7 способов воздушного шпионажа

© Фото: "Вестник Кавказа" и commons wikimedia

История шпионажа насчитывает столетия, а способы слежки становятся все изощреннее с каждым годом. С конца XVIII века и по сегодняшний день одним из самых удобных способов слежки остаются воздушные средства. Кто как следил и продолжает следить друг за другом с воздуха, рассказываем в этой статье.

Еще китайский стратег Сунь-цзы, автор трактата ”Искусство войны” писал, что ”просвещенные властители и генералы, располагающие лазутчиками обречены на величайшие достижения”, а в Древнем Риме у всех главных политических игроков были целые шпионские сети.

Воздушные шары

Самым первым средством слежения с воздуха были воздушные шары. На них можно не только кататься, но и следить за другими государствами, что происходит до сих пор. Так, в начале февраля США сбили китайский аэростат над Атлантикой, подозревая его в шпионаже. Первыми воздушные шары для слежки стали использовать французы в конце XVIII века в период Французских революционных войн. Правда, первые шпионские шары в свободный полет не отправлялись: они были привязаны к земле тросами. Для обслуживания такого шара нужны были два солдата: один был в корзине и смотрел через подзорную трубу на вражеские линии, а второй был на земле и принимал сигналы первого. Таким образом французские аэронавты сформировали первые военно-воздушные силы в мире.

Воздушные змеи

Почти столетие спустя британский метеоролог Дуглас Арчибальд экспериментировал с огромными воздушными змеями, изучая скорость ветра. Однажды он установил на змея камеру, затвор которой активировал с помощью длинного троса, прикрепленного к фотоаппарату. Фотографии Арчибальда стали первыми образцами аэрофотосъемки, то есть съемки объектов с воздуха. Опубликованными позднее фотографиями заинтересовался капрал американской армии Уильям Эдди, который модифицировал устройство Арчибальда и использовал воздушного змея для слежки за врагом во время Испано-американской войны 1898 года, когда американцам удалось захватить Кубу.

Голуби с камерами

История почтовых голубей не менее интересна, чем история воздушных средств слежения. Во время Первой мировой войны голуби не только доставляли зашифрованные послания от шпионов под прикрытием, но и занимались своего рода аэрофотосъемкой. В 1907 году немецкий фармацевт и изобретатель Юлиус Нойброннер изобрел камеру, которая крепилась к голубю и делала снимки в полете. Армия Германии экспериментировала с голубями-фотографами, отправляя их в сторону французских окопов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шпионские самолеты

Во время Первой мировой войны для разведки использовались не только голуби, но еще и первые в истории шпионские самолеты. Вообще до того, как военные самолеты были разделены на истребители и бомбардировщики, они использовались для слежения за врагом. В двухместных аэропланах сидели пилот и художник, который зарисовывал местность, над которой пролетало воздушное средство. Первые камеры на британских шпионских самолетах появились благодаря американской компании ”Истман-кодак”.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первые беспилотники для слежки

Как и самолеты-шпионы, первые беспилотники тоже появились во время Первой мировой войны. Первый функционирующий БПЛА был спроектирован в 1918 году в рамках секретного проекта Орвилла Райта (один из братьев Райт, которые считаются конструкторами первого самолета в мире) и Чарльза Кеттеринга. ”Самолетная воздушная торпеда” - Жук Кеттеринга - применялась во время Первой мировой войны после того, как в нее вступили американцы.

Спутники-шпионы

Более продвинутое и наиболее технологичное из всех средств слежения в воздухе, спутники-шпионы, появились во время холодной войны между США и СССР. В конце 1950-х ВВС США инициировали секретную шпионскую программу под названием проект ”Корона”. Первые спутниковые снимки Советского Союза были получены американцами уже в 1960 году.