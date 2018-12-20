Во что превратился Балаханы: от нефтяного поселка до сказочного городка

Одним из основных туристических направлений россиян за последние несколько лет стал Азербайджан. Теперь не только Баку, но и его небольшие исторические пригороды меняют облик и привлекают туристов. В этом материале расскажем, чем знаменит поселок Балаханы и почему его стоит посмотреть.

Туристический бум в Азербайджане

В прошлом году в Азербайджане побывало 3 млн туристов из 187 стран, причем 30% из них – из России. Для экономики страны туризм становится важной статьей доходов. Как результат — строительство современных гостиниц, фешенебельных SPA-отелей, историко-архитектурных центров, морских и горнолыжных курортов.

Гости столицы Азербайджана с восторгом отзываются об архитектурном ландшафте Баку с его утонченным европейским стилем конца XIX и начала XX века, суперсовременными высотками, особой прелестью Старого города, красотой и ухоженностью приморского бульвара, многочисленными тематическими музеями.

Что такое Балаханы?

Балаханы — поселок городского типа всего в 9 км от Баку. Балаханы — одно из древнейших поселений Бакинской агломерации, одна из точек на пути из Руси в Персию, части шелкового пути от Китая до Лиссабона.

Как переводится Балаханы?

"Бала" в переводе с татского (таты — иранский этнос, проживающий компактно в поселке Балаханы) означает "высокий", "хана" — комната.

В азербайджанском языке "бала" означает "ребенок", а в переносном смысле — что-то маленькое. "Балаханы" — так на Апшероне было принято обозначать маленькую комнату для гостей в караван-сараях.

Нефтяная история Балаханы

Со средних веков начинается отсчет нефтяной истории поселка. Поначалу это были нефтяные колодцы, один из которых относят к 1594 году. К 1735 году таких колодцев глубиной от 10 до 30 метров насчитывалось уже 52, а еще через сто лет — 82.

Первый в России нефтепровод также появился в Балаханах — в 1878 году по заказу компании братьев Нобель от поселка до нефтеперерабатывающего завода в Черном городе (район Баку) была проложена нитка длиной 12 км.

Нефть качалась, кошельки нефтепромышленников пополнялись, но экология здешних мест с каждым днем ухудшалась. Так продолжалось до поздней советской эпохи, когда рентабельность балаханской нефти перестала отвечать экономическим интересам, и поселок постепенно превращался в кладбище нефтяных качалок, и еще хуже — на окраине образовалась большая мусорная свалка, куда везли отходы из большого Баку. Но эта мрачная картина, к счастью, в прошлом.

Балаханы сегодня

Сегодня Балаханы превратился из когда-то чумазого поселка в туристическую зону, ухоженную, сочетающую в себе историю и современность, бережно хранящую традиции и одновременно использующую элементы стрит арта, так удачно вписанные в его узкие улочки.

Отремонтированные дома, новые коммуникации, выложенная на смену старым покрытиям брусчатка, стилизованное освещение, множество растений и цветов — все это преобразило этот древний поселок и вдохнуло в него то, чем богата современная урбанистика.

Мелкие детали, которыми украшены улочки поселка — глиняные кувшины, многочисленные панно, модели национальных музыкальных инструментов, стилизованные ставни на окнах, отреставрированные деревянные двери домов — смотрятся органично и привлекательно.

Одна из балаханских инсталляций, появившихся недавно, связана с классикой азербайджанского кинематографа — музыкальной комедией на музыку Уз. Гаджибекова "Не та так эта". Эпизод всеми любимого фильма отлично вписался в архитектурный облик одной из улиц поселка.

Архитектура Балаханы в основном представлена одноэтажными домами из песчаника с плоскими крышами в типично апшеронском стиле. Но встречаются и двухэтажные здания рубежа XIX-XX веков из красновато-оранжевого камня с характерной для Апшерона каменной вязью.

Балаханы связан с именами многих исторических личностей. В 1888 году сюда приезжал император Александр III с целью осмотреть нефтяное хозяйство Нобелей и Ротшильдов. В 1904 году именно здесь Сталиным была организована стачка рабочих нефтепромыслов.

У Сергея Есенина есть небольшое стихотворное упоминание про Балаханы. Здесь же в 1898 году был снят первый азербайджанский фильм. В Балаханах жила семья нобелевского лауреата физика Л.Д. Ландау, отец которого работал главным инженером в компании Ротшильдов. На нефтяных приисках Нобеля работал инженером отец известного разведчика Рихарда Зорге.

Балаханы богаты архитектурными памятниками периода ширваншахов. Это мечеть, общественные бани (XIV век), мавзолей и гробницы (XV век), караван сарай (XVII века), а также старинный мавзолей на кладбище.

В поселке хорошая туристическая инфраструктура. Можно попить кофе или чай с азербайджанскими сладостями, и даже угоститься одним из самых вкусных национальных блюд — кутабами с мясом или с тыквой.

Отдельно стоит отметить озеленение поселка. 4 тыс. деревьев, 16 тыс. кустов, 30 тыс. различных цветов были высажены в процессе реконструкции. Вся эта красота поддерживается в надлежащем состоянии местными жителями. Для Апшеронского полуострова с его засушливым климатом и частыми ветрами это совсем непросто, а значит, вдвойне достойно уважения и поощрения.

Как добраться до Балаханы?

Добраться до поселка Балаханы и увидеть эту красоту совсем нетрудно: от станции метро Кероглу до поселка ходит автобус № 216.