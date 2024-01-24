Выставка "Школа Рукав" открылась в Москве

В Москве сегодня открылась новая выставка. В SEREBRO SPACE представлены скульптуры Александра Рукавишникова и его учеников. Выставка представляет собой кураторский проект Айдына Зейналова.

В культурном пространстве SEREBRO SPACE в Москве открылась выставка из серии кураторских проектов Айдына Зейналова, посвященных творчеству современных российских скульпторов.

Новая экспозиция под названием "Школа Рукав" рассказывает о скульптурной школе Александра Рукавишникова, известного московскими монументами Москвы, среди которых памятники Александру II, Федору Достоевскому, Юрию Никулину, Олегу Табакову, Мстиславу Ростроповичу, Муслиму Магомаеву.

Выставка продлится до 25 февраля.