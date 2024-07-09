Признание Гемигая и Гейгель ЮНЕСКО: что это, где находятся и чем важны?

Гейгельский национальный парк можно назвать "синей жемчужиной" Азербайджана, а Гемигая - каменной летописью. Расскажем, что включили в предварительный список ЮНЕСКО от Азербайджана в 2025 году, что такое Гемигая, где он находится и почему уникален, а также где находится Гейгельский национальный парк, когда он был создан и что нужно знать о его посещении.

Гейгельский национальный парк - эталон горной природы Малого Кавказа, где можно увидеть редких животных и птиц в их естественной среде (пусть и с ограниченного периметра), насладиться горным воздухом и тишиной.

Что включили в Предварительный список ЮНЕСКО от Азербайджана в 2025 году?

В середине июля на 47-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Париже в Предварительный список наряду с древней Габалой вошел историко-культурный и природный комплекс Гемигая и Гейгель, что стало результатом многолетней работы азербайджанских экспертов по документированию и сохранению объектов. Включение комплекса "Гемигая и Гейгель" в предварительный список ЮНЕСКО - не просто формальность, а признание Азербайджана как хранителя наследия глобального масштаба и стимул для развития научного туризма в Ордубадском районе и окрестностях Гянджи.

Что такое Гемигая?

Гемигая (Гямигая) - горный массив в Ордубадском районе, известный скоплением древних наскальных рисунков. Так называется вершина горы Гапыджыг, которая входит в Зангезурский хребет. Местные петроглифы относятся к бронзовому веку, железному веку и средневековью, образуя гигантскую "каменную летопись" региона. Самая древняя наскальная живопись Гямигая относится к IV-I тысячелетиям до. н. э. И хотя по известности и древности эти петроглифы уступают гобустанским, их разнообразие все равно впечатляет. Массив Гемигая ("каменный корабль" с азербайджанского) стал результатом тектонических подвижек и оледенений. Согласно легенде, название вершины, похожей на гигантский корабль, связано с библейским Ноем: во время Потопа его ковчег столкнулся с горой.

Где находится Гемигая?

Массив Гемигая расположен на высоте 3725 метров в 60 км к югу от города Ордубад. Этот массив находится к востоку от села Насирваз в Ордубадском районе Нахичеванской Автономной Республики, в пределах Зангезурского национального парка имени академика Гасана Алиева. Этот район Малого Кавказа граничит с Арменией и отличается сложным рельефом: скальные плато, ледниковые озера и альпийские луга.

Почему массив Гемигая уникален?

Галерея под открытым небом: на массиве сосредоточено более 1 500 петроглифов, созданных в IV-I тысячелетиях до н.э. земледельческо-скотоводческими племенами. Рисунки выбиты на черных и серых скалах, часто розоватого оттенка, и сгруппированы у источников воды. Среди них встречаются рисунки животных (коз, быков, лошадей, леопардов, змей, птиц и даже мифических животных), людей (сцены охоты, ритуальных танцев, битв) и символы (солнце, луна и другие небесные тела).

Протописьменность и мифология: пиктограммы некоторые ученые интерпретируют как раннюю систему "текстов", тем более что находятся параллели с петроглифами Гобустана и с изображениями на других азербайджанских памятниках материальной культуры этого периода. Кроме того, эти рисунки имеют глубокое мифологическое содержание, тесно связанное с идеологическими воззрениями тюркских народов.

© Фото: Дарт Реван

Когда был создан Гейгельский национальный парк?

История охраны этих мест началась в 1925 году, когда был основан Гейгельский государственный природный заповедник - первый в Азербайджанской ССР. Значительное расширение территории и изменение статуса произошли позже: 1 апреля 2008 года указом Президента Азербайджана на базе заповедника был создан Гейгельский национальный парк. Его площадь увеличилась с первоначальных 6 739 га до 12 755 га, охватив части Гейгельского, Дашкесанского и Геранбойского районов.

Где находится Гейгельский национальный парк?

Парк расположен на северо-восточных склонах Малого Кавказа, примерно в 45-50 км к югу от города Гянджа (второго по величине города Азербайджана) и примерно в 350 км к западу от столицы Баку. Его ландшафты сформированы отрогами гор, с высотами от 1 000 до 3 066 метров над уровнем моря (наивысшая точка - гора Кяпяз).

Географически парк находится в западной части Азербайджана. Визитная карточка парка - озеро Гейгель - одно из крупнейших в стране, но есть еще несколько меньших озер, включая Маралгель, Залигель и Гарагель. Они обязаны своим происхождением мощному землетрясению 1139 года. В результате этого катаклизма в реку обрушилась часть вершины горы Кяпяз, создав естественную плотину. Гейгель лежит на высоте 1553 метров, его глубина достигает 93-96 метров.

Что нужно знать о посещении Гейгельского национального парка?

У озер Гейгель и Маралгель есть специально оборудованные туристические зоны, но купание в озерах запрещено. В парке есть официальные пешие маршруты, например, Гейгель-Маралгель (14 км), стартующие от администрации парка. Восхождение на гору Кяпяз требует разрешения от администрации парка/пограничных служб, гида, а также специального транспорта. Само восхождение технически не самое сложное, но занимает около 3 часов. Организовать проще через турфирмы в Баку или Гяндже. Самое лучшее время для посещения Гейгельского национального парка - это весна и осень.

В парке представлены горные леса (восточный бук, дуб, граб кавказский, сосна Коха, липа, ясень, клены), субальпийские и альпийские луга с множеством трав и цветов (кавказская фиалка, колокольчики, альпийский мятлик и др.). Фауна включает кавказского благородного оленя, косулю, бурого медведя, безоарового козла, рысь, каменную куницу, барсука, лисицу, кавказского тетерева, бородача, черного грифа, орлана-белохвоста, филина и множество других видов птиц.