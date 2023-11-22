Таинственный и темный – что такое день зимнего солнцестояния?

С 21 на 22 декабря наступает самая длинная ночь года, она продлится более 16 часов, после чего настанет самый короткий день. Это начало астрономической зимы. Зимнее солнцестояние – что это за день, какие приметы и праздники с ним связаны?

Зимнее солнцестояние в 2023 году случится 22 декабря в 03:27:19. Дата зимнего солнцестояния зависит от года – перед високосным, которым будет 2024 год, солнцестояние приходится на 22 декабря, в другие годы – на 21 декабря.

Что такое день зимнего солнцестояния?

Зимнее солнцестояние – начало астрономической зимы. День зимнего солнцестояния – те сутки в году, когда наступает самый короткий день, а ночь оказывается самой длинной. Длина ночи почти вдвое больше дня - 13 часов темноты и 7 часов дневного света. В северном полушарии солнцестояние в декабре приходится на зиму, а в южном полушарии - на лето, и называется, соответственно, летним.

Что такое солнцестояние? Это явление получило название из-за того, что вблизи даты солнцестояния солнце как бы «стоит» на месте. Оно практически не меняет склонения, в полдень высота солнца в небе почти неизменна, тогда как в другое время высота небесного светила постоянно меняется. В день зимнего солнцестояния высота солнца в полдень – минимальна.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После наступления самого короткого дня года, световой день начинает постепенно прибавляться, именно поэтому древние славяне называли солнцестояние солнцеворотом, оно как бы поворачивает, меняет движение, начинает расти. В марте случается весеннее равноденствие – когда день и ночь в сутках почти равны, это начало астрономической весны.

Затем в июне происходит летнее солнцестояние, когда день максимально длинный, солнце в полдень – максимально высокое, а ночь в этих сутках- кратчайшая в году. В это время солнце также «зависает», и официально начинается астрономическое лето. После чего в сентябре приходит осеннее равноденствие, с которого ночь начинает снова расти, а день убавляться, пока не доходит до минимума - дня зимнего солнцестояния.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В южном полушарии все наоборот, там зимние месяцы – с июля по августа, а летние – с декабря по февраль, таким образом декабрьское солнцестояние там считается началом астрономического лета.

22 декабря - что за праздник?

День энергетика в эту дату отмечают в ряде постсоветских стран: Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Украина.

День матери отмечают в Индонезии, День учителя – на Кубе, День математики – в Индии, День Единства – в Зимбабве. Во Вьетнаме 22 декабря – День национальной обороны.

Кроме того, 22 декабря – Зачатие Богородицы праведной Анной. Также в православии в этот день отмечается праздник в честь иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Православные отмечают 22 декабря именины Анны, Степана и Софрона.

Народные приметы

Имя Анна тесно связано с зимним солнцестоянием. Помимо православных праздников, связанных с Зачатием Богородицы и памятью святой пророчицы Анны, 22 декабря в народном календаре у славян называется Анна Зимняя.

Считалось, что в этот день наступает Новый год, а также совершается поворот на лето, так как день начинает прибавляться.

«Если на Анну Зимнюю лучисто и светло – 31 декабря ясно и морозно, хмуро – и на деревьях иней – к пасмурному и теплому новогодью»

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

«Коли снег привалит вплотную к изгороди – плохое лето, а коли есть промежутки – урожайное»

Беременные давали в этот день обет и береглись, старались не выходить из дома. Те, кто страдал бесплодием, – молились святой Анне.

Интересные факты

Зимнее солнцестояние на северном полюсе – ровно середина полярной ночи.

День в году, когда темнеет раньше всего – 13 декабря, день, когда случается самый поздний рассвет – 31 декабря. Посередине между ними – самый короткий день года, солнцестояние.

22 декабря вступает в силу знак зодиака Козерог, но многие астрологи называют день переходным, между Стрельцом и Козерогом, и считают, что правильно определить знак зодиака, рожденного в этот день, можно только изучив положение Солнца в год, час и место рождения.

Древние скандинавские и германские язычники в самый короткий день года отмечали Йоль – праздник середины зимы. На смену этому празднику вместе с христианством пришло Рождество, всего на пару дней отстоящее от дня зимнего солнцестояния.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Древние славяне отмечали праздник Коляда, в этот день они гадали, жгли костры и пекли круглые караваи.

В Иране в самый короткий день года отмечают Шаб-е Ялда, семья собирается дома на застолье, утром принято встречать рассвет.

День зимнего солнцестояния у многих народов считается мистическим. В этот день можно загадывать желания. Лучше всего 21-22 декабря не участвовать в шумных мероприятиях, оставаться дома, отдыхать и набираться сил. Отличным решением станет украсить дом к Новому году в период зимнего солнцестояния.