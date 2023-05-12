Благотворительность в исламе обсудят на форуме "Россия — исламский мир"

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18 мая в Казани стартует ХIV международный экономический форум "Россия — исламский мир: KazanForum" 2023. На сессии "Благотворительность: бумеранг добра в Исламе" будут обсуждается темы международного взаимодействия в сфере благотворительности, а также идею проекта по социальной нагрузке для медийных персон "Чудо каждый день".

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Одним из спикеров сессии "Благотворительность: бумеранг добра в Исламе" трека "Женский взгляд" станет первая леди Республики Башкортостан, автор проекта "Территория женского счастья", попечитель благотворительного фонда "Уфимский хоспис" Каринэ Хабирова.

Каринэ Хабирова оказывает посильную помощь как с привлечением меценатов для строительства стационара, так и с поиском и обучением волонтеров. Благодаря ее непосредственному участию неравнодушные жители республики жертвуют деньги для подопечных учреждения. Если бы все супруги глав регионов были столь активны как Каринэ Владимировна, то вся наша страна стала территорией женского счастья

- говорит попечитель Ассоциации женского сотрудничества при Совете муфтиев России, Член Всемирной Ассоциации развития женского предпринимательства Стелла Халикова-Брундукова.

Семья Стеллы Халиковой-Брундуковой также занимается благотворительностью. На сессии общественный деятель расскажет о традициях благотворительности в Турции.

Культуру благотворительности в Турции прививают с детства. В стамбульских школах урок религии начинается со слов благодарности, которые произносят школьники дающим. Во время мусульманских праздников сотни детей разбирают из приютов в семьи. Турецкий пример благотворительности, это когда большая часть жителей занимаются благотворительностью. Есть возможность помочь финансовыми средствами – помогает. Нет такой возможности - встаешь в определенный день раздавать суп, который оплатил благотворитель. И таким образом тоже инвестируешь свое время и труд на благо общества

- рассказала Халикова-Брундукова.

По ее словам, традиции благотворительности Турции повлияли на возникновение социально-культурных институтов — вакфов, которые на протяжении многих столетий несли тюркскому обществу экономическое благосостояние, общественную стабилизацию, развитие образования, культуры, социальной инфраструктуры. Вакфы в османском обществе стали мощным двигателям социально-культурного развития империи.

Успешный человек – это образец социальной ответственности для общества. Если публичный человек возьмет за привычку заниматься благотворительностью, совершая добрые дела, и будут рассказывать о своих делах, тем больше будет вовлеченных людей, которые будут оказывать помощь нуждающимся. Турецкие актрисы и блогеры участвуют в благотворительности наравне с мужским полом. Российские инфлюенсеры также могут быть послами благотворительности и взывать к социальной ответственности через свои аудитории

- утверждает Стелла Халикова-Брундукова.

Сессия "Благотворительность: бумеранг добра в Исламе" начнется 18 мая в 10:00. На встрече обсудят идею проекта по социальной нагрузке для медийных персон "Чудо каждый день", который вовлечет инфлюенсеров в участие в благотворительных акциях. Благодаря этому проекту, считают авторы инициативы, медийные персоны смогут реализовывать запросы о помощи, которые они ежедневно получают в директ.

Модератором встречи выступит Ирина Одинаева, генеральный директор компании Axellect (ОАЭ). В сессии примут участие

президент Международного форума стран БРИКС (Индия) Пурнима Ананд,

основатель компании Kembara Amal Азураида Шахадан,

вице-президент общенационального благотворительного фонда "Ярдам Помощь",

депутат Казанской городской думы Малика Гельмутдинова,

директор международного исламского банка в Ираке Суха Кафаии,

основатель и президент Центра культуры и исследований шейха Ибрахима бин Мохаммеда Аль Халифы Шейха Май бинт Мохаммед Аль Халифа.

История ислама равна истории мусульманской благотворительности. В пользу важности благотворительной и социальной работы в исламе говорит и тот факт, что сама сущность ислама пронизана любовью к ближнему. Ведь для решения социальных проблем необходимы не только денежные вложения, но и душевное участие, моральная помощь и забота

- говорит Гузель Мубинова, учредитель Ассоциации женского сотрудничества при Совете муфтиев России.