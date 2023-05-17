Деловой костюм мусульманки обсудят на KazanForum 2023

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18 мая на площадке трека "Женский взгляд" Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum 2023" в Казани известные модницы обсудят тренды исламской моды, а fashion-дизайнер из Татарстана Индира Рамазанова представит участникам форума наряд мусульманской бизнес-леди в деловом стиле.

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Площадку "Тренды исламской моды 2023" представит основатель и генеральный директор международной дизайнерской компании высокого класса UR Designs Group Хая Аль-Катержи, которая приедет на форум из ОАЭ.

Шариат никак не мешает мусульманским девушкам следить за модными тенденциями и активно им следовать. Они филигранно адаптируют моду к необходимым требованиям.

- говорит Хая Аль-Катержи.

В рамках дискуссии представительницы исламского мира из fashion-индустрии обсудят тему современной мусульманской одежды, тренды никах-моды, а также перспективы развития производства и пошива одежды для мусульманских женщин в исламских странах. Участники сессии поднимут вопросы о деловом хиджабе, а также обсудят может ли мусульманка подобрать для себя такой хиджаб, чтобы он соответствовал офисному стилю на работе и исламскому дресс-коду в одежде мусульманки.

Участники форума познакомятся с деловым стилем в одежде мусульманской бизнес-леди. Наряд для деловой сферы представит известный татарстанский дизайнер Индира Рамазанова (бренд Abaya by I.R.). В сентябре прошлого года Индира Рамазанова представила коллекцию восточной одежды на масштабном Фестивале Искусств Qatar International Art Festival, объединившем художников и fashion-дизайнеров со всего мира. Наряды из коллекции дизайнера из России произвели на международного зрителя неизгладимое впечатление.

В модной сессии примут участие

эксперт, аналитик и сооснователь платформы Modest Russia, региональный директор Council of modest fashion по России и СНГ Диляра Садриева,

российский дизайнер и создатель бренда "Бюро Бану" Элари Шайхи,

директор по развитию бизнеса в fashion-департаменте компании Ozon Илоанга Ершова,

член правления Совета деловых женщин Эмиратов мадам Футейм Аль Шехи (ОАЭ).

Специально из Сербии приедет Сандра Абрамович, исполнительный директор Dress for Success, организации, занимающейся вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, помогающей значительному числу женщин восстановить свою уверенность в себе и убедить их в том, что сегодня подходящий момент для всех тех, кто еще не понял и не принял, что мы все равны.

Сессия "Тренды исламской моды 2023" состоится 18 мая в 14:00 в МВЦ "Казань Экспо".