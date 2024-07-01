В серии пенальти Англия прошла Швейцарию

Справедливости ради, сборная Швейцарии, которая смотрелась симпатично на предыдущих стадиях, в этом матче решила играть строго на результат. Поэтому зрелище получилось унылое вдвойне.
Удары в створ ворот долгое время отсутствовали как класс. Обе стороны выжидали ошибок соперников. Смотреть на это «зрелище» без слез было невозможно.
Во втором тайме команда Якина несколько оживилась и сразу – гол. Эмболо замкнул хороший прострел. Но даже в этот момент не верилось, что такая супер прагматичная Англия вылетит – так и случилось.
Сака зарешал эпизод, напомнив, какие таланты играют за эту сборную. 1:1, а в серии пенальти удача осталась за британцами. Комментарии излишни. Самая незрелищная сборная, из числа оставшихся на первенстве, «уверенно движется в финал.
Впрочем, вечная истина в том, что счет на табло. Швейцария была ничем не сильнее англичан, а значит, все по справедливости.