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Лучшие фото сентября: День города в Москве, фестиваль Абхазии и восточный базар

"Вестник Кавказа"
Сентябрь выдался жарким во всех смыслах. Москва отметила День города и 100-летие Расула Гамзатова, провела фестиваль Абхазии и традиционный "Восточный базар" в ГУМе. А в Астрахани состоялся Каспийский медиафорум.

Сентябрь-2023 оказался богат на события, как радостные, так и печальные.

Москва отпраздновала День города. В столице также отметили столетие дагестанского поэта Расула Гамзатова. Целых два мероприятия были посвящены восточному базару: выставка в Музее Востока и ярмарка в ГУМе. А в конце месяца состоялся фестиваль Абхазии.

Но были в Москве и печальные дни. 3 сентября на Аланском подворье прошли мероприятия памяти жертв Бесланской трагедии. 18 сентября ушел из жизни заслуженный деятель науки России, профессор, ректор Дипакадемии МИД России (2011-2019), доктор исторических наук Евгений Бажанов.

Представляем фото главных событий сентября.

Участницы концертной программы на 100-летии Расула Гамзатова во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Участницы концертной программы на 100-летии Расула Гамзатова во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы в Москве
Молодожены на Дне города в Москве на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Молодожены на Дне города в Москве на ВДНХ
Фестиваль Абхазии в Саду Эрмитаж в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Фестиваль Абхазии в Саду Эрмитаж в Москве
Ретромодели трамваев на параде ретротранспорта ко Дню города в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Ретромодели трамваев на параде ретротранспорта ко Дню города в Москве
Празднование дня города в павильоне Азербайджан на ВДНХ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Празднование дня города в павильоне Азербайджан на ВДНХ в Москве
Выставка Восточный базар в ГУМе в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Выставка Восточный базар в ГУМе в Москве
Пляж в Фетхие в Турции
© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа". Пляж в Фетхие в Турции
Осенняя жара в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Осенняя жара в Москве
Памятник жертвам Беслана в Москве в годовщину трагедии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Памятник жертвам Беслана в Москве в годовщину трагедии
VIII Каспийский медиафорум в Астрахани
© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа". VIII Каспийский медиафорум в Астрахани
Празднование 100-летия Расула Гамзатова во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Празднование 100-летия Расула Гамзатова во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы в Москве
Шпиль Римско-католического Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Шпиль Римско-католического Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
Открытие выставки Восточный базар в Музее Востока в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Открытие выставки "Восточный базар" в Музее Востока в Москве
Концертная программа Фестиваля Абхазии в Саду Эрмитаж в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Концертная программа Фестиваля Абхазии в Саду Эрмитаж в Москве
Пейзаж недалеко от села Язула на Алтае
© Фото: Татьяна Отвагина/ "Вестник Кавказа". Пейзаж недалеко от села Язула на Алтае
Прощание с Евгением Бажановым в ритуальном зале Центральной клинической больницы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Прощание с Евгением Бажановым в ритуальном зале Центральной клинической больницы
Закат на Кипре
© Фото: Софико Георгадзе/ "Вестник Кавказа". Закат на Кипре
Фото августа: цветы в Москве, Тбилиси ночью, Сулакский каньон, Кавказские Минеральные Воды

Фото августа: цветы в Москве, Тбилиси ночью, Сулакский каньон, Кавказские Минеральные Воды

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