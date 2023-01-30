В Москве проходит первый молодежный Форум славянских университетов

Цель форума - содействие развитию студенческих исследовательских проектов на русском языке и молодежного сотрудничества.
Президент РГГУ, д.и.н., профессор, академик РАН Ефим Пивовар:
Идея форума в том, чтобы собрать именно молодых преподавателей, молодых аспирантов, студентов разных стран в Год русского языка, чтобы показать значение русского языка как языка межнационального общения. Мы не выбирали работы именно по русскому языку или литературе, хотя они приветствовались. Нужно было просто написать работу именно на русском языке. Был объявлен конкурс, жюри выбирало лучшие работы. Теперь на базе вот этого конкурса и отобранных работ проходит форум, на котором победители выступают со своими докладами. Для РГГУ это важно как вуза, который является базовым в области исторического образования в пространстве СНГ.
В работе форума принимают участие молодые преподаватели и научные сотрудники из славянских университетов, которые подготовили доклады для пленарного заседания, в ходе которого обсуждались вопросы развития современной гуманитаристики на евразийском пространстве.
Старший преподаватель, председатель Совета молодых ученых Белорусско-Российского университета Дмитрий Юманов:
На форуме мы можем найти новые контакты, поделиться своим опытом, перенять опыт других учебных заведений для того, чтобы выработать концепции дальнейшего сотрудничества между университетами. Наш доклад посвящен деятельности Совета молодых ученых Белорусско-Российского университета как один из вариантов сотрудничества между другими университетами участия славянских университетов в программе.
Заведующая юридической клиникой юридического факультета Российско-Таджикского (Славянского) университета Наргис Шукурова:
Форум актуален для нашей республики, для молодежи нашего государства, которая смотрит на соседние страны, перенимает колоссальный опыт и делает сравнительный анализ для дальнейшего будущего своего государства. Форум стал важным фактором межнационального общения, так как русский язык сплачивает наши вузы.
Ведущий специалист Центра евразийских исследований Кыргызско-Российского Славянского университета им. Ельцина Александра Неронова:
Я работаю в Евразийском центре исследований. Мой доклад как раз посвящен этой тематике: я рассматриваю центры евразийских исследований как инструмент научно-образовательной интеграции стран-членов ЕАЭС. Мы занимаемся евразийской тематикой, Большой Евразией, международными отношениями в свете нового миропорядка, новой геополитической реальности. Сегодня мы получаем максимум от наших коллег из других республик, прослушав их доклады.