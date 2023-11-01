Пост 10 Тевета: преодолевая тьму в душе и на Небе

Приближается одна из важных дат еврейского календаря – 10 Тевета. Она объединила вокруг себя многие трагические события из истории еврейского народа и стала символом тьмы, разделившей духовные и материальные основы мироздания.

Десятое Тевета – важный день в еврейском календаре. На него приходится один из постов.

Когда начинается и заканчивается пост 10 тевета?

В 2023 году пост 10 Тевета по григорианскому календарю приходится на 22 декабря. Начало поста – в 5 часов утра по московскому времени, завершится пост в 17:05

Что это – пост 10 тевета?

Пост 10 Тевета восходит к череде трагических событий в истории еврейского народа. Случившиеся в разное время, они, тем не менее, отражают суть поста, приходящегося на 10 число месяца Тевет.

Первое из них – это перевод Торы на греческий язык (т.н. Септуагинта). Завершение работы пришлось на 8 тевета, и «тьма завладела миром на три дня».

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

В иудейской традиции перевод Книги – трагическое событие потому, что каждое слово Торы многомерно, а перевод неизбежно уплощает текст, умаляя его смысловую глубину.

Кроме того, после перевода Пятикнижия, его тексты стали доступны для всех знающих греческий язык, а соответственно появилась возможность для обсуждения и комментирования текста, смысл которого остался скрытым.

Следующая печальная дата – это 9 тевета, день смерти пророка Эзры Книжника. Он был духовным лидером, вернувшим еврейский народ к Торе во времена владычества персов. Именно при нем законам Торы были подчинены все формы социальной и личной жизни евреев.

Кроме того, благодаря ему началась репатриация евреев из Вавилона на Святую Землю, а также возведение стен Иерусалима и Второго Храма.

10 Тевета стены Иерусалима были окружены войсками вавилонского царя Навуходоносора. Впоследствии он разрушил Первый Храм, что привело к изгнанию Шхины (Божественного присутствия). Евреи же были изгнаны в Вавилон.

В наше время 10 тевета был избран Днем всеобщего кадиша, когда во всем мире вспоминают жертв Катастрофы, дату смерти которых установить не удалось.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Смысл поста Десятого тевета

Несмотря на все несчастия, постигшие народ Израиля после разрушения Храма, еврейские мудрецы обращают внимание на то, что «скорбь не может стать главным содержанием этого дня».

Отмечается, что тевет – месяц самых коротких дней и длинных ночей. Однако за этой, на первый взгляд, очевидной истиной лежит глубокий смысл. В данном случае тьма – это время, когда происходит разрыв материальных и духовных основ бытия, исчезает возможность видения истинной картины мира. Также считается, что в этом месяце Всевышний скрыт от людей в большей мере, чем в другие времена года.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Таким образом, целью и смыслом поста становится внутренняя работа, направленная на то, чтобы силой раскаяния преодолеть тьму и приблизить наступление света.

Правила поста 10 Тевета

В пост 10 Тевета запрещены еда и питье, однако утром до начала поста разрешен завтрак.

Как и в другие дневные посты, в этот день нет запрета на ношение кожаной обуви и гигиенические процедуры. В частности, можно умываться и пользоваться кремом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

От поста освобождаются беременные и кормящие женщины, дети, а также люди, здоровью которых может повредить длительное нахождение без воды и пищи.

«Но даже тому, кому разрешено есть, не следует наслаждаться едой, а нужно съесть ровно столько, сколько необходимо для здоровья тела»

– «Кицур Шульхан арух»

Можно ли работать в пост 10 Тевета?

В пост 10 Тевета работать можно.