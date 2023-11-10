Почему стоит поехать в Актобе и что там посмотреть

Актобе - относительно молодой, быстрорастущий город с развитой промышленностью, но по сравнению с такими городами как Алматы, Астана и Актау, он принимает гораздо меньше туристов. Тем не менее в Актобе хватает достопримечательностей.
Когда был основан Актобе?
Этот оживленный город на протяжении более 100 лет был известен как Актюбинск, но в 1999 году его переименовали. Однако в казахском написании название города передавалось как Актобе и до этого, изменение было внесено только в написание кириллицей. Город возник на месте военной крепости Российской империи, основанной в 1869 году. В древности на территории современной Актюбинской области жили кочевые племена, принадлежащие к разным этническим группам. После них остались археологические памятники, в том числе курганы. В средневековье эти территории входили во владения Монгольской империи и Золотой Орды, а позже Казахского ханства и Малой орды.
В начале ХХ века началось строительство железной дороги Оренбург-Ташкент. Строительство дошло и до Актюбинска, однако запустить дорогу удалось лишь в 1906 году. Это стало важным событием не только для экономики Актюбинска, но и для Российской империи, поскольку новый участок соединился с Закаспийской железной дорогой.
Где находится Актобе?
Город Актобе можно найти на карте в западной части Казахстана, менее чем в 100 км от границы с Россией, а именно с Оренбургской областью. Это не только административный центр Актюбинской области (самой большой в республике), но и ядро Актюбинской агломерации, включающей 23 населенных пункта. Актюбинская область простирается от предгорий Уральских гор на границе с Россией до Каракалпакстана. Также Актобе - это самый крупный город Западного Казахстана и четвертый по величине населения в республике. Актобе расположен на берегах реки Илек и ее притоков, в том числе Каргалы.
Когда лучше ехать в Актобе?
Лучшие месяцы для посещения Актобе - май, июнь и сентябрь. В эти месяцы хорошо гулять по местным паркам и заповедникам. Климат здесь резко континентальный: в июле и августе здесь бывает довольно жарко, а зимы в Актобе долгие и холодные с дневными температурами ниже нуля.
Как добраться в Актобе?
До Актобе можно добраться автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом. Российские города Орск и Оренбург являются ближайшими к Актобе крупными населенными пунктами и находятся в трех-четырех часах езды. Через город проходят такие крупные автодороги, как Актобе-Астрахань через Атырау, Актобе-Оренбург через Мартук и Актобе-Орск.
В Актобе есть две автостанции:
- Автовокзал "Сапар" в основном обслуживает Актюбинскую область (Хромтау, Кандыагаш, Мартук и Жиренкопа), но есть автобусы до российских городов, таких как Акбулак, Орск, Оренбург, Уфа.
- Автостанция "Экспресс" обслуживает Западно-Казахстанскую и Костанайскую области, а также российские направления, такие как Казань, Самара, Оренбург, Орск.
Международный аэропорт Актобе расположен в 5 км от центра города (15 минут на машине) и обслуживает как внутренние, так и международные рейсы. В Актобе можно прилететь из крупных городов Казахстана, таких как Алматы, Астана, Туркестан, Атырау, Актау, а также из Шарм-Эль-Шейха, Стамбула, Дохи. В Россию сейчас прямые рейсов из Актобе нет, придется лететь с пересадками. Рейс Актобе-Москва отменили этим летом, возобновить полеты планируется только в 2024 году.
Кроме самолета из Алматы и Астаны в Актобе можно доехать на поезде. Дорога из Алматы занимает более 30 часов, из Астаны ехать ближе - примерно 19 часов. До Атырау на поезде ехать 17 часов, до Актау - почти сутки, до Уральска - от 6 часов. Из Орска (14 часов) и Оренбурга (8 часов) в Актобе также можно доехать на поезде, но это будет медленнее, чем на автобусе. Из Актобе также ходят поезда в Саратов (20 часов), Кызылорду (14 часов), Шымкент (22 часа), Бишкек (38 часов).
