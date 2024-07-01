Сборная Франции проходит в полуфинал, но игры, соответствующей ожиданиям болельщиков, мы не увидели

Андрей Корнеев

Встреча Португалия-Франция воспринималась СМИ как противостояние Роналду и Мбаппе. Однако оба героя так и не стали решающим фактором, определившим исход матча. Голов в основное и дополнительное время зрители не увидели.

Роналду получил самые низкие оценки за игру среди португальцев, не проявив себя даже во время розыгрыша стандартных положений. Сборная Португалии больше владела мячом, была моментами активнее французов, но особых дивидендов от статистического преимущества извлечь не смогла. Как и на предварительном этапе не хватало конкретики в завершающей фазе атаки.

Тренер португальцев после окончания игры сетовал на несправедливость итогового результата, но, положа руку на сердце, зрители не увидели в действиях команды что-то принципиально отличное от невнятной игры на ранних стадиях турнира.

СМИ продолжили уничтожать Роналду, объявив его чуть ли не главным виновником вылета, но это явное преувеличение. Леау смотрелся намного хуже. Командная игра не впечатлила, нападение казалось аморфным – поражение по пенальти, понятное дело, обидное, но вряд ли мы будем жалеть, что дальше прошли французы.

Что касается Мбаппе, то осталось ощущение, что дискомфорт от полученной травмы, мешал ему полностью реализовать свой потенциал. Тюрам и Коло-Муани так и не смогли создать сколько-нибудь опасных моментов. В итоге французы также не показали целостной игры, включая свой огромный потенциал только на отдельных отрезках. Получается, что португальцы хотел, но не могли, а французы даже не особо хотели, но выиграли.

На фоне битвы Германия-Испания вечернее действо было пресным и скучным. Но кадровые потери испанцев перед полуфиналом (три ключевых игрока пропускают встречу) могут резко повысить шансы французов.

Откровенно жаль, потому что именно подопечные Дешама и Саутгейта демонстрируют самый тоскливый футбол на Евро. Однако шансы на финальный поединок Франция-Англия после вчерашних игр существенно возросли.