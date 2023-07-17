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Персональная выставка работ Бабасары Аннамурадова открылась в музее Востока

В Москве в Государственном музее Востока открылась персональная выставка работ народного художника Туркменистана, почётного члена Российской академии художеств, скульптора Бабасары Аннамурадова. В экспозиции представлено более 40 скульптурных и графических работ.

Это первая персональная выставка художника в Москве. На ней скульптурные работы дополняют графические листы в разных техниках. Бабасары Аннамурадов хорошо известен у себя на родине - в Туркменистане, а в российской художественной среде его знают, как одного из создателей национальной школы пластики и её лидера. Многие работы Бабасары Аннамурадова находятся за рубежом, в частных коллекциях, а также в музеях России. Однако на настоящей выставке экспонируются работы, являющиеся собственностью автора. Выставка продлится до 27 августа.

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