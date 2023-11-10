Почему стоит поехать в Актобе и что там посмотреть

Из Актобе удобно добираться в такие отдаленные места Актюбинской области, как Байганинский, Шалкарский, Хобдинский и Иргизский районы. Расскажем, как добраться в Актобе, когда лучше ехать, в какой районе остановиться и что посмотреть в городе и окрестностях.

Актобе - относительно молодой, быстрорастущий город с развитой промышленностью, но по сравнению с такими городами как Алматы, Астана и Актау, он принимает гораздо меньше туристов. Тем не менее в Актобе хватает достопримечательностей.

Когда был основан Актобе?

Этот оживленный город на протяжении более 100 лет был известен как Актюбинск, но в 1999 году его переименовали. Однако в казахском написании название города передавалось как Актобе и до этого, изменение было внесено только в написание кириллицей. Город возник на месте военной крепости Российской империи, основанной в 1869 году. В древности на территории современной Актюбинской области жили кочевые племена, принадлежащие к разным этническим группам. После них остались археологические памятники, в том числе курганы. В средневековье эти территории входили во владения Монгольской империи и Золотой Орды, а позже Казахского ханства и Малой орды.

В начале ХХ века началось строительство железной дороги Оренбург-Ташкент. Строительство дошло и до Актюбинска, однако запустить дорогу удалось лишь в 1906 году. Это стало важным событием не только для экономики Актюбинска, но и для Российской империи, поскольку новый участок соединился с Закаспийской железной дорогой.

Где находится Актобе?

Город Актобе можно найти на карте в западной части Казахстана, менее чем в 100 км от границы с Россией, а именно с Оренбургской областью. Это не только административный центр Актюбинской области (самой большой в республике), но и ядро Актюбинской агломерации, включающей 23 населенных пункта. Актюбинская область простирается от предгорий Уральских гор на границе с Россией до Каракалпакстана. Также Актобе - это самый крупный город Западного Казахстана и четвертый по величине населения в республике. Актобе расположен на берегах реки Илек и ее притоков, в том числе Каргалы.

Когда лучше ехать в Актобе?

Лучшие месяцы для посещения Актобе - май, июнь и сентябрь. В эти месяцы хорошо гулять по местным паркам и заповедникам. Климат здесь резко континентальный: в июле и августе здесь бывает довольно жарко, а зимы в Актобе долгие и холодные с дневными температурами ниже нуля.

Как добраться в Актобе?

До Актобе можно добраться автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом. Российские города Орск и Оренбург являются ближайшими к Актобе крупными населенными пунктами и находятся в трех-четырех часах езды. Через город проходят такие крупные автодороги, как Актобе-Астрахань через Атырау, Актобе-Оренбург через Мартук и Актобе-Орск.

В Актобе есть две автостанции:

Автовокзал "Сапар" в основном обслуживает Актюбинскую область (Хромтау, Кандыагаш, Мартук и Жиренкопа), но есть автобусы до российских городов, таких как Акбулак, Орск, Оренбург, Уфа.

Автостанция "Экспресс" обслуживает Западно-Казахстанскую и Костанайскую области, а также российские направления, такие как Казань, Самара, Оренбург, Орск.

Международный аэропорт Актобе расположен в 5 км от центра города (15 минут на машине) и обслуживает как внутренние, так и международные рейсы. В Актобе можно прилететь из крупных городов Казахстана, таких как Алматы, Астана, Туркестан, Атырау, Актау, а также из Шарм-Эль-Шейха, Стамбула, Дохи. В Россию сейчас прямые рейсов из Актобе нет, придется лететь с пересадками. Рейс Актобе-Москва отменили этим летом, возобновить полеты планируется только в 2024 году.

Кроме самолета из Алматы и Астаны в Актобе можно доехать на поезде. Дорога из Алматы занимает более 30 часов, из Астаны ехать ближе - примерно 19 часов. До Атырау на поезде ехать 17 часов, до Актау - почти сутки, до Уральска - от 6 часов. Из Орска (14 часов) и Оренбурга (8 часов) в Актобе также можно доехать на поезде, но это будет медленнее, чем на автобусе. Из Актобе также ходят поезда в Саратов (20 часов), Кызылорду (14 часов), Шымкент (22 часа), Бишкек (38 часов).

