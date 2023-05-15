Женский взгляд на форуме "Россия – Исламский мир"

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В рамках XIV Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023", стартующего 18 мая, будет организован трек "Женский взгляд". На его сессиях участники обсудят темы семьи и бизнеса, красоты и здоровья по стандартам шариата, благотворительности.

Также состоится презентация двух премий Halal business women и Halal charity women для поддержки и повышения роли, статуса и авторитета женщин в бизнес-среде.

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Баланс семьи и бизнеса

На сессии "Женщина-предприниматель: баланс семьи и бизнеса", модератором которой выступит генеральный директор Zari International Consultancy (Бахрейн) Захра Халил Бакир, женщины поделятся своим опытом ведения бизнеса и познакомят участников со своими успешными бизнес-кейсами, основными проблемами и их эффективными решениями, а также расскажут, как им удается сохранять равновесие между работой и личной жизнью. В сессии примут участие

генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук,

президент Совета женщин-предпринимателей ОАЭ Фарида Аль-Авадхи,

глава правления Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева,

президент Ассоциации женщин и девушек Узбекистана Насиба Мирадилова,

генеральный директор АНО "Общеобразовательная организация Бала Сити" Альбина Насырова.

Индустрия красоты и здоровья

Женщины-предприниматели индустрии красоты и здоровья, обсудят тренды халяль, мейкап-индустрии, перспективы халяль-медицины, основные тенденции халяль в области косметологии и диетологии, тренды здорового образа жизни, "халяль" фитнес в рамках сессии "Красота и здоровье по стандартам Шариата". Модератором этого блока выступит одна из самых красивых девушек планеты "Мисс Вселенная Бахрейн-2022" Эвлин Абдулла-Халифа. На площадке пройдет обмен информацией об инновациях в сферах медицины и косметологии, о применяемых форматах в сферах организации отдыха женщин-мусульманок, занятии спортом, организации правильного питания, мерах поддержки, оказываемых в исламских странах.

Тренды исламской моды

На площадке "Тренды исламской моды 2023", модератором которой станет основатель и генеральный директор международной дизайнерской компании высокого класса UR Designs Group Хая Аль-Катержи (ОАЭ), представительницы исламского мира, представляющие fashion-индустрию, обсудят тему мусульманской одежды в современной индустрии моды,а также перспективы развития производства и пошива одежды для мусульманских женщин в исламских странах.

Бумеранг добра в исламе

Важная и актуальная сессия трека "Женский взгляд" - это "Благотворительность: бумеранг добра в Исламе", на которой обсудят темы международного взаимодействия в сфере благотворительности с целью интеграции женщин различных сфер общества для решения глобальных проблем и достижения целей устойчивого развития. Модератор сессии - Ирина Одинаева, генеральный директор компании Axellect (ОАЭ). В сессии примут участие

автор проекта "Территория женского счастья" Республики Башкортостан Каринэ Хабирова,

президент Международного форума стран БРИКС (Индия) Пурнима Ананд,

основатель компании Kembara Amal Азураида Шахадан, попечитель Ассоциации женского сотрудничества при Совете муфтиев России,

Член Всемирной Ассоциации развития женского предпринимательства Стелла Халикова-Брундукова,

вице-президент общенационального благотворительного фонда "Ярдам Помощь",

депутат Казанской городской думы Малика Гельмутдинова,

директор международного исламского банка в Ираке Суха Кафаии,

основатель и президент Центра культуры и исследований шейха Ибрахима бин Мохаммеда Аль Халифы Шейха Май бинт Мохаммед Аль Халифа.

Бизнес по канонам ислама

Бизнес по канонам ислама обсудят во время образовательного модуля "Халяль бизнес: старт". Модератором площадки выступит руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета Республики Татарстан "Мэрхэмэт Милосердие", ректор Российского университета кооперации (Татарстан) Алсу Набиева. Сомодератором станет заместитель генерального директора Российско-арабского делового совета Яна Гордеева (Москва). Модуль направлен на поддержку халяль бизнес-стартапов начинающих женщин-предпринимателей. Модуль включает в себя интенсивное развитие через менторство, обучение, финансовую и экспертную поддержку халяль предпринимательства. В рамках модуля участников обучают основам халяль бизнеса и лучшие проекты смогут принять участие в их защите на площадке форума перед потенциальными инвесторами. В этом блоке примут участие:

председатель совета Ассоциации социальных женских инициатив "НУР" Айгуль Хайруллина (Татарстан),

профессор, декан факультета СМИ и связей с общественностью в Технологическом колледже Лива, Абу-Даби (ОАЭ) Сьюзен Юсеф Ахмед Элькалинай,

директор стратегических проектов Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт (Москва),

руководитель отдела финансовых технологий и развития лидерства в Африке (Кения) Фиона Кируби,

член правления Торгово-промышленной палаты Омана Сихам Аль Харти, профессор Багдадского университета Нагам Маджид Аль-Азауи (Ирак).

Завершающей встречей трека "Женский взгляд" станет презентация двух премий Halal business women и Halal charity women. В рамках Международного экономического форума России и стран ОИС будут учреждены премии с целью поддержки и повышения роли, статуса и авторитета женщин в бизнес-среде. Участники встречи

руководитель объединения женщин-депутатов Государственного Совета Республики Татарстан "Мэрхэмэт Милосердие", ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева (РФ, Татарстан),

заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева (РФ, Татарстан), канцлер– помощник заместителя министра, советник по страхованию Фатима Мохаммед Исхак Аль Авади (ОАЭ).