Война Гайка Мартиросяна

Первые сражения Великой Отечественной войны были кровопролитными, но мужество, с которым бойцы Красной Армии наносили удары по войскам вермахта, сломило наступление. Одной из героических страниц того времени стал подвиг генерал-майора Гайка Оганесяна, сумевшего остановить захватчиков у станции Узловая под Тулой.

Бакинский нефтяник

Гайк Мартиросян родился 22 декабря 1903 года в поселке Балаханы, который сегодня входит в Сабунчинский район Баку. Его отец много лет проработал на нефтяных предприятиях в Баку, куда в 13 лет устроился работать и Гайк. В период революционных событий 1917-1918 годов Мартиросяны поддержали большевиков и вступили в ряды 3-го Коммунистического полка Бакинской отдельной бригады. В период Гражданской войны Южный Кавказ превратился в арену столкновения геополитических интересов, и многие молодые люди связывали свое будущее с армией, поскольку в то время военное образование было единственным доступным. Однако принять участие в сражениях того времени Гайкe не довелось, а отец, который вступил в ряды РККА, был тяжело ранен и потерял трудоспособность.

Борец к контрреволюцией

В начале 1922 году семья переехала жить в Ереван. В марте того же года 19-летний Гайк был призван в РККА и служил в частях особого назначения в Ереване, которые занимались выявлением контрреволюционной деятельности. Идеологические взгляды Гайка способствовали тому, что с мая 1923 года он был направлен на военно-политические курсы Отдельной Кавказской Краснознаменной армии в Тифлисе, после чего в 1925 году служил в Ереване в 1-м Армянском стрелковом полку Армянской стрелковой дивизии, подавлял меньшевиков в Грузии и антисоветские выступления дашнаков в Армении. В 1930-е годы был слушателем Военной академии РККА им. Фрунзе.

За Москву

Великую Отечественную войну Гайк Мартиросян встретил командиром 239-й мотострелковой дивизии 30-го механизированного корпуса 1-й Краснознаменной армии Дальневосточного фронта. Вскоре потупил приказ о переброске дивизии Мартиросяна по железной дороге на Западный фронт. В октябре 1941 года части дивизии погрузились в эшелоны на станции Хороль Приморского края и в ноябре заняли оборонительные рубежи у станции Узловая под Тулой.

Этот участок был одним из направлений, на котором вермахт планировал обойти Москву с юга и взять ее в окружение, захватив при этом оборонные предприятия Тулы. 18 ноября дивизия вступила в бой, сумев отразить все удары немецких войск, а уже через неделю полковник Мартиросян руководил обороной Сталиногорска (ныне Новомосковск). Бойцы 239-й дивизии сумели развить успех по направлению городов Плавск, Козельск, Сухиничи, 8 января был освобожден город Серпейск. За личное мужество, умелое руководство, проведение успешных военных маневров, которые нередко осуществлялось в ночное время, Мартиросян был представлен к ордену Красного Знамени.

Ранения и восстановление

После поражения под Тулой и отступления от Сталиногорска немецкие бронетанковые силы развернули наступление в районе города Ржев. В течение года советские войска провели там три крупные войсковые операции. В них принимала участие и дивизия Гака Мартиросяна. Осенью 1942 года Мартиросян был ранен и оказался в госпитале. Восстановление сопровождалось обучением в Высшей военной академии РККА им. Ворошилова. На фронт Мартиросян вернулся лишь в ноябре 1944 года командующим 43-й армией в составе 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов и завершил войну на территории Польши.

Память

Сегодня в Узловой именем Мартиросяна названа улица по соседству с Ппереулком 239-й стрелковой дивизии. Есть улица Мартиросяна и в городе Новомосковск, который более 70 лет назад был освобожден благодаря подвигу советских воинов.