18 сентября не стало ректора Дипакадемии МИД РФ (2011-2019), доктора исторических наук, профессора Евгения Бажанова. Он нем вспоминает посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев:

Ушел из жизни мой большой друг, друг Южной Осетии, Евгений Петрович Бажанов. Наше дипломатическое сообщество понесло невосполнимую утрату. Это не дежурные слова, это на самом деле невосполнимая утрата.

Дипломатами нас делает не знание наизусть многочисленных кодексов, сводов, правил, а нравственность и любовь к Родине. Два качества, которые всегда позволяют найти выход из самой тяжелой ситуации.

Именно ими Евгений Петрович владел филигранно. Это был большой мастер нравственности. Это был великий интеллигент. Это был великий русский дипломат.

Я выражаю самые глубокие соболезнования семье, коллегам, всем тем, кому посчастливилось встретить в жизни этого замечательного человека.

Хочу передать от всего народа Южной Осетии, от нашего президента, от правительства слова искреннего сочувствия и соболезнования.

Евгений Петрович был большим другом Южной Осетии. Он очень любил нас, любил неподдельно, бескорыстно. С чем бы мы к нему ни обратились, он всегда находил выход из любой ситуации.

На счету этого замечательного человека десятки подготовленных дипломатов, которые будут служить на благо Южной Осетии и РФ. Потому что наши страны объединяет не только вековая дружба и любовь, но и уникальные договоры, которым нет аналогов нигде.

Мы всегда были единым русским миром. Евгений Петрович это отлично понимал и всегда действовал как истинный государственник. Он понимал, что наша маленькая республика не только настрадалась и прошла очень тяжелый путь, но она является форпостом русского мира на южных рубежах.

Наша большая дружба останется в веках.

Спи спокойно, дорогой брат, дорогой друг. Мы тебя никогда не забудем.