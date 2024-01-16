Сулеймание: что нужно знать о посещении мечети Сулеймана Великолепного?

Гуляя по очаровательному Стамбулу, трудно не заметить впечатляющий силуэт мечети Сулеймание. Этот шедевр османской архитектуры представляет собой одну из главных достопримечательностей города. Расскажем, где находится Сулеймание и как до нее добраться, когда мечеть была построена, кто в ней захоронен, что там посмотреть и что для этого нужно.

История мечети берет свое начало в XVI веке во времена правления султана Сулеймана Великолепного. Спустя века ее значение для города и страны нисколько не уменьшилось. Это вторая по величине и значению мечеть Стамбула.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится Сулеймание?

Сулеймание расположена центре города, в квартале Вефа, который находится в старинном стамбульском районе Фатих. Мечеть стоит на одном из холмов Стамбула недалеко от залива Золотой Рог на юго-западе от Галатского моста.

Когда была построена Сулеймание?

Мечеть Сулеймание была построена между 1550 и 1557 годами прославленным османским архитектором Мимаром Синаном. Мечеть возвели по желанию султана Сулеймана Великолепного. На тот момент (и до 2019 года) это была самая большая и впечатляющая мечеть города - демонстрация мощи и влияния Османской империи.

Строительство мечети было масштабным мероприятием, потребовавшим труда тысяч рабочих. Синан использовал инновационные архитектурные методы и черпал вдохновение как из византийского, так и из исламского архитектурных стилей.

Сулеймание была не просто местом поклонения, это обширный комплекс, в котором располагались разнообразные социальные и образовательные учреждения, включая медресе, больницу, библиотеку, обсерваторию, приют и столовую для нуждающихся, а также бани.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К сожалению, мечети был нанесен значительный ущерб во время ряда стихийных бедствий, в том числе пожара 1660 года и землетрясения 1766 года. Во время Первой мировой войны мечеть пережила еще один крупный пожар. Впоследствии комплекс неоднократно реставрировался, причем самая масштабная реставрация произошла в середине XX века. Из-за восстановительных работ мечеть была закрыта для публики более десяти лет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться в Сулеймание?

Добраться до мечети Сулеймание несложно из-за ее расположения в историческом районе:

На метро ближе всего доехать по линии М2 до станции Везнеджилер, оттуда до мечети всего 10 минут ходьбы;

На скоростном трамвае Т1 можно доехать до остановки Беязыт-Капалчарши, откуда до мечети идти примерно 15 минут. От остановки Эминеню до мечети идти примерно столько же, однако подъем идет в гору;

Рядом с мечетью проходят и несколько автобусных маршрутов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Сулеймание?

Главный купол мечети возвышается на высоту 50 метров, его поддерживают две большие арки с северной и южной сторон. Эти арки в свою очередь поддерживаются четырьмя колоннами из красного гранита. Стены внутри украшены изысканными изникскими изразцами, а свет проникает через красивые витражи. Огромное внутреннее пространство также украшено каллиграфией и люстрами. Удивляет тот факт, что около люстр закреплены страусиные яйца. Такой способ защиты свечей от насекомых придумал главный архитектор мечети. В мечети также хорошая акустика.

Мечеть украшают четыре минарета, с таким числом минаретов разрешалось строить мечети только по велению правящего султана. К тому же Сулейман был четвертым султаном после завоевания Константинополя. Количество балконов на минаретах означает то, что Сулейман был десятым султаном Османской империи. Очень красив и внутренний двор мечети с десятками колонн и куполов.

В библиотеке комплекса хранится огромная коллекция ориентальных манускриптов и книг. Вход туда также свободный. Со смотровой площадки открывается очень красивый вид на Золотой Рог и Босфор. Вечером мечеть подсвечивают.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто захоронен в Сулеймание?

Это место обязательно для посещения всем поклонникам популярного турецкого сериала «Великолепный век». При мечети есть кладбище с мавзолеями султана Сулеймана, его любимой жены Хюррем, их дочери Михримах, сестры Сулеймана Ханым Султан и двух других османских правителей Ахмета II и Сулеймана II. Мавзолей архитектора Мимара Синана расположен неподалеку, в северо-западном углу комплекса. На самом деле здесь еще несколько усыпальниц султанов, их жен и детей, а также видных деятелей Османской империи. Понять какой из мавзолеев кому принадлежит можно по табличкам. Посетить все мавзолеи кроме могилы Синана можно с 9:00 до 17:00, вход бесплатный. Доступ к усыпальнице архитектора мечети открывается столько раз в год - 9 апреля, когда отмечается день его памяти.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие часы работы мечети Сулеймание?

Сулеймание открыта ежедневно с 8:30 утра до 16:45, но для туристов посещение возможно только в те часы, когда в мечети не молятся (приблизительно с 8:30 до 11:30, 13:00 до 14:30 и с 15;30 до 16:45). В пятницу мечеть открывается для посетителей позже: в 13:30.

Сколько стоит вход в Сулеймание?

Вход в Сулеймание бесплатный, но поскольку это действующая мечеть, необходимо одеваться соответствующе. Для тех, кто собрался посетить мечеть спонтанно, у входа есть платки, а вот обувь будет необходимо снять. В мечети разрешено фотографировать и снимать видео. Иза-за своей значимости Сулеймание входит во многие экскурсии по Стамбулу.