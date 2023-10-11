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Зачем и почему Азербайджан провел антитеррористическую операцию, что было до и после, чего ожидать в будущем?

Павел Мартынов
Участник 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ
© Фото: сайт президента Азербайджана
Сегодня в Баку собрались руководители органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. Перед заседанием глав профильных ведомств из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана пригласил президент Ильхам Алиев, чтобы рассказать о том, как развивалась ситуация вокруг Карабаха.

Алиев заметил, что для Азербайджана уже не существует внутренних угроз, поскольку три недели назад был полностью восстановлен суверенитет республики; и провел небольшой исторический экскурс.

История вопроса

  • Образования под названием Нагорный Карабах никогда в истории не существовало. Существовало Карабахское ханство, которое вошло в состав Российской империи в 1805 году. Был подписан Кюрекчайский мирный договор, с азербайджанской стороны его подписал Карабахский хан, его должность называлась хан Карабахский и Шушинский Ибрагим Халил, с российской стороны его подписал царский генерал Цицианов. Текст Кюрекчайского договора существует в интернете, каждый может ознакомиться. Никакого упоминания об армянском населении или каких-то особых правах армянского населения там нет.
  • Карабах это древняя земля, населенная азербайджанцами, которые жили на протяжении веков, тысячелетий на своей территории. Потом было подписано еще было два договора между азербайджанскими ханствами и Россией – 1813 год - Гюлистанский мирный договор и 1828 год – Туркманчайский, по которому и другие азербайджанские ханства, в том числе Иреванское, вошли в состав России. В этих документах, естественно, речь шла об азербайджанских землях.
  • После советизации Южного Кавказа была создана Нагорно-Карабахская автономная область. Потому что после тех документов XIX века, началось массовое переселение армянского населения на территорию Азербайджана из Персии и Восточной Анатолии. К моменту советизации национальный состав Карабахского региона Азербайджана был уже не таким, каким он был до начала XIX века. Это было сто лет назад.
  • Когда в Советском Союзе начинались центробежные тенденции,  поднял голову армянский сепаратизм и агрессивный экстремизм, к концу 1980-х годов были созданы неформальные экстремистские организации. Это не получило должной оценки центрального советского руководства, а во многих случаях и поощрялись им.
  • Традиционные отношения мира, дружбы и согласия между азербайджанским и армянским народами были нарушены, была вброшена вредоносная идеология национальной исключительности, превосходства и пытались делать попытки обосновать претензии на Карабахскую землю Азербайджана. Эти тенденции трансформировались в открытую агрессию уже после развала Советского Союза и в оккупацию азербайджанских земель. В результате этого около 20% территории Азербайджана - и Карабахский регион, и бывшая Нагорно-Карабахская область, а также семь районов, которые никакого отношения к тому автономному образованию не имели, также были оккупированы. Была проведена этническая чистка, более миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель и ситуация оставалась таковой до осени 2020 года.
  • Азербайджан всячески пытался решить вопрос мирный путем, был участником долгого и бесплодного переговорного процесса под эгидой ОБСЕ. Сам Ильхам Алиев с 2004 года участвовал в переговорах, но надежды рухнули в 2019 году. Тогда премьер-министр Армении заявил, что "Карабах – это Армения, и точка". Тем самым положил конец всем переговорам и сделал их совершенно бессмысленными. Это было открытой территориальной претензией к суверенному Азербайджанскому государству, потому что ни одна страна мира, включая Армению, так называемую "Нагорно-Карабахскую республику" не признала. То есть этот провокационный, необдуманный, самоубийственный, как выяснилось, шаг армянского руководства и другие провокационные действия, в том числе и военного характера, привели к тому, что в сентябре 2020 года началась Вторая Карабахская война, которая продлилась 44 дня и закончилась полным разгромом армии Армении и восстановлением территориальной целостности Азербайджана.
  • При посредничестве РФ и лично президента Владимира Владимировича Путина было подписано трехстороннее Заявление в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, по которому те территории районов, прилегающих к бывшему Нагорно-Карабахскому региону, которые еще оставались под оккупацией, также были возвращены Азербайджану, а в регион были введены силы российского миротворческого контингента.

