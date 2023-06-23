Сегодня в посольстве Азербайджана в Москве отпраздновали День Вооруженных сил, который отмечается 26 июня. В этом году исполняется 105 лет создания азербайджанской армии, которая в 2020 году в ходе 44-дневной войны она освободила территории, находившиеся почти 30 лет под армянской оккупацией.

Чрезвычайный и Полномочный Посл Азербайджанской Республики в Москве Полад Бюльбюль оглы заявил "Вестнику Кавказа":

Весь азербайджанский народ гордится тем, что наша армия под руководством верховного главнокомандующего одержала блестящую победу в 44-дневной войне. Война была очень сложной, и пусть земля будет пухом нашим шехидам. Но то, что армия сумела в короткие сроки освободить большие территории, говорит о ее высоком профессионализме. Люди, которые служат в армии, защищают свою Родину, преданы своему делу. Одно дело читать о войнах, которые были в истории, а другое дело - жить в те дни, когда идет война, узнавать о потерях, о победах.

Военный атташе Азербайджана в России Кянан Тахмазов:

С 1998 года, согласно указу общенационального лидера Гейдара Алиева, мы в этот значимый для нашей страны и народа день чествуем военнослужащих, стоящих на страже суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Славный путь нашей доблестной армии был начат еще в 1918 году, когда Совет министров Азербайджанской Демократической Республики принял решение о создании отдельного азербайджанского корпуса, являющегося национальной армейской частью. Это заложило правовую основу создания армии первого на мусульманском Востоке демократического государства. Вооруженные силы Азербайджана, восстановившие государственную независимость, являются достойным преемником Национальной армии АДР. Реорганизация и укрепление ВС началась с ноября 1993 года, благодаря воле политического руководства Азербайджана. Героизм и непреклонный дух нашего народа доказали, что он достоин славных страниц нашей истории. Отличаясь высоким уровнем военной подготовки, дисциплинированностью и патриотизмом личного состава, а также профессионализмом офицеров и генералов, сформированная за короткий срок Азербайджанская армия сыграла значимую роль в становлении азербайджанского государства.

История ВС Азербайджана связана с именем общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Строительство, развитие и укрепление современной Азербайджанской армии стало результатом целенаправленной деятельности, мышления, политической дальновидности и организаторских способностей Гейдара Алиева. В это тяжелое для нашей страны и народа время общенациональный лидер Гейдар Алиев, вернувшийся к власти по требованию народа, упразднил систему неуправляемых вооруженных отрядов и начал процесс строительства дисциплинированной армии.

- заявил Кянан Тахмазов.

Процесс армейского строительства в независимом Азербайджане перешел на качественно новый этап развития в период правления президента Ильхама Алиева… Были предприняты шаги по повышению профессионализма военнослужащих, укреплению боевого духа и морально-психологической подготовки личного состава, а также оснащению наших ВС самым современным оружием и техникой.

- утверждает военный атташе.

В результате воплощения в жизнь продуманной политики Азербайджанские ВС за короткий срок превратились в самую сильную армию региона. Вершиной боевого пути, пройденного за это время национальной армией стала победа в Отечественной войне, в Карабахе. Эта победа не имеет аналогов в многовековой истории нашего народа. Успешная реализация стратегии построения сильного государства, создание мощного экономического потенциала и больших финансовых возможностей под руководством президента Ильхама Алиева создали почву для решения вопросов современного армейского строительства на самом высоком уровне. В этих целях ежегодно в государственном бюджете выделялись крупные объемы средств на оборонные расходы. Была создана эффективная модель ВПК. Армия была оснащена самым современным вооружением.

- рассказал Кянан Тахмазов.

Также расширилось сотрудничество нашей страны в военной сфере с международными акторами. Сила и мощь азербайджанской армии, оснащенной самой современной техникой, сегодня признается во всем мире. Наши ВС входят в число 50 самых лучших в мире. Сейчас на предприятиях оборонной промышленности Азербайджана производится более тысячи наименований продукции военного назначения. Современная модель функционирования Азербайджанской армии соответствует требованиям военной науки и техники, что дает ей возможность нанести сокрушительный удар по любому врагу, посягающему на наше государство и народ.

- убежден военный атташе.

Сегодня мы отмечаем День Вооруженных сил как доблестная армия, как народ-победитель. Это историческое достижение. Солдаты и офицеры нашей армии, героически воплотившие в реальность 30-летнюю мечту нашего народа, как железный кулак встали на защиту и оборону наших освобожденных от оккупации земель. В этот праздничный день с чувством уважения и благодарности хочу почтить память наших граждан, ставших шахидами во имя защиты азербайджанских земель… В заключение хочу процитировать слова верховного главнокомандующего, чтобы все услышали: ”Карабах - это Азербайджан”

- заключил Кянан Тахмазов.