В Актобе для передвижения по городу можно использовать различные виды транспорта. Автобусы и маршрутки - это наиболее доступные варианты передвижения по городу, для срочных поездок или при путешествии группами удобнее выбрать такси (есть как крупные компании InDrive и ЯндексGo, так и частники). Есть службы проката автомобилей.
Где остановиться на ночлег в Актобе?
Лучший район для поиска ночлега в Актобе - это центр города, расположенный около проспекта Абулхаир хана. Проживание в центральной части обеспечит легкий доступ к основным достопримечательностям, музеям, ресторанам и магазинам. В этой части располагается больше всего гостиниц, отелей, хостелов и съемных апартаментов. Традиционно город делится на две части: район Астана и и район Алматы, состоящие из более мелких микрорайонов (если выбирать не центр, то 11-ый, 12-ый или 8-ой микрорайон). Географически же Актобе делится на Старый город и Новый город, причем центральная оживленная часть относится к Новому городу.
Что посмотреть в Актобе?
Старый город Актобе представляет собой сеть тихих, засаженных деревьями улиц. В этой части Актобе находится первый планетарий Казахстана и железнодорожный вокзал.
В городе есть несколько крупных мечетей (Нурдаулет, Нур Гасыр и Центральная мечеть) и православных храмов, но есть и другие церкви и религиозные организации.
Центральный парк культуры и отдыха - самое популярное место для неторопливых прогулок, пикников и активного отдыха, есть еще пять парков, в том числе старейший парк города, названный в честь Пушкина.
Любителям истории стоит посетить историко-краеведческий музей, где представлена коллекция экспонатов, отражающих историю и культуру Актобе, начиная от древних археологических находок и заканчивая более поздними историческими событиями. Взрослый билет стоит 400 тенге (77 рублей), студенческий и пенсионный - 200 тенге, школьный - 100 тенге. Фотосъемка стоит 500 тенге (97 рублей).
Еще есть музей художественного и декоративно-прикладного искусства, мемориальный музей Алии Молдагуловой, музей “Руханият” и дом-музей “Мир Жубановых”. Сходить можно в два театра и филармонию. В городе много памятников и есть своя Аллея героев.
Что посмотреть в окрестностях Актобе?
- В тридцати минутах езды к югу от центра города находится Актюбинское водохранилище, которое называют Актюбинским морем. Его длина превышает 20 км, а питает его река Илек. В северо-западной части, ближайшей к Актобе, есть длинные песчаные участки. Самый доступный такой пляж - Саяхат - находится рядом с рестораном и отелем. На южном конце водохранилища, на вершине холма недалеко от села Бестамак, находится мавзолей Есет-батыра.
- В 60 км от Актобе располагается Каргалинское водохранилище - популярное место для отдыха местных жителей.
- Примерно на таком же расстоянии от Актобе около села Акжар находится геологический разрез Айдарлыаша высотой 50 метров.
- Мартукский лес отделяет от Актобе всего 80 км, поэтому добраться туда чуть больше часа.
- Природный заказник Оркаш находится в 3 часах езды о Актобе (165 км).
- Песчаная долина Аккум находится в селе Алтай батыр Байганинского района, от Актобе ехать 330 км.
- На территории Актюбинской области есть различные мавзолеи, включая мавзолеи Кобланды-батыра, Абат-Байтака, Есет-Дарибая, Котыбар-батыра, Исатая Тайманова и мемориальный комплекс Хан моласы.
- Метеоритный кратер Жаманшин глубиной 300 метров и диаметром 7 км находится в Иргизском районе недалеко от дороги Актобе-Кызылорда.
- Иргиз-Тургайский заказник с уникальным биоразнообразием также находится в Иргизском районе, ехать до него часов 6.
- Самые необычные пейзажи можно увидеть, посетив меловые горы Актолагай с вершиной Кулшара. Поскольку раньше здесь был океан, на плато встречаются различные окаменелости и даже зубы акул. Находится это место в 340 км от Актобе, из Актау будет немного ближе.