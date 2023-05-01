Главные праздники христиан и мусульман - Пасха и Ураза-байрам, сакура и первоцветы, выставки и концерты - все это в подборке лучших фото "Вестника Кавказа" за апрель.

В апреле христиане и мусульмане отмечали самые важные праздники - Пасху и Ураза-байрам.

Вступила в свои права весна - в Москве расцвели первоцветы, а потом и нежная сакура.

В Музей Востока привезли египетских мумий из Перми, а в музее изобразительных искусств имени Пушкина прошел Российско-Азербайджанский вечер поэзии и музыки.

Представляем самые яркие моменты апреля в фотографиях "Вестника Кавказа".