Зачем понадобилась антитеррористическая операция?

  • Армения не выполняла пункты трехстороннего Заявления, а именно, один из важнейших пунктов говорил о том, что все армянские вооруженные силы должны быть выведены с территории Карабаха. Этого не было сделано, причем демонстративно. В 2020-2023 годы, пока Азербайджан не контролировал границу в районе Лачина, туда были завезены  боеприпасы, количество которых исчислялось миллионами, мины, была дополнительно заминирована территория. Все это вело к тому, что азербайджанцы продолжали погибать на своей земле. Уже после окончания Второй Карабахской войны насчитывалось 315 погибших и тяжело покалеченных военных и гражданских, и их число растет каждую неделю.
  • Неоднократные призывы к Армении положить конец территориальным претензиям к Азербайджану получили  странную реакцию. В октябре прошлого года на встрече с международными партнерами руководства Армении и Азербайджана было принято заявление, в котором обе страны признали территориальную целостность друг друга и приверженность  Алма-Атинской декларации 1991 года, которая и подтверждала территориальную целостность всех наших стран. Мы посчитали это важным шагом со стороны Армении, которая наконец-то откажется от территориальных претензий к Азербайджану. К сожалению, наши надежды не оправдались. На словах и на бумаге признавая территориальную целостность Азербайджана, армянское руководство на деле делало все в противоположном направлении.
  • Призывы Азербайджана прекратить провокационные действия не были восприняты. Ситуация еще больше обострилась, когда 2 сентября этого года премьер-министр Армении направил письмо, поздравление в связи с годовщиной создания так называемой "Нагорно-Карабахской республики". Это было явным притязанием на территорию Азербайджана.
  • 9 сентября так называемые власти так называемого Нагорного Карабаха провели в кавычках выборы, выбрали себе нового руководителя, что стало уже полным игнорированием существующих реалий и не оставило Азербайджану никакого выбора, кроме как провести антитеррористическую операцию, которая была проведена 19 сентября, и полностью восстановить наш суверенитет.
  • В результате операции, которая длилась менее суток, армянская армия в Карабахе была полностью разоружена, многотысячный контингент, а их было от 10 до 15 тысяч, был обезоружен, и полный контроль над территорией был установлен.
  • Баку опубликовал план реинтеграции армянского населения Карабаха и призвал армянское население оставаться в своих домах, поскольку операция наша носила очень точечный характер. Гражданская инфраструктура, гражданские объекты и гражданские лица не пострадали и, как я уже сказал, вся операция длилась менее 24 часов. Этого хватило для того, чтобы незаконные вооруженные формирования Армении полностью были деморализованы и, по существу, сдались.
  • Сегодня идет процесс зачистки территорий от бандформирований. Еще существуют определенные группы, которые скрываются на этой территории.
  • После 20 сентября были вооруженные провокации в Карабахе. Территория достаточно большая, гористая, лесистая, поэтому нам потребуется время для того, чтобы полностью зачистить территорию от бандформирований. 

