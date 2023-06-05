Загадки древнего города майя

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Древний город Чичен-Ица расположен на Юкатане в Мексике.

Майя были астрономами

Чичен-Ица - доказательство того, что майя опередили свое время. Город был одним из важных экономических центров с развитой торговлей. Здесь также была достаточно хорошо развита культура и наука, особенно астрономия. На территории Чичен-Ицы расположена обсерватория майя Эль-Караколь, откуда можно наблюдать за движением планет и изучать астрономические явления. Эта обсерватория когда-то использовалась майя для того, чтобы изучать движение Венеры. То, что знали астрономы времен майя об этой планете, ученые открыли лишь много лет спустя.

Еще одним фактом, свидетельствующим о познаниях далеких предков местных жителей в астрономии, является пирамида Кукулькана, божества которого называли "Пернатым змеем". В дни весеннего и осеннего равноденствия игра теней создает впечатление, будто "Пернатый змей" оживает: весной он ползет наверх, а осенью спускается вниз. На четырех секциях храма расположены лестницы, количество ступеней которых соответствует количеству дней в году - 365. Девять своеобразных ступеней самого сооружения делятся на каждой секции храма лестницей пополам, что дает 18 – число месяцев календарного года у майя. Также здесь есть и совпадения с мифологией и календарем тольтеков, населявших эти края позднее.

Откуда майя возили стройматериалы?

Некоторые ученые ставят под сомнение метод, которым были построены сооружения в древнем городе. Историки проанализировали здания и сооружения, расположенные на территории города, и обнаружили множество разнообразных материалов, происходящих не из Юкатана. Одним из таких материалов является слюда, которую майя использовали при строительстве для утепления своих построек. Однако некоторые исследователи склоняются к выводу, что слюду могли доставить сюда не из близлежащих городов, а из Бразилии. В этой связи ученые недоумевают, как ее можно было транспортировать на столь большое расстояние.

Кому принадлежал город?

Историю города делят на два этапа. Первый период соотносят с майя, а второй соответствует временам после вторжения на эти земли тольтеков, которые пришли сюда в X веке. Считается, что самые знаковые здания Чичен-Ицы (например, храмовая пирамида Кукулькана), возможно, были построены именно тольтеками, а не майя.

Ритуальные игры в мяч

Сохранилось мало информации об игре в мяч у майя, но, похоже, них игра носила более ритуальный характер. Известно, что в игре могли принимать участие или две команды, или игроки могли играть один на один. Считается, что в этих краях в основном был распространен вид "бедро-мяч", его считают наиболее ранней версией этой игры. В Чичен-Ице находится самая большая площадка для игры в мяч, известная в Мезоамерике. Из-за размеров стадиона, длина которого достигала более 100 метров (как сегодня в футболе), ученые высказали предположение, что здесь игра носила, скорее, ритуальный характер.

Почему Чичен-Ицу покинуло население

Некогда крупный и оживленный город опустел, когда население таинственным образом покинуло его после XI века. Никто не знает точных причин, почему город пришел в запустение. Испанцы, пришедшие в эти края, уничтожили древние манускрипты, которые могли хоть как-то пролить тайну на то, что произошло с древним городом Чичен-Ица. Ученые высказывают предположения, что на решение населения покинуть эти земли, могли повлиять засуха и голод.