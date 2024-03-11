О чем говорят на XI Глобальном Бакинском форуме?

Сегодня завершится XI Глобальный Бакинском форум, на который съехалось больше 350 гостей из 70 стран и международных организаций. Расскажем, какие темы их взволновали и о чем они говорили.

Темы форума обширны и охватывают множество сфер жизни:

климат

продовольственная безопасность

ядерная безопасность

миграция

искусственный интеллект

безопасность в эпоху дронов и кибероружия

неравенство

нехватка природных ресурсов

факторы, создающие угрозы новому миропорядку

вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире

пути решения стоящих перед человечеством вызовов

роль военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике

пути повышения устойчивости к глобальным вызовам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Безопасность

Земли Азербайджана 30 лет оставались под оккупацией Армении. Не было другого пути, кроме военного, чтобы положить конец этой оккупации. Во всех международных документах эти территории признаются суверенной территорией Азербайджана. В прошлом году после антитеррористических мероприятий локального характера, мир думал, что карабахских армян выгнали из их домов. Но правда не в этом. Азербайджан неоднократно заявлял, что если армянские жители Карабаха захотят покинуть его, то это их собственный выбор. Если они захотят остаться в Карабахе, то воспользуются всеми правами, которыми обладают граждане Азербайджана.

- бывший премьер-министр Румынии Петре Роман.

Из-за Минской группы армянская оккупация Карабаха продлилась на десятилетия. Однако после Второй Карабахской войны и антитеррористических мероприятий справедливость наконец восторжествовала. В 2020 году президенты Эрдоган и Алиев предложили создать региональный механизм из шести государств - Турции, Азербайджана, Армении, России, Ирана и Грузии. Страны нашего региона, а не аутсайдеры, могут проложить путь к дальнейшему миру и стабильности

- министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Экология

Мы намерены добиться значительного сокращения выбросов парниковых газов на 40% к 2050 году. Это включает в себя создание зоны "зеленой" энергетики на освобожденных территориях. Запуск первой в Азербайджане солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт в прошлом году - это только начало

- первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев .

Те, кто загрязняет воздух, должны взять на себя ответственность. Изменение климата произошло не за один день. В ближайшие годы это задача еще более усложнится. По этой причине мы должны действовать очень быстро

- председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым.

Ключевой вопрос заключается в том, сколько финансов нам понадобится при переходе на "зеленую" энергию. Это важно для маленьких государств и островных стран. Мы также должны рассмотреть возможность поступления дополнительных средств. Еще один важный вопрос - дорожная карта, которая будет вести нас к 2030 году. Каждой стране необходимо учитывать взятые на себя обязательства

- 73-й президент Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса.

Люди из наиболее уязвимых групп больше всего подвержены влиянию климата, менее подготовлены и хуже адаптируются к нему. 3,6 миллиарда человек в мире сейчас живет в крайне уязвимых климатических зонах. Если рассмотреть наименее развитые страны, не имеющие выхода к морю, и малые островные государства, то на них приходится 4% выбросов СО2, но за последние 15 лет 70% смертей из-за климатических явлений происходят именно в этих странах.

- заместитель гендиректора Международной организации по миграции Угочи Дэниэлс.

Изменение климата, как и война, убивает людей порождает волны миграции. Как мы можем справиться с этими проблемами, пока мы вкладываем деньги в войну и обязываем страны отчислять 1,5 процента своего ВВП на оборону? Ответственность - это механизм, который устанавливает прозрачность того, кто прилагает усилия для снижения выбросов CO2, кто во что инвестирует и т.д. И этот механизм должен быть согласован на COP29.

- специальный посланник Королевства Марокко по вопросам изменения климата Хакима Эль Хаите.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Здоровье для всех

Министерство здравоохранения Азербайджана совместно со Всемирной организацией здравоохранения запустило проект поддержки для интеграции граждан, вернувшихся на постоянное место жительства на освобожденные от оккупации территории… Быстрое развитие информационных технологий привело к тому, что концепция "Здоровье для всех" стала реальностью. Цифровизация здравоохранения - это трансформация сектора не только с технологической, но и с культурной точки зрения

- министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

Мы должны предотвратить будущие пандемии. Но здесь возникают трудности из-за неравенства. Смертность выше в странах со средним и низким уровнем дохода. Менеджеры должны принять определенные меры, чтобы финансы распределялись равноправно

- заместитель генерального секретаря ООН Винни Бьянима.

МАГАТЭ будет работать со странами и пытаться строить медицинские центры, в которых есть ядерная медицина и лечение рака

- руководитель департамента ядерных наук МАГАТЭ Нажат Мохтар.