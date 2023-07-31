Отношение к женщинам в исламе: сколько жен было у пророка Мухаммеда

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что пророк Мухаммед говорил о женщинах, равны ли мужчины и женщины в исламе, сколько жен был у пророка Мухаммеда и что такое полигамия в исламе - рассказываем в этом материале.

Роль женщины в исламском мире зачастую трактуется неверно, поскольку рассматривается через призму западных традиций и практик. Тем не менее права женщин в исламе были обозначены более 1400 лет назад пророком Мухаммедом, задолго до того, как на Западе началась борьба за равноправие. О том, как относиться к женщинам и какое место они занимают в исламе, говорил еще в VII пророк Мухаммед - основатель ислама.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что пророк Мухаммед говорил о женщинах?

Во время своего последнего хаджа в Мекку, который также называют прощальным паломничеством и который пророк Мухаммед совершил в 632 году, он обратился к верующим мусульманам с проповедью, где объяснил основы ислама. Стоя на горе Арафат (20 км от Мекки), он сказал более ста тысячам паломников:

У вас есть права в отношении ваших женщин, и у них есть права в отношении вас. Помните об этом, и всегда с уважением относитесь к своим женам. Женщина слаба и неспособна защитить свои права, и Господь назначает вас хранителями ее прав после брака. Вы приводите жен в свой дом в соответствии с Законом Божьим. Не подрывайте то доверие, которым вас наградил Господь.

Пророк Мухаммед назвал лучшими из мужчин тех, кто лучше всех относится к своим женам.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Равны ли мужчины и женщины в исламе?

Первые, средневековые трактовки ислама и Корана опирались на иджтихад, основанный на патриархальных традициях той эпохи. Иджтихад - наука толкования и создания правил, дополняющих исламский закон в рамках местных традиций. Тем не менее многие исламские богословы указывают на тот факт, что в Коране, в суре аль-Худжурат (49:13), сказано, что Господь создал людей из мужчин и женщин, и несмотря на их эмпирические различия (раса, пол и так далее), все они равны, и суждение о них можно выносить, только исходя из моральных качеств и благочестия.

Что такое брак в исламе?

Пророк Мухаммед наставлял мусульман жениться и не поддерживал практику целибата.

Брак для меня и принцип, и практика

- говорил пророк Мухаммед, обращаясь к верующим.

Брак в исламе называется никях и представляет собой своего рода контракт между мужчиной и женщиной, которые вступают в союз по собственной воле.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Полигамия в исламе

Образ шейхов и султанов с гаремами не совсем соответствует практике в исламе. Ислам, скорее, ратует за моногамию, а не за полигамию. В Коране по поводу полигамии говорится следующее:

Женитесь на женщинах, которые вам нравятся, двух, трех или четырех, но если опасаетесь, что будете несправедливы к ним, тогда только на одной

- сура Ан-Ниса 3:3.

Полигамия не рекомендованная стратегия в исламе, она лишь позволена в определенных случаях. Разрешение на практику полигамии связано не с удовлетворением страстей, а с выражением сострадания по отношению к вдовам и сиротам.

До появления Корана верхнего предела полигамии в арабском мире не было. Тогда у многих мужчин было более четырех жен. Ислам установил ограничение на количество жен, разрешив мусульманину жениться более, чем один раз, только если он способен справедливо относится ко всем своим женам.

Кроме того, полигамия в исламе представляет собой попытку предотвратить грех прелюбодеяния, когда мужчина вступает в связь вне брака.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Условия для многоженства в исламе

Мусульманин имеет право брать в жены больше одной женщины, если:

обладает достаточными финансовыми ресурсами, чтобы обеспечить потребности всех членов семьи. способен физически удовлетворить потребности своих жен. абсолютно справедливо и равно относится к каждой семье, не выделяя ни одну из них.

Сколько жен было у пророка Мухаммеда

В первую очередь, надо отметить, что пророк Мухаммед вел жизнь без каких-либо излишеств, довольствуясь малым, и каждая из его жен трудилась на благо нового зарождающегося мусульманского общества. У пророка Мухаммеда за всю жизнь было 12 жен, что больше, чем предписано в Коране, однако на это были свои причины.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Этапы семейной жизни пророка Мухаммеда:

До 25 лет пророк Мухаммед был один.

С 25 до 50 лет у пророка Мухаммеда была всего одна жена, Хадиджа, которая стала матерью всех детей пророка, кроме одного.

С 50 до 52 лет Мухаммед не женился, оплакивая свою покойную любимую жену.

Лишь в возрасте между 53 и 60 годами он взял в жены еще нескольких женщин, после чего Аллах открыл пророку Мухаммеду аят из суры Аль-Ахзаб, в которой говорится следующее: ”Тебе не дозволено более жениться на других женщинах, и менять нынешних жен на других” (Аль-Ахзаб 33:52)

Почему у Мухаммеда было много жен?

После смерти своей любимой жены Хадиджи, которая была на 15 лет старше пророка, Мухаммед женился, чтобы:

Передать ислам следующим поколениям. Благодаря женам пророка Мухаммеда, мы знаем очень многое о его повседневной жизни. Можно сказать, что ислам во многом распространился по всему миру, именно благодаря женщинам. Обеспечить межплеменные связи. В племенном, бедуинском сообществе связи скреплялись посредством брака. Ближайшие соратники Мухаммеда впоследствии станут четырьмя праведными халифами. Двое из них были отцами его двух жен: Абу Бакр был отцом Айше, а Умар ибн аль-Хаттаб - Хафсы. Научить мусульман состраданию по отношению к женщинам. Пророк Мухаммед учил мусульман с уважением относиться не только к молодым и красивым девушкам, но и к более слабым и беззащитным вдовам, разведенным женщинам, сиротам и женщинам старшего возраста. Ислам учит уважению и заботе к любой женщине со стороны мужчины.

Благодаря пророку Мухаммеду, арабское общество VII века отказалось от несправедливых и зачастую жестоких практик в отношении женщин. Ему удалось обуздать неограниченную полигамию того времени и создать множество законов, обеспечивающих благополучие и благосостояние женщин. Неслучайно, обращаясь к верующим во время прощального паломничества, пророк призвал мужчин быть добрыми к женщинам.