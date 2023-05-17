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Деловой костюм мусульманки обсудят на KazanForum 2023

"Вестник Кавказа"
Деловой костюм мусульманки обсудят на KazanForum 2023
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
18 мая на площадке трека "Женский взгляд" Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum 2023" в Казани известные модницы обсудят тренды исламской моды, а fashion-дизайнер из Татарстана Индира Рамазанова представит участникам форума наряд мусульманской бизнес-леди в деловом стиле.

Информационный партнер "Вестник Кавказа".

Площадку "Тренды исламской моды 2023" представит основатель и генеральный директор международной дизайнерской компании высокого класса UR Designs Group Хая Аль-Катержи, которая приедет на форум из ОАЭ.

Шариат никак не мешает мусульманским девушкам следить за модными тенденциями и активно им следовать. Они филигранно адаптируют моду к необходимым требованиям.

- говорит Хая Аль-Катержи.

В рамках дискуссии представительницы исламского мира из fashion-индустрии обсудят тему современной мусульманской одежды, тренды никах-моды, а также перспективы развития производства и пошива одежды для мусульманских женщин в исламских странах. Участники сессии поднимут вопросы о деловом хиджабе, а также обсудят может ли мусульманка подобрать для себя такой хиджаб, чтобы он соответствовал офисному стилю на работе и исламскому дресс-коду в одежде мусульманки.

Участники форума познакомятся с деловым стилем в одежде мусульманской бизнес-леди. Наряд для деловой сферы представит известный татарстанский дизайнер Индира Рамазанова (бренд Abaya by I.R.). В сентябре прошлого года Индира Рамазанова представила коллекцию восточной одежды на масштабном Фестивале Искусств Qatar International Art Festival, объединившем художников и fashion-дизайнеров со всего мира. Наряды из коллекции дизайнера из России произвели на международного зрителя неизгладимое впечатление.

В модной сессии примут участие

  • эксперт, аналитик и сооснователь платформы Modest Russia, региональный директор Council of modest fashion по России и СНГ Диляра Садриева,
  • российский дизайнер и создатель бренда "Бюро Бану" Элари Шайхи,
  • директор по развитию бизнеса в fashion-департаменте компании Ozon Илоанга Ершова,
  • член правления Совета деловых женщин Эмиратов мадам Футейм Аль Шехи (ОАЭ).

Специально из Сербии приедет Сандра Абрамович, исполнительный директор Dress for Success, организации, занимающейся вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, помогающей значительному числу женщин восстановить свою уверенность в себе и убедить их в том, что сегодня подходящий момент для всех тех, кто еще не понял и не принял, что мы все равны.

Сессия "Тренды исламской моды 2023" состоится 18 мая в 14:00 в МВЦ "Казань Экспо".

Женский взгляд на форуме &quot;Россия – Исламский мир&quot;

Женский взгляд на форуме "Россия – Исламский мир"

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