается государством. В рамках этого механизма поддержки субъекты среднего бизнеса могут воспользоваться бесплатными тренингами, семинарами и информационной поддержкой.

Кроме того, для поддержки этого сектора субъектам МСБ предоставляются также значительные льготы. Они на 7 лет освобождаются от налога на прибыль, землю и имущество, от НДС на импортируемое техническое и технологическое оборудование. На 7 лет освобождается от налога часть доходов участников кластера МСБ, направленная на капитальные затраты. Также предоставляются льготные кредиты.

Обозначение вопроса поддержки МСБ в "Дорожной карте" обусловлено целью шире вовлечь предпринимателей, работающих в этом сегменте в торгово-экономические отношения между нашими странами, создать им условия для экспорта своих товаров и услуг.

Для достижения этой цели необходимо оказать предпринимателям поддержку в повышении их знаний и компетенций в вопросах внешнеторговых операций; информировать о действующих в странах таможенных и других правилах, требованиях к качеству и маркировке импортируемой продукции; регулярно сообщать о конъюнктуре на ту или иную товарную номенклатуру на внутренних рынках сторон; создать механизм по оказанию соответствующих консультационных услуг.