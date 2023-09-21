Вчера в Астрахани в восьмой раз прошел Каспийский медиафорум, на котором обсуждалась общественная дипломатия и социальные медиа как фактор сближения народов. На форум приехали журналисты, представителей органов власти и общественные деятели из прикаспийских стран: России, Азербайджана, Ирана, Казахстана.

О положении русского языка в республиках СНГ "Вестнику Кавказа" рассказала ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Наталья Трухановская.

- Как вы оцениваете образовательные контакты с государствами содружества?

- Давно устоявшиеся связи, которые носят академический характер, научный характер, развиваются. Это связи между вузами, между преподавателями, между студентами университетов. В таких странах как Грузия или Азербайджан мы очень тесно сотрудничаем с преподавателями университетов, которые занимаются русской филологией, которые в принципе заняты гуманитарной сферой нашей науки. На уровне общения студентов, в том числе онлайн общения, мы тоже достаточно тесно контактируем. У нас есть портал образования на русском. Он был создан еще до пандемии, и во время пандемии себя проявил самым замечательным образом, и мы можем видеть, как много коллег из Грузии, Азербайджана заходят к нам на портал, смотрят наши материалы, скачивают.

- Какие проекты реализует Институт русского языка в странах Южного Кавказа?

- Успешно развивается проект "Послы русского языка в мире". Российские ребята-волонтеры, которых мы отбираем и готовим, ездят в экспедиции и знакомят школьников и молодежь разных стран с русским языком, с его красотой, с его культурой. В Азербайджане наши "послы" были не один раз. В Грузии, к сожалению, пока не были, но мы знаем, что их приезд там обрадует всех, кто интересуется русским языком. Сейчас мы работаем с грузинской стороной над организацией нашей экспедиции.

У нас много проектов, которые связаны со школьными учителями и с вузовскикми преподавателями. Это, в первую очередь, повышение квалификации. Звучит, наверное, не очень интересно и даже примитивно, но вместе с тем эти программы, которые носят такое скучное название как "Повышение квалификации", они очень важны для учителей в принципе всех стран, но в частности и стран Южного Кавказа.

Когда мы приезжаем с этими программами, когда рассказываем какие-то новинки методики преподавания русского языка, когда показываем новые интересные лингвистические аспекты языка, всем это интересно, важно и полезно. Потому что больше не от кого это узнать.

Мы всегда рады видеть наших коллег из этих стран у себя в институте. Например, из Азербайджана к нам приезжают коллеги, стажируются, участвуют в наших конференциях. Буквально несколько дней назад в Санкт-Петербурге прошло огромное международное мероприятие – конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Туда приехали и коллеги из Азербайджана, и коллеги из Грузии, причем коллега из Азербайджана был избран одним из членов президиума этой ассоциации, что очень почетно.

- Как вы оцениваете значимость Каспийского медиафорума?

- На самом высоком уровне. Потому что мероприятия, которые не просто собирают коллег из разных стран, но имеют четкую тематическую направленность, дают колоссальный эффект и приносят колоссальную пользу. Общение, которое выстраивается не онлайн, то есть не дистанционно, не по переписке, а именно в одном пространстве, всегда ведет к очень серьезным позитивным результатам.