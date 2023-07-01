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Лето в Москве, линия памяти 2023 и День защиты детей: лучшие фото июня

"Вестник Кавказа"
Какими событиями был насыщен июнь? День защиты детей, Линия памяти в день начала Великой Отечественной войны, выставки и уличные музыканты - представляем самые яркие фотографии июня по версии "Вестника Кавказа".

Лето - лучшее время в Москве. И хотя июнь выдался прохладным, настроения москвичам и гостям города это не ухудшило.

В июне в Москве отпраздновали День защиты детей фестивалем Движения первых и отметили День памяти и скорби акцией "Линия памяти" в парке Музеон. А еще в библиотеке иностранной литературы прошла фотовыставка знаменитого режиссера Тофика Шахвердиева.

Представляем самые интересные фото июня по версии "Вестника Кавказа".

Фестиваль Движения первых в День защиты детей на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Фестиваль Движения первых в День защиты детей на ВДНХ
Творческий вечер и открытие фотовыставки Тофика Шахвердиева в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Творческий вечер и открытие фотовыставки Тофика Шахвердиева в Москве
Фестиваль Движения первых в День защиты детей на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Фестиваль Движения первых в День защиты детей на ВДНХ
Нарядные женщины в Москва-Сити на Курбан-байрам
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Нарядные женщины в Москва-Сити на Курбан-байрам
Участники акции “Линия памяти“ в парке Музеон в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Участники акции "Линия памяти" в парке Музеон в Москве
Фестиваль искусств "Небо“ в Парке Горького ко Дню защиты детей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Фестиваль искусств "Небо" в Парке Горького ко Дню защиты детей
Биеннале уличного искусства "Артмоссфера“ на Винзаводе в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Биеннале уличного искусства "Артмоссфера“ на Винзаводе в Москве
Уличные музыканты в Москва-Сити
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Уличные музыканты в Москва-Сити
Непогода в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Непогода в Москве
Прохожие в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Прохожие в Москве
Картины Таира Салахова на постоянной экспозиции в ГТГ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Картины Таира Салахова на постоянной экспозиции в ГТГ
Прием в посольстве Азербайджана в Москве ко Дню Вооруженных сил
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Прием в посольстве Азербайджана в Москве ко Дню Вооруженных сил
Пассажирка МЦК
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Пассажирка МЦК
Линия памяти 2023: День памяти и скорби встретили в Москве

Линия памяти 2023: День памяти и скорби встретили в Москве

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