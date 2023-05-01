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Пасха и Ураза-байрам, сакура и первоцветы: лучшие фото апреля

"Вестник Кавказа"
Главные праздники христиан и мусульман - Пасха и Ураза-байрам, сакура и первоцветы, выставки и концерты - все это в подборке лучших фото "Вестника Кавказа" за апрель.

В апреле христиане и мусульмане отмечали самые важные праздники - Пасху и Ураза-байрам.

Вступила в свои права весна - в Москве расцвели первоцветы, а потом и нежная сакура.

В Музей Востока привезли египетских мумий из Перми, а в музее изобразительных искусств имени Пушкина прошел Российско-Азербайджанский вечер поэзии и музыки.

Представляем самые яркие моменты апреля в фотографиях "Вестника Кавказа".

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Украшение к Пасхе на Воробьевых горах в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Украшение к Пасхе на Воробьевых горах в Москве
Вечер памяти ученого-офтальмолога, академика Академии наук Азербайджана, профессора Зарифы Алиевой в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Вечер памяти ученого-офтальмолога, академика Академии наук Азербайджана, профессора Зарифы Алиевой в посольстве Азербайджана в Москве
Московская историческая мечеть
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Московская историческая мечеть
Праздничная церемония в честь 100-летия Гейдара Алиева на территории московского завода “Метровагонмаш“
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Праздничная церемония в честь 100-летия Гейдара Алиева на территории московского завода "Метровагонмаш"
Отдыхающие в парке Музеон в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Отдыхающие в парке Музеон в Москве
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев во время осмотра выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев во время осмотра выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
Посетители парка Зарядье в Москве у поляны с цветами
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Посетители парка Зарядье в Москве у поляны с цветами
Гости WANDI Bazar Eid Festival у мечети на Поклонной горе в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Гости WANDI Bazar Eid Festival у мечети на Поклонной горе в Москве
Цветущая сакура в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Цветущая сакура в Москве
Тубден шедублинг в Отрадном в Москве
© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа". Тубден шедублинг в Отрадном в Москве
Посетители парка Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Посетители парка Зарядье
Девушка фотографирует крокусы в парке Музеон в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Девушка фотографирует крокусы в парке Музеон в Москве
Гости выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Гости выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
Экспонат выставки древнеегипетских мумий в Музее Востока в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Экспонат выставки древнеегипетских мумий в Музее Востока в Москве
Участница Российско-Азербайджанского вечера поэзии и музыки в Государственном музее А.С.Пушкина в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Участница Российско-Азербайджанского вечера поэзии и музыки в Государственном музее А.С.Пушкина в Москве
XXIV Ясинская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". XXIV Ясинская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
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