Женский взгляд на форуме "Россия – Исламский мир"

Также состоится презентация двух премий Halal business women и Halal charity women для поддержки и повышения роли, статуса и авторитета женщин в бизнес-среде.
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Баланс семьи и бизнеса
На сессии "Женщина-предприниматель: баланс семьи и бизнеса", модератором которой выступит генеральный директор Zari International Consultancy (Бахрейн) Захра Халил Бакир, женщины поделятся своим опытом ведения бизнеса и познакомят участников со своими успешными бизнес-кейсами, основными проблемами и их эффективными решениями, а также расскажут, как им удается сохранять равновесие между работой и личной жизнью. В сессии примут участие
- генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук,
- президент Совета женщин-предпринимателей ОАЭ Фарида Аль-Авадхи,
- глава правления Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева,
- президент Ассоциации женщин и девушек Узбекистана Насиба Мирадилова,
- генеральный директор АНО "Общеобразовательная организация Бала Сити" Альбина Насырова.
Индустрия красоты и здоровья
Женщины-предприниматели индустрии красоты и здоровья, обсудят тренды халяль, мейкап-индустрии, перспективы халяль-медицины, основные тенденции халяль в области косметологии и диетологии, тренды здорового образа жизни, "халяль" фитнес в рамках сессии "Красота и здоровье по стандартам Шариата". Модератором этого блока выступит одна из самых красивых девушек планеты "Мисс Вселенная Бахрейн-2022" Эвлин Абдулла-Халифа. На площадке пройдет обмен информацией об инновациях в сферах медицины и косметологии, о применяемых форматах в сферах организации отдыха женщин-мусульманок, занятии спортом, организации правильного питания, мерах поддержки, оказываемых в исламских странах.
Тренды исламской моды
На площадке "Тренды исламской моды 2023", модератором которой станет основатель и генеральный директор международной дизайнерской компании высокого класса UR Designs Group Хая Аль-Катержи (ОАЭ), представительницы исламского мира, представляющие fashion-индустрию, обсудят тему мусульманской одежды в современной индустрии моды,а также перспективы развития производства и пошива одежды для мусульманских женщин в исламских странах.
Бумеранг добра в исламе
Важная и актуальная сессия трека "Женский взгляд" - это "Благотворительность: бумеранг добра в Исламе", на которой обсудят темы международного взаимодействия в сфере благотворительности с целью интеграции женщин различных сфер общества для решения глобальных проблем и достижения целей устойчивого развития. Модератор сессии - Ирина Одинаева, генеральный директор компании Axellect (ОАЭ). В сессии примут участие
- автор проекта "Территория женского счастья" Республики Башкортостан Каринэ Хабирова,
- президент Международного форума стран БРИКС (Индия) Пурнима Ананд,
- основатель компании Kembara Amal Азураида Шахадан, попечитель Ассоциации женского сотрудничества при Совете муфтиев России,
- Член Всемирной Ассоциации развития женского предпринимательства Стелла Халикова-Брундукова,
- вице-президент общенационального благотворительного фонда "Ярдам Помощь",
- депутат Казанской городской думы Малика Гельмутдинова,
- директор международного исламского банка в Ираке Суха Кафаии,
- основатель и президент Центра культуры и исследований шейха Ибрахима бин Мохаммеда Аль Халифы Шейха Май бинт Мохаммед Аль Халифа.
Бизнес по канонам ислама
Бизнес по канонам ислама обсудят во время образовательного модуля "Халяль бизнес: старт". Модератором площадки выступит руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета Республики Татарстан "Мэрхэмэт Милосердие", ректор Российского университета кооперации (Татарстан) Алсу Набиева. Сомодератором станет заместитель генерального директора Российско-арабского делового совета Яна Гордеева (Москва). Модуль направлен на поддержку халяль бизнес-стартапов начинающих женщин-предпринимателей. Модуль включает в себя интенсивное развитие через менторство, обучение, финансовую и экспертную поддержку халяль предпринимательства. В рамках модуля участников обучают основам халяль бизнеса и лучшие проекты смогут принять участие в их защите на площадке форума перед потенциальными инвесторами. В этом блоке примут участие:
- председатель совета Ассоциации социальных женских инициатив "НУР" Айгуль Хайруллина (Татарстан),
- профессор, декан факультета СМИ и связей с общественностью в Технологическом колледже Лива, Абу-Даби (ОАЭ) Сьюзен Юсеф Ахмед Элькалинай,
- директор стратегических проектов Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт (Москва),
- руководитель отдела финансовых технологий и развития лидерства в Африке (Кения) Фиона Кируби,
- член правления Торгово-промышленной палаты Омана Сихам Аль Харти, профессор Багдадского университета Нагам Маджид Аль-Азауи (Ирак).
Завершающей встречей трека "Женский взгляд" станет презентация двух премий Halal business women и Halal charity women. В рамках Международного экономического форума России и стран ОИС будут учреждены премии с целью поддержки и повышения роли, статуса и авторитета женщин в бизнес-среде. Участники встречи
- руководитель объединения женщин-депутатов Государственного Совета Республики Татарстан "Мэрхэмэт Милосердие", ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева (РФ, Татарстан),
- заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева (РФ, Татарстан), канцлер– помощник заместителя министра, советник по страхованию Фатима Мохаммед Исхак Аль Авади (ОАЭ).