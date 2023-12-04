Намик Алиев: Прямой диалог Баку и Еревана дает результаты

Накануне администрация президента Азербайджана и аппарат премьер-министра Армении опубликовали совместное заявление о взаимной приверженности улучшению отношений и обмене заключенными. "Вестник Кавказа" побеседовал с доктором юридических наук, профессором, послом Намиком Алиевым о значении этого документа для армяно-азербайджанского урегулирования.

- По вашей оценке, что этот документ говорит о прогрессе в армяно-азербайджанском урегулировании?

- Этот документ следует считать прорывом в отношениях. За весь период конфликта и три года после я не припомню, чтобы происходило нечто подобное. Это чрезвычайно важный и серьезный документ. Учитывая, что его совместно приняли администрация президента Азербайджана и аппарат премьер-министра Армении, он оказался неожиданным, но в тоже время позитивным событием с точки зрения надежд и стремлений к подписанию мирного договора. Мы сегодня должны рассматривать его как очень важный шаг на пути к миру, к взаимопониманию позиций обеих сторон.

- На ваш взгляд, какую пользу урегулированию несет двусторонний диалог?

- Я считаю, это совместное заявление показало, насколько эффективным может быть ведение переговоров без посредников. Мы на протяжении длительного периода видели, как и та, и другая сторона видела будущее своих отношений через посредничество. Вначале это была Минская группа ОБСЕ, потом разные площадки, возникшие после завершения Карабахской войны в 2020 году – и каждый раз возникали какие-то проблемы с ведением переговоров на этих площадках. Теперь же мы видим, что можно вести диалог и без посредников, и это приносит ощутимые результаты.

- Как вы оцениваете сами договоренности?

- Те жесты, которые сделали обе стороны, доказывают, что есть возможность понимать стремления своих партнеров по переговорам. Азербайджан сделал широкий жест доброй воли, передав Армении 32 заключенных в обмен на двоих азербайджанских граждан. Это достаточно большая уступка, с другой стороны, ее можно рассматривать и как цену военнослужащего Азербайджана. Позитивный дух совместного заявления демонстрирует, насколько можно продвинуться и как быстро можно договариваться на переговорах в двустороннем формате.

- Каких дальнейших шагов по улучшению отношений уместно ожидать от Баку и Еревана?



- Я думаю, нужно идти к мирному соглашению, поскольку ему нет альтернативы. Только через мирное соглашение можно прийти в конечном итоге к тому, чтобы регион экономически развивался, процветал и двигался вперед. Без мирного соглашения развития не будет. Будем надеяться, что стороны, заинтересованные в мире на Южном Кавказе, создадут все условия для того, чтобы Баку и Ереван смогли договориться и к всеобъемлющему урегулированию на двусторонней основе.