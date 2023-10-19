Уильям Сароян: армянин, писавший об Америке

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Американского драматурга Уильяма Сарояна всегда тепло принимали в Советском Союзе: он не придерживался какой-либо идеологии, не говорил о политике, а писал об американской действительности. Сын армянских эмигрантов, родившийся в США в 1908 году во Фресно (Калифорния), писал с детства.

Как-то школьная учительница попросила написать сочинение из 50 слов. Мальчик так увлекся, что написал 1000 слов, став лучшим в классе. Потом он нередко так увлекался.

О чем книги Уильяма Сарояна?

Сароян известен своей лирикой. Его пьесы, рассказы и романы добрые, порой сентиментальные, в них нет буйства фантазии, в центре сюжета – бедный человек со своими чувствами и противоречиями. Сароян обычно описывал эпизоды из жизни низших слоев, так как сам вышел из эмигрантской среды.

Другая особенность Сарояна, которая роднит его с советским режиссером Сергеем Параджановым, – отсутствие четкого сюжета. В произведениях нет четкой фабулы, завязки, кульминации и развязки. Действие завершается, затем снова начинается, опять обрывается. У героев его работ, за исключением («Меня зовут Арам», «Джим Пембертон и его сын Триггер», «Приключения Весли Джексона», «Красавчик Джим») зачастую нет имен - они обезличены. Сароян задается философскими вопросами и пытается найти что-то светлое в их жизни.

Пещерные люди Уильяма Сарояна

Одной из ранних успешных работ Уильяма Сарояна была пьеса «Пещерные люди». Она была написана на фоне Великой депрессии и отражала американскую жизнь второй половины 1930-х. Оказавшиеся ненужными по старости и профнепригодности, голодные и бедные люди живут в самом центре Нью-Йорка, в здании старого театра, подлежащего сносу. Главная их жизненная потребность - искусство. Классическое противопоставление добра и зла, в «Пещерных людях» воплощается в борьбе художественного и бездуховного.

Человеческая комедия Уильяма Сарояна

В 1943 году Сароян написал роман «Человеческая комедия», который первоначально должен был стать сценарием к фильму. Однако автор в очередной раз увлекся и подготовил объемный текст, хронометраж которого составил бы 4 часа. Переделав сценарий в роман, Сароян представил его публике, но в итоге его работа была экранизирована.

«Человеческая комедия» – серия новелл из жизни подростка Гомера Маколи и его младшего брат Улисса, потерявших отца, погибшего на Первой Мировой войне и ожидающих страшной вести о старшем брате Маркусе, призванном на Вторую Мировую. Через комичные, лиричные, трогательные эпизоды из жизни мальчиков Сароян смотрит на мир глазами детей.

Цитаты Уильяма Сарояна

Произведения Уильяма Сарояна разошлись на цитаты:

Тот, кто не стремится изменить мир и изменить его к лучшему, не имеет права браться за создание фильма.

Устами грузчика Маккарти в пьесе «Путь вашей жизни» Сароян восклицает:

Чем больше героев, тем сквернее становится история рода человеческого!

Герой одноименного приключенческого романа Весли Джексон говорит о политиках:

У них было целых двадцать лет, чтобы предотвратить эту войну. Но нет, побуждать людей вступать в армию и вести войну – вот какая задача ставится перед ними, или, может быть, я ошибаюсь?

А вот слова 14-летнего Гомера Маколи, героя «Человеческой комедии», который рано повзрослел на фоне страшной войны:

Раньше я думал, что человек больше не плачет, когда становится взрослым, но оказалось, что тогда-то он и начинает плакать, узнавая, что творится на свете.