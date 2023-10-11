Алиев заметил, что для Азербайджана уже не существует внутренних угроз, поскольку три недели назад был полностью восстановлен суверенитет республики; и провел небольшой исторический экскурс.
История вопроса
- Образования под названием Нагорный Карабах никогда в истории не существовало. Существовало Карабахское ханство, которое вошло в состав Российской империи в 1805 году. Был подписан Кюрекчайский мирный договор, с азербайджанской стороны его подписал Карабахский хан, его должность называлась хан Карабахский и Шушинский Ибрагим Халил, с российской стороны его подписал царский генерал Цицианов. Текст Кюрекчайского договора существует в интернете, каждый может ознакомиться. Никакого упоминания об армянском населении или каких-то особых правах армянского населения там нет.
- Карабах это древняя земля, населенная азербайджанцами, которые жили на протяжении веков, тысячелетий на своей территории. Потом было подписано еще было два договора между азербайджанскими ханствами и Россией – 1813 год - Гюлистанский мирный договор и 1828 год – Туркманчайский, по которому и другие азербайджанские ханства, в том числе Иреванское, вошли в состав России. В этих документах, естественно, речь шла об азербайджанских землях.
- После советизации Южного Кавказа была создана Нагорно-Карабахская автономная область. Потому что после тех документов XIX века, началось массовое переселение армянского населения на территорию Азербайджана из Персии и Восточной Анатолии. К моменту советизации национальный состав Карабахского региона Азербайджана был уже не таким, каким он был до начала XIX века. Это было сто лет назад.
- Когда в Советском Союзе начинались центробежные тенденции, поднял голову армянский сепаратизм и агрессивный экстремизм, к концу 1980-х годов были созданы неформальные экстремистские организации. Это не получило должной оценки центрального советского руководства, а во многих случаях и поощрялись им.
- Традиционные отношения мира, дружбы и согласия между азербайджанским и армянским народами были нарушены, была вброшена вредоносная идеология национальной исключительности, превосходства и пытались делать попытки обосновать претензии на Карабахскую землю Азербайджана. Эти тенденции трансформировались в открытую агрессию уже после развала Советского Союза и в оккупацию азербайджанских земель. В результате этого около 20% территории Азербайджана - и Карабахский регион, и бывшая Нагорно-Карабахская область, а также семь районов, которые никакого отношения к тому автономному образованию не имели, также были оккупированы. Была проведена этническая чистка, более миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель и ситуация оставалась таковой до осени 2020 года.
- Азербайджан всячески пытался решить вопрос мирный путем, был участником долгого и бесплодного переговорного процесса под эгидой ОБСЕ. Сам Ильхам Алиев с 2004 года участвовал в переговорах, но надежды рухнули в 2019 году. Тогда премьер-министр Армении заявил, что "Карабах – это Армения, и точка". Тем самым положил конец всем переговорам и сделал их совершенно бессмысленными. Это было открытой территориальной претензией к суверенному Азербайджанскому государству, потому что ни одна страна мира, включая Армению, так называемую "Нагорно-Карабахскую республику" не признала. То есть этот провокационный, необдуманный, самоубийственный, как выяснилось, шаг армянского руководства и другие провокационные действия, в том числе и военного характера, привели к тому, что в сентябре 2020 года началась Вторая Карабахская война, которая продлилась 44 дня и закончилась полным разгромом армии Армении и восстановлением территориальной целостности Азербайджана.
- При посредничестве РФ и лично президента Владимира Владимировича Путина было подписано трехстороннее Заявление в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, по которому те территории районов, прилегающих к бывшему Нагорно-Карабахскому региону, которые еще оставались под оккупацией, также были возвращены Азербайджану, а в регион были введены силы российского миротворческого контингента.
Зачем понадобилась антитеррористическая операция?
- Армения не выполняла пункты трехстороннего Заявления, а именно, один из важнейших пунктов говорил о том, что все армянские вооруженные силы должны быть выведены с территории Карабаха. Этого не было сделано, причем демонстративно. В 2020-2023 годы, пока Азербайджан не контролировал границу в районе Лачина, туда были завезены боеприпасы, количество которых исчислялось миллионами, мины, была дополнительно заминирована территория. Все это вело к тому, что азербайджанцы продолжали погибать на своей земле. Уже после окончания Второй Карабахской войны насчитывалось 315 погибших и тяжело покалеченных военных и гражданских, и их число растет каждую неделю.
- Неоднократные призывы к Армении положить конец территориальным претензиям к Азербайджану получили странную реакцию. В октябре прошлого года на встрече с международными партнерами руководства Армении и Азербайджана было принято заявление, в котором обе страны признали территориальную целостность друг друга и приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года, которая и подтверждала территориальную целостность всех наших стран. Мы посчитали это важным шагом со стороны Армении, которая наконец-то откажется от территориальных претензий к Азербайджану. К сожалению, наши надежды не оправдались. На словах и на бумаге признавая территориальную целостность Азербайджана, армянское руководство на деле делало все в противоположном направлении.
- Призывы Азербайджана прекратить провокационные действия не были восприняты. Ситуация еще больше обострилась, когда 2 сентября этого года премьер-министр Армении направил письмо, поздравление в связи с годовщиной создания так называемой "Нагорно-Карабахской республики". Это было явным притязанием на территорию Азербайджана.
