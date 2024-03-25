В МИД России устали от провокаций Пашиняна

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ошибочными заявления о том, что ОДКБ не защищает Армению.

Ухудшение отношений между Россией и Арменией становится все более заметным, вызывая обеспокоенность в российском МИД. Глава министерства Сергей Лавров прямо заявил, что ситуация в двусторонних связях не внушает никакого оптимизма.

"Нынешняя ситуация не вселяет оптимизма. Армянское руководство под надуманными предлогами, извращая историю последних историю трех – трех с половиной лет, сознательно ведет дело к обрушению отношений с Россией", — сказал Лавров в интервью "Известиям".

Как мы помним, в прошлом году МИД России вызывал армянского посла и вручил ему ноту протеста. Этот беспрецедентный в истории двусторонних отношений шаг стал результатом серии антироссийских выпадов администрации Никола Пашиняна, включая присоединение к МУС, отправку первой леди в Киев и военные учения с США.

Основной претензией Армении к России является то, что Москва якобы не поддерживала Ереван во время пограничных инцидентов с Азербайджаном и во время Второй Карабахской войны. Пашинян говорил, что ОДКБ не выполняет свои обязательства по защите территориальной целостности стран-членов.

Лавров в интервью пояснил, что ОДКБ не один раз уже отстаивала интересы Армении в трудных для нее ситуациях, но почему-то в Ереване об этом умалчивают. Так, в 2021 году ОДКБ была готова отправить миротворцев в Армению и сбавить накал ее конфронтации с Азербайджаном.

"Мандат миссии был полностью согласован на министерской встрече в Ереване осенью 2021 года. Мы сидели до ночи, все завизировали. Утром, когда уже встретились президенты и премьеры, господин Пашинян сказал, что консенсуса нет, и через несколько дней он зазвал в Армению миссию, такую же миротворческую миссию Евросоюза", - отметил Лавров.

Аргументы МИД России вряд ли будут услышаны их армянскими коллегами, ведь цель последних - поставить свою страну на путь интеграции с Западом в ущерб присутствию России на Южном Кавказе. Антироссийский курс, по словам Лаврова, проявляется и в шельмовании российских военных, размещенных на 102-й базе в Гюмри, пограничников и ОДКБ.

Как скоро Пашинян доберется до выдворения российской базы, пока неясно, но шаги в этом направлении уже предпринимаются. Первая весточка - решение о прекращении работы российских пограничников в аэропорту "Звартноц" в 12 км от Еревана. Теперь вместо них службу будут нести исключительно армянские пограничные войска. Пашинян уже обозначил конкретную дату - срок службы россиян подойдет к концу 1 августа.

В условиях противостояния с Западом на Украине российская сторона опасается, что ЕС и НАТО будут использовать напряженность либо урегулирование отношений Армении и Азербайджана как повод для укрепления своего влияния в регионе. Лавров считает, что миссия ЕС в Армении де факто становится миссией НАТО.

"Сейчас туда еще направляются военнослужащие из Норвегии, Канады и Соединенных Штатов, превращая миссию Евросоюза в миссию Североатлантического альянса", - сказал он.

Российский министр дал понять, что Пашинян в 2021 году "зазвал в Армению миротворческую миссию Европейского союза, пообещав Азербайджану, что это только на два месяца". Но уже "через два месяца, проигнорировав Азербайджан, Евросоюз эту миссию удвоил". "Вся эта история последних нескольких лет извращается и господином Пашиняном, и его сотрудниками, руководством парламента Армении", - добавил Лавров.

Сотрудничество Армении с Евросоюзом, НАТО и США развивается высокими темпами. Не успел из Еревана уехать генсек НАТО Йенс Столтенберг, как Пашинян направился в Париж на саммит по ядерной энергетике. Там он встретился со своим союзником Эмманюэлем Макроном, который предложением отправить войска на Украину повышает риск прямого столкновения России и НАТО. В начале апреля Пашинян в Брюсселе проведет двойную встречу с госсекретарем Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В МИД России прокомментировали готовящийся трехсторонний формат Армения-США-ЕС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не верит, что встреча не направлена против Москвы.

"Подобные мероприятия вызывают беспокойство в России, потому что представители США и ЕС прямо говорят нашим партнерам, что их основная направленность – исключительно против России. Прямо так и говорят, открытым текстом", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Захарова считает, что подобные переговоры беспокоят многие страны региона и не ведут к подписанию мира между Баку и Ереваном. Цель формата - внедрение Запада с его "деструктивными подходами" на Южном Кавказе, формирование новых разделительных линий, обрушение отношений Еревана с Москвой и расшатывание региональной безопасности.

МИД России недоумевает, "почему Ереван делает вид, что не понимает" ситуацию. Запад превращает Армению "в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада", подытожила Захарова.

Таким образом, в свете ускоренного сближения Армении с Западом перспективы российско-армянских отношений выглядят неопределенными. Новые шаги по евроинтеграции и союзничеству с США и НАТО могут создавать дополнительные трения с Москвой и приводить к дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе, так как укрепление связей с Западом для Армении сопровождается антироссийскими действиями.