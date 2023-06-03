Скрытые камеры: как обезопасить себя на отдыхе?

Рина Фельдман

Шпионские камеры в номерах гостиниц стали одной из проблем глобального туристического сектора. Зачем устанавливают камеры видеонаблюдения в неподобающих местах, что делать, если обнаружил камеру в арендованном жилье и как проверить, есть ли камера в гостиничном номере - рассказываем в этом материале.

Будучи доступными к покупке и фактически незаметными, они всё чаще берутся на вооружение недобросовестными владельцами отелей и съемного жилья по всему миру.

Что не так с камерами видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения - важная часть инфраструктуры безопасности любого государства. Они нужны для того, чтобы, в первую очередь, предотвратить правонарушение или преступление и, если это не удалось, привлечь к ответственности тех, кто его совершил. Однако с развитием технологий, камеры превратились в орудие в руках недобросовестных людей. Одной из первых под удар попала глобальная туристическая индустрия, которую, начиная с 2019 года, потрясают скандалы, связанные с использованием скрытых камер в номерах гостиниц и отелей, а также другого жилья, которое снимают туристы. Несмотря на то, что в большинстве государств мира, есть законы, предусматривающие запрет на установку камерах в местах личного пользования, а также ведения скрытого видеонаблюдения, проблема по-прежнему остается актуальной и значительно снижает качество отдыха.

”Камерный” вопрос

Проблема камер в гостиничных номерах стала наиболее очевидна пять лет назад, в 2019 году, когда по миру прокаталась волна скандалов, связанных со скрытым видеонаблюдением за постояльцами и туристами в разных странах мира:

в Южной Корее были арестованы двое мужчин после того, как полиция установила, что в 42 номерах 30 мотелей страны были установлены скрытые камеры. Злоумышленники создали сайт, куда транслировалось в прямом эфире всё происходящее в номерах, а ”зрители” ежемесячно платили около $ 45 за доступ к личной жизни ничего не подозревающих людей.

в том же году турист, остановившись в съёмной квартире в Майами, которую он нашел с помощью сервиса аренды жилья Airbnb, обнаружил две камеры, скрытые в зарядных устройствах.

в одном из отелей индийского города Техри туристы также обнаружили скрытые камеры. О находке они уведомили полицию, которая арестовала владельца отеля.

С тех пор периодически в разных частях света появляются сообщения о том, что те или иные туристы обнаружили скрытую камеру, замаскированную под какой-либо предмет, в своем номере.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зачем устанавливают скрытые камеры

Причин для установки скрытых камер множество, и если они появились не по требованию спецслужб в рамках, например, какой-либо операции по борьбе с преступностью, все они неэтичные:

вымогательство

издевательство

запись интимных моментов жизни с целью дальнейшей продажи

кража личной информации

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где прячут камеры в гостиницах и на съёмных квартирах

Год от года шпионские камеры становятся всё меньше, и, соответственно, установить и пользоваться ими может каждый желающий. По мере эволюции камер скрытого видеонаблюдение, количество мест, где их можно незаметно установить растет. Камеры в гостиничных номерах и на съёмных квартирах могут быть размещены в:

детекторах дыма

ручках, книгах, на картинах и на книжных полках

лампочках, люстрах и настольных лампах

настенных часах и будильниках

мягких игрушках

дверных ручках и на декоративных элементах

проводах, пультах и зарядных устройствах

в воздухоочистителях, кондиционерах и освежителях воздуха

крошечных отверстиях на стенах

на крючках для одежды

на различных электроприборах

на душевой лейке

на вентиляционных решетках

замочных скважинах

зеркалах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фактически в любом месте при желании можно установить скрытую камеру, которая может выглядеть как угодно. Единственная общая и отличительная черта всех камер - это крошечная линза, которую, при желании, можно заметить.

Скрытые камеры незаконны?

Установка и использование скрытых или шпионских камер в местах, которые предназначены для личного пользования, в том числе в съёмном жилье и гостиничных номерах незаконна. Все камеры, которые есть на территории отеля или гостиницы, должны быть на виду и обеспечивать обзор исключительно мест общественного пользования - лобби, ресторана, коридора, парковки и т.п. Несмотря на то, что в большинстве государств мира использование скрытых камер запрещено, законы во всех странах разные, поэтому отправляясь в путешествие, обязательно уточняйте этот вопрос, чтобы не оказаться в затруднительном положении.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как обнаружить скрытую камеру

Если вы, оказавшись в гостиничном номере или сняв квартиру, переживаете из-за наличия скрытых камер, всегда можно попробовать её отыскать. Для этого есть несколько способов:

внимательно осмотрите помещение, обратив особое внимание на часы, детекторы дыма, зарядные устройства и другие, в том числе подозрительные предметы

ищите предметы, от которых исходит свет: некоторые скрытые камеры оснащены светодиодными индикаторами, мигающими или светящимися в темноте

проверьте помещение с помощью фонарика. Все камеры оснащены линзой, и если на неё посветить фонариком в темноте, она будет бликовать

с помощью специальных приложений на смартфоне можно также попробовать отыскать скрытую камеру

с помощью детекторов скрытых камер, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Самостоятельно найти скрытую камеру можно, однако с каждым годом эта задача становится всё сложнее.

Что делать, если нашел скрытую камеру в гостинице

Первое, что приходит в голову, когда находишь скрытую камеру: надо её уничтожить! Но этого категорически делать нельзя, поскольку таким образом вы можете неумышленно воспрепятствовать правосудию: стереть отпечатки пальцев злоумышленников, например. Если вы нашли скрытую камеру в отеле или в съёмной квартире, необходимо:

сфотографировать камеру - так у вас будет доказательство ее наличия

попробовать накрыть камеру, например, полотенцем, или, как минимум, постараться не попадать в зону ее действия

связаться с местными правоохранительными органами и следовать их инструкциям

не стоит идти к владельцу отеля или квартиры с претензиями, поскольку они могут убрать камеру, и вам будет нечего им предъявить.

В любом случае, не паникуйте и всегда помните о том, что ваша личная жизнь - исключительно ваша зона ответственности, и никто не имеет права на неё посягать.