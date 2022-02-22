Три музыкальные ипостаси Мурада Адыгезалзаде 

Мурад Адыгезалзаде – активно концертирующий пианист, профессор Бакинской музыкальной академии, многолетний директор Азербайджанской филармонии. Расскажем, кем он хотел стать в детстве, где и у кого учился, с какими музыкантами сотрудничает.

Чем Мурад Адыгезалзаде увлекался в детстве?

Мурад Адыгезалзаде родился 20 ноября 1973 года в Баку в музыкальной семье. Его отец – известный пианист, педагог, народный артист Азербайджана Зохраб Адыгезалзаде, мама – музыкальный теоретик Сада Адыгезалзаде. Музыку Мурад любил с детства, особое удовольствие ему доставляла игра на воображаемых ударных инструментах: в качестве барабанов выступали сложенные в стопку книги и журналы, по которым мальчик стучал флажками. По словам пианиста, когда он шалил, родители "запрещали приближаться к роялю", и это было для него "самым тяжелым наказанием". А еще мальчику нравилось ходить дома в белом халате и делать всем уколы – он мечтал стать врачом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Учеба в Баку, Мюнхене и Москве

Адыгезалзаде рассказывает, что в Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля в 1980 году он попал "совершенно случайно". Директор этой школы, узнав, что сын его друга собирается поступать в обычную общеобразовательную школу, решил все-таки проверить музыкальный слух Мурада.

Он стал уговаривать отца, чтобы тот привел меня в школу хотя бы на год, а там, если не проявятся мои способности, я могу перейти в другую школу. Так я остался в музыкальной школе. Учился легко, с интересом. Мне везло с преподавателями

– пианист.

В девять лет он вместе с Государственным камерным оркестром уже сыграл концерт Гайдна на сцене Азербайджанской консерватории, а потом стал выступать на разных фестивалях, конкурсах и неделях детской музыки. В 1984 году Мурад принял участие в международном радиоконкурсе юных музыкантов "Концертино Прага" и вошел в десятку лучших пианистов, а через три года отправился в Прагу уже на гастроли с Зейнаб Ханларовой, Гамидой Омаровой и другими известными азербайджанскими музыкантами и артистами.

В 1991-1996 годах Адыгезалзаде учился в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова, занимался в классах профессоров Рауфа Атакишиева и Фархада Бадалбейли. Потом он поступил в Высшую школу музыки и театра в Мюнхене и продолжил образование у профессора Элисо Вирсаладзе, а в 2000 году под ее руководством окончил аспирантуру Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Адыгезалзаде – пианист

В октябре 2001 года Адыгезалзаде решил выступить на II международном конкурсе пианистов в Тбилиси, хотя до этого во взрослых конкурсах не участвовал. "Я очень не любил конкурсы. Я считал, что конкурс это какое-то соревнование. А соревнование – это больше спорт, а не музыка. И потом нужно играть по каким-то условиям, нужно играть обязательные произведения. А что меня толкнуло на участие в этом конкурсе – даже не знаю", – говорит музыкант.

Все конкурсные туры были пройдены успешно: Адыгезалзаде получил вторую премию, а поскольку первую не присудили никому, его результат вполне можно считать победой.

Пианист выступает в разных концертных залах в Баку, является постоянным участником международных музыкальных фестивалей, которые проходят в Азербайджане: фестиваля Мстислава Ростроповича в Баку, "Харыбюльбюль" в Шуше и фестиваля в Габале.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2004 году он стал солистом Московской государственной академической филармонии. Сочинения русских, азербайджанских и зарубежных композиторов Адыгезалзаде исполняет в Московской консерватории, Концертном зале имени Чайковского, Петербургской и Воронежской филармониях, Центре классической музыки Владимира, участвует во многих российских музыкальных фестивалях.

Также народный артист Азербайджана выступает в Турции, Германии, Венгрии, Греции, Великобритании. В числе его партнеров по сцене – пианисты Михаил Лидский и Фархад Бадалбейли, скрипачи Дмитрий Ситковецкий и Роман Федчук, певец Юсиф Эйвазов. Адыгезалзаде сотрудничает с Владимиром Федосеевым, Рауфом Абдуллаевым, Юрием Башметом, Владимиром Вербицким, Вахтангом Кахидзе, Ялчином Адыгезаловым, Дмитрием Яблонским, Фуадом Ибрагимовым, другими известными дирижерами.

Адыгезалзаде – педагог и директор Азербайджанской филармонии

Преподавать Адыгезалзаде начал в 1997 году, а сейчас является профессором кафедры специального фортепиано Бакинской музыкальной академии. В 2006 году он стал директором Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева – пианист признается, что это назначение было для него неожиданным, и отмечает, что совмещать обязанности руководителя и исполнителя очень непросто.

Эта задача не из легких. Работа занимает много времени, много хочется успеть сделать

– Адыгезалзаде.

Музыкант по-прежнему много концертирует в разных городах. В апреле нынешнего года он вместе с Фархадом Бадалбейли и дирижером Эйюбом Кулиевым выступил в Большом зале Петербургской государственной академической филармонии имени Шостаковича, через несколько дней сыграл с Дмитрием Ситковецким уже в бакинской филармонии, а в мае стал участником концерта "Азербайджан и Россия: ода дружбе" в московском театре "Геликон-опера".