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Как украсили Москву ко Дню Победы

"Вестник Кавказа"
Уже скоро Москва, вместе со всей Россией, будет отмечать День Победы. Как столица готовится к 9 мая - в фотографиях "Вестника Кавказа".

День Победы становится все ближе. В 2023 году 9 мая Россия отметит 78-летие Великой Победы.

Москва, как и вся страна, - в предпраздничном настроении. Столицу уже украсили - флагами, знаменами, плакатами и многим другим.

Представляем фото ярко оформленного ко Дню Победы города.

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Праздничные флаги и украшения ко Дню Победы на площади Дорогомиловская застава
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Праздничные флаги и украшения ко Дню Победы на площади Дорогомиловская застава
Девушка на фоне праздничных флагов и выставки ко Дню Победы в парке Победы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Девушка на фоне праздничных флагов и выставки ко Дню Победы в парке Победы
Праздничные флаги ко Дню Победы на Манежной площади
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Праздничные флаги ко Дню Победы на Манежной площади
Доска Бессмертный полк района в парке Горького
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Доска Бессмертный полк района в парке Горького
Праздничные флаги и конструкции ко Дню Победы на Лубянской площади
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Праздничные флаги и конструкции ко Дню Победы на Лубянской площади
Праздничные флаги ко Дню Победы на Кутузовском проспекте
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Праздничные флаги ко Дню Победы на Кутузовском проспекте
Праздничные флаги и конструкции ко Дню Победы у парка Горького
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Праздничные флаги и конструкции ко Дню Победы у парка Горького
Праздничные флаги ко Дню Победы на Крымском мосту
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Праздничные флаги ко Дню Победы на Крымском мосту
Праздничные флаги ко Дню Победы на Кутузовском проспекте у Триумфальной арки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Праздничные флаги ко Дню Победы на Кутузовском проспекте у Триумфальной арки
Праздничные флаги ко Дню Победы у памятника Жукову
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Праздничные флаги ко Дню Победы у памятника Жукову
ОДК ко Дню Победы у МЦК
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Украшения ко Дню Победы у МЦК
Праздничные флаги ко Дню Победы на Тверской улице
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Праздничные флаги ко Дню Победы на Тверской улице
Праздничные флаги ко Дню Победы на Садовом кольце
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Праздничные флаги ко Дню Победы на Садовом кольце
Праздничные флаги ко Дню Победы на Манежной площади
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Праздничные флаги ко Дню Победы на Манежной площади
Праздничные флаги ко Дню Победы на Хитровской площади
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Праздничные флаги ко Дню Победы на Хитровской площади
Праздничные флаги и ОДК ко Дню Победы у парка Горького
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Праздничные флаги и украшения ко Дню Победы у парка Горького
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