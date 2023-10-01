Сентябрь выдался жарким во всех смыслах. Москва отметила День города и 100-летие Расула Гамзатова, провела фестиваль Абхазии и традиционный "Восточный базар" в ГУМе. А в Астрахани состоялся Каспийский медиафорум.

Сентябрь-2023 оказался богат на события, как радостные, так и печальные.

Москва отпраздновала День города. В столице также отметили столетие дагестанского поэта Расула Гамзатова. Целых два мероприятия были посвящены восточному базару: выставка в Музее Востока и ярмарка в ГУМе. А в конце месяца состоялся фестиваль Абхазии.

Но были в Москве и печальные дни. 3 сентября на Аланском подворье прошли мероприятия памяти жертв Бесланской трагедии. 18 сентября ушел из жизни заслуженный деятель науки России, профессор, ректор Дипакадемии МИД России (2011-2019), доктор исторических наук Евгений Бажанов.

Представляем фото главных событий сентября.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Участницы концертной программы на 100-летии Расула Гамзатова во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы в Москве © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Молодожены на Дне города в Москве на ВДНХ © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Фестиваль Абхазии в Саду Эрмитаж в Москве © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Ретромодели трамваев на параде ретротранспорта ко Дню города в Москве © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Празднование дня города в павильоне Азербайджан на ВДНХ в Москве © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Выставка Восточный базар в ГУМе в Москве © Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа". Пляж в Фетхие в Турции © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Осенняя жара в Москве © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Памятник жертвам Беслана в Москве в годовщину трагедии © Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа". VIII Каспийский медиафорум в Астрахани © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Празднование 100-летия Расула Гамзатова во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы в Москве © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Шпиль Римско-католического Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Открытие выставки "Восточный базар" в Музее Востока в Москве © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Концертная программа Фестиваля Абхазии в Саду Эрмитаж в Москве © Фото: Татьяна Отвагина/ "Вестник Кавказа". Пейзаж недалеко от села Язула на Алтае © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Прощание с Евгением Бажановым в ритуальном зале Центральной клинической больницы © Фото: Софико Георгадзе/ "Вестник Кавказа". Закат на Кипре