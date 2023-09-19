В Астрахани стартовал VIII Каспийский медиафорум

Сегодня в Астрахани начал работу VIII Каспийский медиафорум с участием представителей всех стран Каспийской пятерки - Ирана, Азербайджана, Казахстана, России и Туркменистана, а также Узбекистана, Белоруссии и Киргизии.

Организаторы убеждены, что форум, главная тема которого, "Общественная дипломатия и социальные медиа как фактор сближения народов", поспособствует развитию социально-экономического и гуманитарного сотрудничества стран Каспийского региона.

В Астраханский государственный театр оперы и балета, ставший основной площадкой медийного события, приехали журналисты, представители органов государственной власти, ответственные за реализацию информационной политики, международное сотрудничество, эксперты, ученые и политологи, лидеры общественных организаций России и других прикаспийских стран.

Проблемы масс-медиа и русского языка

Открыл форум руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков:

Россотрудничество занимается российской гуманитарной политикой в структуре Министерства иностранных дел. И одна из наших задач –продвижение русского языка, поддержка СМИ на русском языке. Мы вместе со Всероссийским центром изучения общественного мнения проводили исследование по "потреблению медиа" в прикаспийском регионе:

Драматически снижается количество людей, которые в принципе смотрят телевизор. Это люди в основном старшего возраста. В Казахстане, в Азербайджане доля тех, кто в возрасте 60-65 лет смотрит телевизор, порядка 90% с лишним.

Среди молодежи 18-30 лет эта доля составляет 15-20%.

Это новая реальность, в которой нам предстоит жить. Доля людей, которые получают информацию из газет, из печатных СМИ, драматически снижается по сравнению даже с теми цифрами, которые я вам сейчас называл по телевидению, приближаются к 3%, 5%, 12% по разным странам.

- заявил Евгений Примаков.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мы с вами живем в изменяющемся мире. Я вспоминаю замечательную историю, которая произошла, когда я возглавлял комиссию по СМИ Общественной палаты РФ. Ко мне пришли представители одной из многотиражных российских газет, обиженные на конкурентов из интернета, говоря о том, что это нечестная конкуренция, газете приходится держать станки, краску, склад для бумаги и так далее; а люди, которые продают новости в интернете, таких расходов не несут. Представители этой газеты предложили запретить интернет, чтобы у них повысились тиражи. Теперь этот мир уходит от нас.

- сказал глава Россотрудничества.

Мы должны понять, что отличаемся в области медиа от остального глобалистского мира, и чем мы друг другу интересны. Потому что в условиях медийной конкуренции сохранять культурную, цифилизационную идентичность все сложнее. Сохранение этой идентичности является для нас безусловной ценностью. Является ли угрозой для нашей идентичности размывание этой ценности со стороны глобалистской медиа? Да!

- убежден Примаков.

Каспий в иранском контексте

Иранист из Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи:

Сегодняшний медиафорум имеет огромнейшее значение для всех прикаспийских государств. Каспий – это будущий хаб, который соединит Европу и Азию. В наших взаимоотношениях бывают и подъемы, и падения. Благодаря этому форуму мы сможем укрепить наши отношения, решить огромное количество проблем. Я хочу предложить создать ассоциацию некоммерческих организаций, которые смогут обмениваться опытом. Также нужно создавать общество волонтеров, добровольческие общества.

Иранская делегация представлена на форуме достаточно масштабно, как и делегации из Азербайджана и Казахстана. С Ираном у нас есть еще нерешенные вопросы по Каспию. Есть договоренность, но она еще не ратифицирована в парламенте. Здесь мы осознаем, насколько важен этот регион, и я надеюсь, что благодаря этому форуму у нас не останутся нерешенными какие-то вопросы.

- заявила Раванди-Фадаи.

Мягкая сила зеленой дипломатии

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов:

Каспийский медиафорум – та площадка, на которой рассматриваются различные отраслевые вопросы. Сегодня не хватает таких инструментов продвижения, современных инструментов, которые доходят до каждого потребителя, до целевой аудитории. Здесь очень много контента, очень много событий, много различного рода мероприятий. Ценность форума в том, что здесь консолидируется повестка разных отраслей и ей придается определенное звучание на всей территории Каспия.

Мы продвигаем "зеленую дипломатию", и здесь предложили один из инструментов развития Тегеранской конвенции - зеленый стандарт Каспия. Это инициатива российского неправительственного сектора, но мы хотим, чтобы это была международная инициатива, поэтому призвали всех присоединяться к ней. Зеленый стандарт Каспия – это небольшой декларативный свод правил, попытка придать новое звучание экологии каспийского региона, чтобы к экологии Каспия было привлечено больше внимания. Это и обмеление, и вопросы, связанные с добычей углеводородов. Поэтому необходима вовлеченность в решение проблем неправительственного сектора, университетов, повышение экологической культуры всех, кто живет на Каспии.

- полагает Исмаилов.

Очень много задач, и нужно, чтобы мы самостоятельно, даже, может быть, дистанцируясь от органов власти, от официальных дипломатических каналов, могли эти вопросы решать, обсуждать, выносить их на широкую повестку, придавать новые звучания. Как мягкая сила, зеленая дипломатия помогает такие вопросы решать, практика это доказала. Поэтому наша инициатива "Зеленый стандарт Каспия" является уникальной площадкой для сбора всех решений, инициатив со всех пяти государств.