Мэтью Брайза: "Армения должна разминировать Азербайджан"

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Бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза рассказал для "Вестника Кавказа" о том, какое значение для армяно-азербайджанского урегулирования имеют признание Арменией территориальной целостности Азербайджана, участие Еревана в разминировании Карабаха и Восточного Зангезура и выплата армянскими властями компенсации Баку за годы оккупации.

Армения на днях согласилась признать Карабахский экономический район территорией Азербайджана, договорившись на уровне глав государств, что площадь Азербайджанской Республики составляет 86600 кв км в соответствии с границами, установленными в Алматинской декларации 1991 года. При этом армянские власти продолжают уходить от ряда других вопросов армяно-азербайджанского урегулирования и постоянно ищут возможности переложить на плечи Баку ответственность за совершаемые Ереваном провокационные действия. О том, как обстоят сейчас дела в отношениях Азербайджана и Армении, "Вестник Кавказа" поговорил с бывшим послом США в Азербайджанской Республике Мэтью Брайзой.

- На ваш взгляд, каково значение для армяно-азербайджанского урегулирования признания Арменией территориальной целостности Азербайджана через согласование площадей двух государств?

- Признание премьер-министром Армении Николом Пашиняном территориальной целостности Азербайджана, включая уточнение площади азербайджанской земли в 86,6 тыс кв км (что означает признание Карабаха частью Азербайджана), чрезвычайно важно. Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана было главной целью Баку и во Второй Карабахской войне и на протяжении всех десятилетий политических и военных процессов.

Это решающий момент в окончании армяно-азербайджанского конфликта и в подготовке к заключению мирного договора. Власти Армении уже не в первый раз упоминают территориальную целостность Азербайджана, около года назад министр иностранных дел Арарат Мирзоян делал похожее заявление, но потом ситуация обострилась и переговоры были сорваны. То, что Пашинян делает такое заявление сейчас, в момент серьезных, скоординированных дипломатических усилий США и Евросоюза, заставляет меня думать, что мирный договор скоро может быть достигнут.

Кроме того, признавая территориальную целостность Азербайджана официально, премьер-министр Пашинян помогает разрушить миф о "Великой Армении", который особенно распространен среди армянской диаспоры – мнение, что все земли в регионе, которые были населены армянами в прошлом, каким-то образом возможно соединить в одно государство. Очевидно, что этого никогда не произойдет.

- Должна ли Армения участвовать в разминировании земли Азербайджана, учитывая, насколько та загрязнена минами армянского происхождения?

- Как в качестве жеста доброй воли, так и с точки зрения международного права, конечно, Армения должна участвовать в разминировании Азербайджана. Именно Армения знает, где она расположила минные поля. То, что армянские войска заложили мины, делает Ереван обязанным помочь Баку найти и уничтожить их.

Заметьте, что участие Еревана в разминировании Карабаха и Восточного Зангезура было бы эффективным способом для Азербайджана и Армении открыть страницу истории и стать добрыми соседями. Также это расчистило бы путь для Армении к участию в больших инвестиционных проектах, особенно в сфере транспортной инфраструктуры, над которыми президент Алиев, премьер-министр Пашинян и президент Путин договорились работать вместе по соглашению от 9-10 января 2021 года.

- В праве ли Азербайджан требовать от Армении компенсацию за ущерб, причиненный за годы оккупации?

- Как любое суверенное государство, Азербайджан безусловно имеет право требовать или запрашивать финансовую компенсацию у Армении, учитывая оккупацию азербайджанских земель на протяжении всех этих лет. Механизм, чтобы принудить Армению предоставить эту компенсацию, один – возбуждение международного дела против Армении.

Армения и Азербайджан, заключая мирный договор, могли бы включить в него пункт о том, что Ереван выплачивает Азербайджану компенсацию, но крайне маловероятно, чтобы армянские власти подписались под таким обязательством. Не думаю, что компенсация будет упоминаться в мирном договоре, но надеюсь, что сам мирный договор будет заключен в ближайшее время.