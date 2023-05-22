О чем говорили 3 тысячи женщин из 20 стран в Казани

Опубликовано: 22:30, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Фотохост-агентство РИА Новости

Основательница крупнейшего российского маркетплейса Татьяна Бакальчук, Мисс Вселенная Бахрейн-2022 Эвлин Абдулла-Халифа, первая леди Республики Башкортостан Каринэ Хабирова, "Мисс Вселенная" и телеведущая Оксана Федорова и другие знаменитые женщины стали участницами KazanForum 2023.

В столице Татарстана прошел XIV международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum-2023", который посетили 15 тысяч человек из 85 стран. Они презентовали свою культуру, соревнуясь в красочности выставочных павильонов.

В этом году форум получил федеральный статус по указу Владимира Путина. Как отметили многие участники форума, партнерство между Россией и мусульманскими государствами стало стратегическим. А это открывает новые перспективы в экономическом и культурном взаимодействии. В рамках форума прошло около 200 мероприятий. Особым из них стал "женский трек", к нему готовились в Совете Федерации, в Совете Евразийского женского форума, и представительницы общественных движений и бизнеса по всей России

- говорит Алсу Набиева, руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета Татарстана "Мэрхэмэт Милосердие", ректор Российского университета кооперации.

Фотохост-агентство РИА Новости

На KazanForum собралось три тысячи женщин из 20 стран. Среди них были королевы красоты и успешные предпринимательницы, которые поделились своим видением развития женского бизнеса.

Фотохост-агентство РИА Новости

Генеральный директор компании Wildberries, признанная самой заметной фигурой среди женщин-миллиардеров России, Татьяна Бакальчук рассказала, как ей удается совмещать карьеру и воспитание семерых детей. Основательница крупнейшего российского маркетплейса заявила, что женщины, по природе справляющиеся с мультизадачностью, решают сложные проблемы и в бизнесе:

Цифровая экономика стала социальным лифтом для миллионов людей. Мы даем девушкам и женщинам возможность увидеть, что они могут создавать бизнес, имея миллиардные обороты, и совмещать дело с ролью хорошей мамы.

В Казани Татьяна Бакальчук была посвящена в почетные профессоры Российского университета кооперации с вручением мантии профессора и памятной награды. Она открыла аудиторию Wildberries для обучения по программе "Аккаунт-менеджер маркетплейса".

Фотохост-агентство РИА Новости

Павильон трека "Женский взгляд", украшенный арками из живых цветов, стал самым красивым павильоном KazanForum 2023. Там можно было встретить самых красивых представительниц планеты.

Фотохост-агентство РИА Новости

"Мисс Вселенная" и телеведущая Оксана Федорова обсудила с другими красавицами перспективы халяль-бизнеса, благотворительности и, конечно, современную мусульманскую моду, аксессуары и украшения.

Участницы сессий говорил о необходимости принять меры, которые помогли бы женскому предпринимательству выйти на экспортные площадки. Оказывается, 90 процентов представителей социального бизнеса в России — женщины.

Фотохост-агентство РИА Новости

Центральной темой "женского трека" стала дискуссия о развитии индустрии красоты по стандартам шариата. Модератором выступила Мисс Вселенная Бахрейн-2022 Эвлин Абдулла-Халифа.

Фотохост-агентство РИА Новости

Другой ключевой дискуссией трека стала "Женщина-предприниматель: баланс семьи и бизнеса". Спикером сессии "Благотворительность: бумеранг добра в исламе" стала первая леди Республики Башкортостан, автор проекта "Территория женского счастья" Каринэ Хабирова, которая также выступает попечителем благотворительного фонда "Уфимский хоспис".

По мнению участниц сессии, женщины по своей природе склонны к состраданию, проявлению заботы, могут справиться со сложной эмоциональной психологической работой.

Успешный человек – это образец социальной ответственности для общества. Если публичный человек возьмет за привычку заниматься благотворительностью, совершая добрые дела, и будет рассказывать о своих делах, тем больше будет вовлеченных людей, которые будут оказывать помощь нуждающимся

- считает попечитель Ассоциации женского сотрудничества при Совете Муфтиев России, Член Всемирной Ассоциации развития женского предпринимательства Стелла Халикова-Брундукова.

Фотохост-агентство РИА Новости

Трек "Женский взгляд" стал уникальной коммуникативной площадкой для обмена предпринимательскими идеями и перспективой их развития. Женскую повестку в этом году выделили на форуме особо, потому что она очень востребована, пояснила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

В России женская повестка очень активно развивается, поэтому все хотят показать результаты, презентовать свои проекты, ну и, самое важное, - выйти на контакты и сотрудничество с женщинами других стран мира

- сказала Галина Карелова.

Завершающей встречей трека "Женский взгляд" стала презентация двух премий Halal business women и Halal charity women. Премии учреждены с целью поддержки и повышения роли, статуса и авторитета женщин в бизнес-среде.

Информационный партнер форума "Вестник Кавказа".