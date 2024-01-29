Почему в Казахстане сменилось правительство?

Отставка Смаилова была ожидаема, новый премьер - более открытый к обществу, но жесткий управленец, считает Ислам Кураев.

В Казахстане снова политические изменения. Алихан Смаилов проработал в должности премьер-министра меньше года, и вот президент Касым-Жомарт Токаев отправил его в отставку. Де-факто Смаилов возглавлял кабмин еще в начале 2022 года, но в качестве исполняющего обязанности премьера, когда страна только приходила в себя после шока вооруженных беспорядков, а официально он стал главой правительства в марте 2023 года, после досрочных выборов в Мажилис.

Ожидалось, что Смаилова сменит на посту премьер-министра Олжас Бектенов, так как его кандидатуру выдвинула правящая партия "Аманат". Сегодня Токаев действительно назначил новым главой правительства именно Бектенова. Это молодой чиновник (ему всего 43 года), и ранее он возглавлял Администрацию президента, а также работал руководителем антикоррупционного ведомства и сотрудником Минюста.

Кто такой Олжас Бектенов?

По образованию новый премьер-министр Казахстана - юрист. В 2001 году он окончил Казахскую государственную юридическую академию. В начале века работал по специальности в качестве эксперта юридического отдела управления юстиции Алматы, затем в канцелярии премьер-министра страны. В 2006-2009 годах работал в администрации президента Нурсултана Назарбаева. С 2015 года занимал руководящие позиции в управлении Алматы. Руководил аппаратом мэра города.

Бектенов известен борьбой с коррупцией. За нее он всерьез взялся с 2016 года, когда возглавил Национальное бюро по противодействию коррупции. В 2019-2022 годах занимал должность первого зампреда Агентства по противодействию коррупции. Апогея на данном направлении Бектенов достиг после попытки госпереворота. В феврале 2022 года он стал руководителем антикоррупционного агентства. По званию Олжас Бектенов - генерал-лейтенант антикоррупционной службы, имеет награды "Айбын" II степени и "Данк" II степени.

В своих интервью Бектенов часто повторял, что не стоит гоняться за цифрами, нужно делать реальные шаги по устранению коррупции, улучшению условий жизни граждан. "Убежден, что никакие цифры не могут в полной мере отражать объективность работы по искоренению коррупции, а о чрезмерном увлечении статистическими показателями неоднократно говорил и глава государства. Он требует решительно уходить от арифметической показухи и ставит перед госаппаратом одну цель – обеспечить благополучие граждан. Но благополучие на бумаге зачастую далеко от реального улучшения ситуации", – говорил Олжас Бектенов.

Почему ушел в отставку Алихан Смаилов?

Комментируя перестановки в правительстве, казахстанский политолог Ислам Кураев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что Алихан Смаилов не справлялся со своей сложной работой.

"Отставка Алихана Смаилова напрашивалась еще в прошлом году, но ему дали шанс показать себя, так как первый год был явно сложным. Однако практика показала, что он не готов управлять Кабмином и делать прорывные вещи для страны. В целом, отставка оправданная, изменения в руководстве были нужны давно", - сказал он.

Чего ожидать от Олжаса Бектенова в кресле премьера?

Нового премьера политолог считает открытым, но в тоже время строгим управленцем. По прогнозам, Бектенов будет сосредоточен на внутриполитических и экономических вопросах. Изменений во внешней политике ждать не стоит.

"Казахстанская модель не предполагает участия премьер-министра в международных делах, лишь номинальное участие. Премьер-министр больше сосредоточен на внутренних государственных делах, развитии различных отраслей и решении стратегических вопросов в экономике, логистике, коммуникациях и так далее. Надо смотреть на то, чем новый руководитель может удивить в этих областях", - отметил Ислам Кураев.

"По тому, что наблюдал сам, могу сказать, что Олжас Бектенов более открытый к обществу, хотя предыдущая его работа предполагала оставаться в тени. Новый премьер - безусловно жесткий управленец, так как работал в силовых структурах, которые предполагают хорошую дисциплину и крепкую руку. Главная задача премьера - обеспечить работу Камбина, поэтому тут именно эти качества приоритетны" - добавил он.

Если наблюдать стремительный подъем Бектенова, можно допустить, что должность премьера - не последняя в его карьере. Может ли Токаев готовит его в преемники?

"Думаю, обсуждать преемника Токаева рано. Пока об этом еще не думают. В перспективе колода может быть перетасована. Сейчас все идет к тому, что в будущем демократические институты станут более четкими контурами, и "стать преемником" сможет любой гражданин Казахстана", - подчеркнул политолог.