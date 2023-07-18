Стильная туркменская скульптора в музее Востока

В Москве в Государственном музее Востока открылась выставка работ народного художника Туркменистана, почетного члена Российской академии художеств, скульптора Бабасары Аннамурадова. В экспозиции представлено более 40 скульптурных и графических работ.

Бабасары Аннамурадов хорошо известен в Туркменистане, а в российской художественной среде его знают, как одного из создателей национальной школы пластики.

Куратор выставки Светлана Хромченко

Без его работ невозможно представить облик современного Ашхабада: тонкий, лирический, грустный иногда, очень нежный. Здесь много работ, связанных с воспоминанием о суровом послевоенном детстве художника, когда важна была такая человеческая поддержка, человеческие отношения. Здесь работы, отражающие внутренние диалоги, переклички с мастерами мирового уровня, с античными ваятелями, с современными мастерами XX века; это и Фидий, и Генри Мур, например. То есть автор формируется в русле мировой художественной культуры. Туркменской скульптуре не так уж и много лет. Это молодой вид искусства для страны, имеющей очень богатые художественные традиции и глубокие художественные традиции.

Это первая персональная выставка художника в Москве. На ней скульптурные работы дополняют графические листы в разных техниках. Портреты нарисованы без фальши, на основе честных наблюдений и раскрывают интеллектуальный и душевный мир модели

- говорит Светлана Хромченко.

Художник Бабасары Аннамурадов:

Я впервые в выставил свои скульптуры и графику Музее Востока на суд зрителей. Это почтальон 1943 года, фронтовик, у него оторвана рука, он приносит вести, хочет быть полезным. Но ничего радостного он не приносит, потому что идет война.

Многие работы Бабасары Аннамурадова находятся за рубежом, в частных коллекциях, а также в музеях России. Но на этой выставке экспонируются работы, являющиеся собственностью автора.

Советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса

У нас проходит выставка одного из прекрасных туркменских мастеров, скульпторов. Выставка блистательная. Она не такая уж большая, но одновременно емкая. Аннамурадов вбирает в себя народное творчество туркменов. Сразу вспоминаются туркменские ковры, замечательные украшения, великолепная керамика. С одной стороны, это действительно народное и глубинное, идущее из веков, а с другой стороны – явно сказывается влияние прекрасных скульпторов Европы.

Выставка работ Бабасары Аннамурадова продлится до 27 августа.