Реакция Запада на события в Азербайджане  

  • Азербайджан и во время оккупации, и во время Второй Карабахской войны, и во время антитеррористической операции соблюдал все гуманитарные нормы. Но армянские покровители на Западе развернули грязную провокационную и лживую кампанию против Азербайджана, обвиняя его во всех грехах.
  • Главную скрипку здесь играет Франция и это отражается и в заявлениях официальных лиц этой страны, и в попытках дискредитации Азербайджана, массированной медиа-кампании против Азербайджана, где все переворачивается с ног на голову. Азербайджан выставляется агрессором, Армения выставляется жертвой. История вопроса 30-летней оккупации, разрушение всех наших городов и деревень, геноцид Ходжалы – все это игнорируется, выдумываются совершенно лживые истории.
  • Кандидат в президенты США выступил с обвинениями в адрес Азербайджана, демонстрируя кадры армянского ракетного обстрела города Гянджи. Во время Второй Карабахской войны Армения обстреливала дальнобойной артиллерией, в том числе баллистическими ракетами азербайджанские города, расположенные в сотнях километрах от зоны конфликта, погибло более ста мирных жителей, включая детей. Азербайджан столкнулся с беспрецедентной информационной войной, у таких стран, как Франция, имеющая давнюю колониальную историю, намного больше медиа-ресурсов по миру.

Какую роль играет Франция?

Говоря о Франции, Алиев отметил деструктивную и провокационную роль ее руководства. Многочисленные обвинения, безосновательные угрозы и шантаж в адрес Азербайджана никакого эффекта не возымели. Недавнее заявление президента Франции о том, что у Азербайджана есть проблемы с международным правом, могут вызвать только смех, поскольку Азербайджан международное право не нарушал.

Мы воевали на своей территории, мы подавили сепаратизм, мы соблюдали все гуманитарные нормы, все Женевские конвенции. А международное право на протяжении 30 лет нарушала протеже Франции, и сегодня главный союзник – Армения, оккупировав территорию другого государства.

- заявил Ильхам Алиев.

Полтора миллиона алжирцев были уничтожены французским режимом, только потому что они были алжирцами и были мусульманами. Это геноцид. Не говоря уже о кровавых преступлениях Франции в Африке, в других частях Африки и по миру. И то, что сегодня Франция сохраняет еще колонии – это уму непостижимо.

- заметил президент Азербайджана.

Кто может быть посредником в урегулировании ситуации? 

Сейчас некоторые страны и международные организации пытаются оказывать посреднические услуги в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Я недавно говорил, что если эта политика не носит односторонний характер и не предвзята мы воспринимаем эти попытки. Но, когда со стороны Франции мы видим грубое попрание всех дипломатических норм, заявления, граничащие с оскорблениями, грязные инсинуации, провокации и ложь, с одной стороны, а с другой стороны, попытки оказывать посреднические услуги, то это не вписывается ни в какие логические рамки. Нам такие посредники не нужны. Если кто-то хочет заниматься посредничеством, то это не должно носить характер пиаракции, а должно на самом деле быть нацелено на результат.

- заявил Алиев.

12 октября по предложению российской стороны должна была состояться встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Бишкеке.

Посредничество Российской Федерации мы воспринимаем с благодарностью, поскольку Россия – наш сосед и союзник, а также союзник Армении, эта страна находится в нашем регионе, в отличие от тех, кто находится за тысячи километров

- заметил президент Азербайджана.

Хочет ли Армения мира?

Армянская сторона от этой встречи отказалась. Теперь вопрос возникает: хочет ли Армения мира? Думаю, что нет, потому что, если бы хотела мира, не отказывалась бы от этой возможности. Премьер-министр Армении 6 часов летит в Гранаду, участвует там в непонятной встрече, где обсуждается Азербайджан без Азербайджана, а 2-3 часа в Бишкек прилететь он не может, у него важные дела.

- заявил Ильхам Алиев.

Он также выразил готовность продолжать работу над мирным договором в Арменией.

Если посредничество РФ армянской стороной будет отвергнуто, альтернативой могут стать прямые переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Какие-либо другие площадки будут нами анализироваться с учетом отношения тех стран, которые предлагают свои услуги, к правде. Не к Азербайджану, а к правде и к международному праву, пообещал президент Азербайджана.  

Баку принимает 53-е заседание Совета глав органов безопасности и спецслужб СНГ

Баку принимает 53-е заседание Совета глав органов безопасности и спецслужб СНГ

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