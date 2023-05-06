Как украсили Москву ко Дню Победы

Уже скоро Москва, вместе со всей Россией, будет отмечать День Победы. Как столица готовится к 9 мая - в фотографиях "Вестника Кавказа".

День Победы становится все ближе. В 2023 году 9 мая Россия отметит 78-летие Великой Победы.

Москва, как и вся страна, - в предпраздничном настроении. Столицу уже украсили - флагами, знаменами, плакатами и многим другим.

Представляем фото ярко оформленного ко Дню Победы города.