В серии пенальти Англия прошла Швейцарию

Андрей Корнеев

Очередной прогноз "Вестника Кавказа" оправдался, но собой радости этот факт не доставил. Игра английской сборной на Евро-2024 - главный предмет обсуждения для хейтеров. Как в известном анекдоте – хоть тушкой, хоть чучелом, но проходим в следующий раунд. Примерно так команда Саутгейта и вышла в полуфинал Евро.

Справедливости ради, сборная Швейцарии, которая смотрелась симпатично на предыдущих стадиях, в этом матче решила играть строго на результат. Поэтому зрелище получилось унылое вдвойне.

Удары в створ ворот долгое время отсутствовали как класс. Обе стороны выжидали ошибок соперников. Смотреть на это «зрелище» без слез было невозможно.

Во втором тайме команда Якина несколько оживилась и сразу – гол. Эмболо замкнул хороший прострел. Но даже в этот момент не верилось, что такая супер прагматичная Англия вылетит – так и случилось.

Сака зарешал эпизод, напомнив, какие таланты играют за эту сборную. 1:1, а в серии пенальти удача осталась за британцами. Комментарии излишни. Самая незрелищная сборная, из числа оставшихся на первенстве, «уверенно движется в финал.

Впрочем, вечная истина в том, что счет на табло. Швейцария была ничем не сильнее англичан, а значит, все по справедливости.