В Актобе для передвижения по городу можно использовать различные виды транспорта. Автобусы и маршрутки - это наиболее доступные варианты передвижения по городу, для срочных поездок или при путешествии группами удобнее выбрать такси (есть как крупные компании InDrive и ЯндексGo, так и частники). Есть службы проката автомобилей.

Где остановиться на ночлег в Актобе?

Лучший район для поиска ночлега в Актобе - это центр города, расположенный около проспекта Абулхаир хана. Проживание в центральной части обеспечит легкий доступ к основным достопримечательностям, музеям, ресторанам и магазинам. В этой части располагается больше всего гостиниц, отелей, хостелов и съемных апартаментов. Традиционно город делится на две части: район Астана и и район Алматы, состоящие из более мелких микрорайонов (если выбирать не центр, то 11-ый, 12-ый или 8-ой микрорайон). Географически же Актобе делится на Старый город и Новый город, причем центральная оживленная часть относится к Новому городу.

Что посмотреть в Актобе?

Старый город Актобе представляет собой сеть тихих, засаженных деревьями улиц. В этой части Актобе находится первый планетарий Казахстана и железнодорожный вокзал.

В городе есть несколько крупных мечетей (Нурдаулет, Нур Гасыр и Центральная мечеть) и православных храмов, но есть и другие церкви и религиозные организации.

Центральный парк культуры и отдыха - самое популярное место для неторопливых прогулок, пикников и активного отдыха, есть еще пять парков, в том числе старейший парк города, названный в честь Пушкина.

Любителям истории стоит посетить историко-краеведческий музей, где представлена коллекция экспонатов, отражающих историю и культуру Актобе, начиная от древних археологических находок и заканчивая более поздними историческими событиями. Взрослый билет стоит 400 тенге (77 рублей), студенческий и пенсионный - 200 тенге, школьный - 100 тенге. Фотосъемка стоит 500 тенге (97 рублей).

Еще есть музей художественного и декоративно-прикладного искусства, мемориальный музей Алии Молдагуловой, музей “Руханият” и дом-музей “Мир Жубановых”. Сходить можно в два театра и филармонию. В городе много памятников и есть своя Аллея героев.

Что посмотреть в окрестностях Актобе?

В тридцати минутах езды к югу от центра города находится Актюбинское водохранилище, которое называют Актюбинским морем. Его длина превышает 20 км, а питает его река Илек. В северо-западной части, ближайшей к Актобе, есть длинные песчаные участки. Самый доступный такой пляж - Саяхат - находится рядом с рестораном и отелем. На южном конце водохранилища, на вершине холма недалеко от села Бестамак, находится мавзолей Есет-батыра.

В 60 км от Актобе располагается Каргалинское водохранилище - популярное место для отдыха местных жителей.

Примерно на таком же расстоянии от Актобе около села Акжар находится геологический разрез Айдарлыаша высотой 50 метров.

Мартукский лес отделяет от Актобе всего 80 км, поэтому добраться туда чуть больше часа.

Природный заказник Оркаш находится в 3 часах езды о Актобе (165 км).

Песчаная долина Аккум находится в селе Алтай батыр Байганинского района, от Актобе ехать 330 км.

На территории Актюбинской области есть различные мавзолеи, включая мавзолеи Кобланды-батыра, Абат-Байтака, Есет-Дарибая, Котыбар-батыра, Исатая Тайманова и мемориальный комплекс Хан моласы.

Метеоритный кратер Жаманшин глубиной 300 метров и диаметром 7 км находится в Иргизском районе недалеко от дороги Актобе-Кызылорда.

Иргиз-Тургайский заказник с уникальным биоразнообразием также находится в Иргизском районе, ехать до него часов 6.

Самые необычные пейзажи можно увидеть, посетив меловые горы Актолагай с вершиной Кулшара. Поскольку раньше здесь был океан, на плато встречаются различные окаменелости и даже зубы акул. Находится это место в 340 км от Актобе, из Актау будет немного ближе.