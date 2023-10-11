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Сегодня в Баку собрались руководители органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. Перед заседанием глав профильных ведомств из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана пригласил президент Ильхам Алиев, чтобы рассказать о том, как развивалась ситуация вокруг Карабаха.

Алиев заметил, что для Азербайджана уже не существует внутренних угроз, поскольку три недели назад был полностью восстановлен суверенитет республики; и провел небольшой исторический экскурс.

История вопроса

Образования под названием Нагорный Карабах никогда в истории не существовало. Существовало Карабахское ханство, которое вошло в состав Российской империи в 1805 году. Был подписан Кюрекчайский мирный договор, с азербайджанской стороны его подписал Карабахский хан, его должность называлась хан Карабахский и Шушинский Ибрагим Халил, с российской стороны его подписал царский генерал Цицианов. Текст Кюрекчайского договора существует в интернете, каждый может ознакомиться. Никакого упоминания об армянском населении или каких-то особых правах армянского населения там нет.

Карабах это древняя земля, населенная азербайджанцами, которые жили на протяжении веков, тысячелетий на своей территории. Потом было подписано еще было два договора между азербайджанскими ханствами и Россией – 1813 год - Гюлистанский мирный договор и 1828 год – Туркманчайский, по которому и другие азербайджанские ханства, в том числе Иреванское, вошли в состав России. В этих документах, естественно, речь шла об азербайджанских землях.

После советизации Южного Кавказа была создана Нагорно-Карабахская автономная область. Потому что после тех документов XIX века, началось массовое переселение армянского населения на территорию Азербайджана из Персии и Восточной Анатолии. К моменту советизации национальный состав Карабахского региона Азербайджана был уже не таким, каким он был до начала XIX века. Это было сто лет назад.

Когда в Советском Союзе начинались центробежные тенденции, поднял голову армянский сепаратизм и агрессивный экстремизм, к концу 1980-х годов были созданы неформальные экстремистские организации. Это не получило должной оценки центрального советского руководства, а во многих случаях и поощрялись им.

Традиционные отношения мира, дружбы и согласия между азербайджанским и армянским народами были нарушены, была вброшена вредоносная идеология национальной исключительности, превосходства и пытались делать попытки обосновать претензии на Карабахскую землю Азербайджана. Эти тенденции трансформировались в открытую агрессию уже после развала Советского Союза и в оккупацию азербайджанских земель. В результате этого около 20% территории Азербайджана - и Карабахский регион, и бывшая Нагорно-Карабахская область, а также семь районов, которые никакого отношения к тому автономному образованию не имели, также были оккупированы. Была проведена этническая чистка, более миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель и ситуация оставалась таковой до осени 2020 года.

Азербайджан всячески пытался решить вопрос мирный путем, был участником долгого и бесплодного переговорного процесса под эгидой ОБСЕ. Сам Ильхам Алиев с 2004 года участвовал в переговорах, но надежды рухнули в 2019 году. Тогда премьер-министр Армении заявил, что "Карабах – это Армения, и точка". Тем самым положил конец всем переговорам и сделал их совершенно бессмысленными. Это было открытой территориальной претензией к суверенному Азербайджанскому государству, потому что ни одна страна мира, включая Армению, так называемую "Нагорно-Карабахскую республику" не признала. То есть этот провокационный, необдуманный, самоубийственный, как выяснилось, шаг армянского руководства и другие провокационные действия, в том числе и военного характера, привели к тому, что в сентябре 2020 года началась Вторая Карабахская война, которая продлилась 44 дня и закончилась полным разгромом армии Армении и восстановлением территориальной целостности Азербайджана.

При посредничестве РФ и лично президента Владимира Владимировича Путина было подписано трехстороннее Заявление в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, по которому те территории районов, прилегающих к бывшему Нагорно-Карабахскому региону, которые еще оставались под оккупацией, также были возвращены Азербайджану, а в регион были введены силы российского миротворческого контингента.

Зачем понадобилась антитеррористическая операция?

Армения не выполняла пункты трехстороннего Заявления, а именно, один из важнейших пунктов говорил о том, что все армянские вооруженные силы должны быть выведены с территории Карабаха. Этого не было сделано, причем демонстративно. В 2020-2023 годы, пока Азербайджан не контролировал границу в районе Лачина, туда были завезены боеприпасы, количество которых исчислялось миллионами, мины, была дополнительно заминирована территория. Все это вело к тому, что азербайджанцы продолжали погибать на своей земле. Уже после окончания Второй Карабахской войны насчитывалось 315 погибших и тяжело покалеченных военных и гражданских, и их число растет каждую неделю.

Неоднократные призывы к Армении положить конец территориальным претензиям к Азербайджану получили странную реакцию. В октябре прошлого года на встрече с международными партнерами руководства Армении и Азербайджана было принято заявление, в котором обе страны признали территориальную целостность друг друга и приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года, которая и подтверждала территориальную целостность всех наших стран. Мы посчитали это важным шагом со стороны Армении, которая наконец-то откажется от территориальных претензий к Азербайджану. К сожалению, наши надежды не оправдались. На словах и на бумаге признавая территориальную целостность Азербайджана, армянское руководство на деле делало все в противоположном направлении.

Призывы Азербайджана прекратить провокационные действия не были восприняты. Ситуация еще больше обострилась, когда 2 сентября этого года премьер-министр Армении направил письмо, поздравление в связи с годовщиной создания так называемой "Нагорно-Карабахской республики". Это было явным притязанием на территорию Азербайджана.

