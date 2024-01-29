В Баку остается и.о. иранского посла

И. о. посла Ирана Сейид Аббас Мусави продолжит работу в Баку пока до тех пор, пока не возобновит свою деятельность посольство Азербайджана в Тегеране . Миссия Мусави завершилась в конце лета 2023 года, но пока он продолжает исполнять обязанности.

Эта информация стала опровержением данных источника во внешнеполитическом ведомстве ИРИ, который накануне сообщил, что место Мусави в Баку займет другой дипломат. Этот вывод был сделан из того, что в отношениях Ирана и Азербайджана произошли позитивные сдвиги, скоро возобновит работу посольство Азербайджана в Тегеране, а на повестке дня у чиновников двух стран серия дипломатических контактов и официальных встреч. Тем не менее пока Мусави остается в Баку.

Чем занимается Мусави в Баку?

Сейид Аббас Мусави вступил в должность 3,5 года назад. В первом же заявлении на новой должности он сформулировал свою дипломатическую программу:

Я рад, что сегодня начинаю работать в дружественной Ирану, братской Азербайджанской республике, в стране, с которой нас связывают добрососедские отношения. Постараюсь, чтобы очень хорошие отношения между нашими странами вышли на новый уровень.

Тогда он обещал особое внимание уделять бизнес-контактам. Иран и Азербайджан могли переживать сложные периоды и даже конфликтовать, но торговля, кажется, не останавливалась ни на минуту. Причин этому немало:

традиционный род деятельности для двух народов-соседей;

зачастую родственные связи, пробившие государственные границы;

и привычные (хотя требующие постоянного развития) логистические маршруты;

и надежные рынки сбыта;

отмененный еще в 2010 году визовый режим.

Пожалуй, торговля – родственная скрепа иранцев и азербайджанцев, общее в их менталитетах. И Сейед Аббас Мусави уловил это, приехав в Баку с командой, в которую входили члены торговых палат провинций Гилян и Ардебиль, большинство которой составляют азербайджанцы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что удалось сделать Мусави?

Результаты не заставили себя ждать. В 2021-2022 годах товарооборот между Ираном и Азербайджаном неизменно рос. Даже пандемия и ее последствия в виде частичного закрытия границ не помешали:

2020 – 339 тыс. дол.

2021 – 441 тыс. дол.

2022 – 441 тыс. дол.

Но это – общая картина, а тон дипломатическим отношениям на Востоке задают детали. В сентябре 2021 года произошел таможенный инцидент на границе. Азербайджанские правоохранители задержали двух иранских водителей грузовиков за незаконный провоз грузов в Карабахский экономический регион Азербайджана и отказ уплатить дорожный налог. Освобождение граждан Ирана затянулось, что вызвало гнев МИД Ирана. Последовали показательная переброска Тегераном войск в свои северо-западные районы и закрытие воздушного пространства Ирана для перевозки азербайджанских военных грузов. Напряженность росла, риторика ожесточалась.

Над пропастью дипломатические отношения двух стран зависли 27 января 2023 года, когда человек с оружием в руках ворвался на территорию посольства Азербайджана в Тегеране и расстрелял дипломатов, убив одного и ранив двоих. После этого дипмиссии в обеих столицах приостановили работу. В результате расследования, которое иранская сторона вела целый год, был установлен виновный, суд приговорил его к смертной казни. Все это время контакты по линии правительств продолжались, пусть и не так регулярно, как ранее.

Итоги расследования и приговор суда, похоже, примирили Тегеран и Баку. Прозвучали заявления о возвращении послов, но пока в Баку остается именно Сейед Аббас Мусави.