- 9 сентября так называемые власти так называемого Нагорного Карабаха провели в кавычках выборы, выбрали себе нового руководителя, что стало уже полным игнорированием существующих реалий и не оставило Азербайджану никакого выбора, кроме как провести антитеррористическую операцию, которая была проведена 19 сентября, и полностью восстановить наш суверенитет.
- В результате операции, которая длилась менее суток, армянская армия в Карабахе была полностью разоружена, многотысячный контингент, а их было от 10 до 15 тысяч, был обезоружен, и полный контроль над территорией был установлен.
- Баку опубликовал план реинтеграции армянского населения Карабаха и призвал армянское население оставаться в своих домах, поскольку операция наша носила очень точечный характер. Гражданская инфраструктура, гражданские объекты и гражданские лица не пострадали и, как я уже сказал, вся операция длилась менее 24 часов. Этого хватило для того, чтобы незаконные вооруженные формирования Армении полностью были деморализованы и, по существу, сдались.
- Сегодня идет процесс зачистки территорий от бандформирований. Еще существуют определенные группы, которые скрываются на этой территории.
- После 20 сентября были вооруженные провокации в Карабахе. Территория достаточно большая, гористая, лесистая, поэтому нам потребуется время для того, чтобы полностью зачистить территорию от бандформирований.
Реакция Запада на события в Азербайджане
- Азербайджан и во время оккупации, и во время Второй Карабахской войны, и во время антитеррористической операции соблюдал все гуманитарные нормы. Но армянские покровители на Западе развернули грязную провокационную и лживую кампанию против Азербайджана, обвиняя его во всех грехах.
- Главную скрипку здесь играет Франция и это отражается и в заявлениях официальных лиц этой страны, и в попытках дискредитации Азербайджана, массированной медиа-кампании против Азербайджана, где все переворачивается с ног на голову. Азербайджан выставляется агрессором, Армения выставляется жертвой. История вопроса 30-летней оккупации, разрушение всех наших городов и деревень, геноцид Ходжалы – все это игнорируется, выдумываются совершенно лживые истории.
- Кандидат в президенты США выступил с обвинениями в адрес Азербайджана, демонстрируя кадры армянского ракетного обстрела города Гянджи. Во время Второй Карабахской войны Армения обстреливала дальнобойной артиллерией, в том числе баллистическими ракетами азербайджанские города, расположенные в сотнях километрах от зоны конфликта, погибло более ста мирных жителей, включая детей. Азербайджан столкнулся с беспрецедентной информационной войной, у таких стран, как Франция, имеющая давнюю колониальную историю, намного больше медиа-ресурсов по миру.
Какую роль играет Франция?
Говоря о Франции, Алиев отметил деструктивную и провокационную роль ее руководства. Многочисленные обвинения, безосновательные угрозы и шантаж в адрес Азербайджана никакого эффекта не возымели. Недавнее заявление президента Франции о том, что у Азербайджана есть проблемы с международным правом, могут вызвать только смех, поскольку Азербайджан международное право не нарушал.
Мы воевали на своей территории, мы подавили сепаратизм, мы соблюдали все гуманитарные нормы, все Женевские конвенции. А международное право на протяжении 30 лет нарушала протеже Франции, и сегодня главный союзник – Армения, оккупировав территорию другого государства.
- заявил Ильхам Алиев.
Полтора миллиона алжирцев были уничтожены французским режимом, только потому что они были алжирцами и были мусульманами. Это геноцид. Не говоря уже о кровавых преступлениях Франции в Африке, в других частях Африки и по миру. И то, что сегодня Франция сохраняет еще колонии – это уму непостижимо.
- заметил президент Азербайджана.
Кто может быть посредником в урегулировании ситуации?
Сейчас некоторые страны и международные организации пытаются оказывать посреднические услуги в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Я недавно говорил, что если эта политика не носит односторонний характер и не предвзята мы воспринимаем эти попытки. Но, когда со стороны Франции мы видим грубое попрание всех дипломатических норм, заявления, граничащие с оскорблениями, грязные инсинуации, провокации и ложь, с одной стороны, а с другой стороны, попытки оказывать посреднические услуги, то это не вписывается ни в какие логические рамки. Нам такие посредники не нужны. Если кто-то хочет заниматься посредничеством, то это не должно носить характер пиаракции, а должно на самом деле быть нацелено на результат.
- заявил Алиев.
12 октября по предложению российской стороны должна была состояться встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Бишкеке.
Посредничество Российской Федерации мы воспринимаем с благодарностью, поскольку Россия – наш сосед и союзник, а также союзник Армении, эта страна находится в нашем регионе, в отличие от тех, кто находится за тысячи километров
- заметил президент Азербайджана.
Хочет ли Армения мира?
Армянская сторона от этой встречи отказалась. Теперь вопрос возникает: хочет ли Армения мира? Думаю, что нет, потому что, если бы хотела мира, не отказывалась бы от этой возможности. Премьер-министр Армении 6 часов летит в Гранаду, участвует там в непонятной встрече, где обсуждается Азербайджан без Азербайджана, а 2-3 часа в Бишкек прилететь он не может, у него важные дела.
- заявил Ильхам Алиев.
Он также выразил готовность продолжать работу над мирным договором в Арменией.
Если посредничество РФ армянской стороной будет отвергнуто, альтернативой могут стать прямые переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Какие-либо другие площадки будут нами анализироваться с учетом отношения тех стран, которые предлагают свои услуги, к правде. Не к Азербайджану, а к правде и к международному праву, пообещал президент Азербайджана.