9 сентября так называемые власти так называемого Нагорного Карабаха провели в кавычках выборы, выбрали себе нового руководителя, что стало уже полным игнорированием существующих реалий и не оставило Азербайджану никакого выбора, кроме как провести антитеррористическую операцию, которая была проведена 19 сентября, и полностью восстановить наш суверенитет.

В результате операции, которая длилась менее суток, армянская армия в Карабахе была полностью разоружена, многотысячный контингент, а их было от 10 до 15 тысяч, был обезоружен, и полный контроль над территорией был установлен.

Баку опубликовал план реинтеграции армянского населения Карабаха и призвал армянское население оставаться в своих домах, поскольку операция наша носила очень точечный характер. Гражданская инфраструктура, гражданские объекты и гражданские лица не пострадали и, как я уже сказал, вся операция длилась менее 24 часов. Этого хватило для того, чтобы незаконные вооруженные формирования Армении полностью были деморализованы и, по существу, сдались.

Сегодня идет процесс зачистки территорий от бандформирований. Еще существуют определенные группы, которые скрываются на этой территории.

После 20 сентября были вооруженные провокации в Карабахе. Территория достаточно большая, гористая, лесистая, поэтому нам потребуется время для того, чтобы полностью зачистить территорию от бандформирований.

Реакция Запада на события в Азербайджане

Азербайджан и во время оккупации, и во время Второй Карабахской войны, и во время антитеррористической операции соблюдал все гуманитарные нормы. Но армянские покровители на Западе развернули грязную провокационную и лживую кампанию против Азербайджана, обвиняя его во всех грехах.

Главную скрипку здесь играет Франция и это отражается и в заявлениях официальных лиц этой страны, и в попытках дискредитации Азербайджана, массированной медиа-кампании против Азербайджана, где все переворачивается с ног на голову. Азербайджан выставляется агрессором, Армения выставляется жертвой. История вопроса 30-летней оккупации, разрушение всех наших городов и деревень, геноцид Ходжалы – все это игнорируется, выдумываются совершенно лживые истории.

Кандидат в президенты США выступил с обвинениями в адрес Азербайджана, демонстрируя кадры армянского ракетного обстрела города Гянджи. Во время Второй Карабахской войны Армения обстреливала дальнобойной артиллерией, в том числе баллистическими ракетами азербайджанские города, расположенные в сотнях километрах от зоны конфликта, погибло более ста мирных жителей, включая детей. Азербайджан столкнулся с беспрецедентной информационной войной, у таких стран, как Франция, имеющая давнюю колониальную историю, намного больше медиа-ресурсов по миру.

Какую роль играет Франция?

Говоря о Франции, Алиев отметил деструктивную и провокационную роль ее руководства. Многочисленные обвинения, безосновательные угрозы и шантаж в адрес Азербайджана никакого эффекта не возымели. Недавнее заявление президента Франции о том, что у Азербайджана есть проблемы с международным правом, могут вызвать только смех, поскольку Азербайджан международное право не нарушал.

Мы воевали на своей территории, мы подавили сепаратизм, мы соблюдали все гуманитарные нормы, все Женевские конвенции. А международное право на протяжении 30 лет нарушала протеже Франции, и сегодня главный союзник – Армения, оккупировав территорию другого государства.

- заявил Ильхам Алиев.

Полтора миллиона алжирцев были уничтожены французским режимом, только потому что они были алжирцами и были мусульманами. Это геноцид. Не говоря уже о кровавых преступлениях Франции в Африке, в других частях Африки и по миру. И то, что сегодня Франция сохраняет еще колонии – это уму непостижимо.

- заметил президент Азербайджана.

Кто может быть посредником в урегулировании ситуации?

Сейчас некоторые страны и международные организации пытаются оказывать посреднические услуги в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Я недавно говорил, что если эта политика не носит односторонний характер и не предвзята мы воспринимаем эти попытки. Но, когда со стороны Франции мы видим грубое попрание всех дипломатических норм, заявления, граничащие с оскорблениями, грязные инсинуации, провокации и ложь, с одной стороны, а с другой стороны, попытки оказывать посреднические услуги, то это не вписывается ни в какие логические рамки. Нам такие посредники не нужны. Если кто-то хочет заниматься посредничеством, то это не должно носить характер пиаракции, а должно на самом деле быть нацелено на результат.

- заявил Алиев.

12 октября по предложению российской стороны должна была состояться встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Бишкеке.

Посредничество Российской Федерации мы воспринимаем с благодарностью, поскольку Россия – наш сосед и союзник, а также союзник Армении, эта страна находится в нашем регионе, в отличие от тех, кто находится за тысячи километров

- заметил президент Азербайджана.

Хочет ли Армения мира?

Армянская сторона от этой встречи отказалась. Теперь вопрос возникает: хочет ли Армения мира? Думаю, что нет, потому что, если бы хотела мира, не отказывалась бы от этой возможности. Премьер-министр Армении 6 часов летит в Гранаду, участвует там в непонятной встрече, где обсуждается Азербайджан без Азербайджана, а 2-3 часа в Бишкек прилететь он не может, у него важные дела.

- заявил Ильхам Алиев.

Он также выразил готовность продолжать работу над мирным договором в Арменией.

Если посредничество РФ армянской стороной будет отвергнуто, альтернативой могут стать прямые переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Какие-либо другие площадки будут нами анализироваться с учетом отношения тех стран, которые предлагают свои услуги, к правде. Не к Азербайджану, а к правде и к международному праву, пообещал президент Азербайджана.