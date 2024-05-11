О чем договорились лидеры Организации тюркских государств в Шуше?

Советник Центра анализа международных отношений Роза Байрамлы

6 июля в Шуше прошел неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Особую значимость саммиту придал тот факт, что главы государств встретились на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в культурной столице страны.

На саммит по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева приехали

президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

президента Киргизии Садыр Жапаров

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

вице-президент Турции Джевдет Йылмаз

президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар

генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Еще во время церемонии инаугурации 14 февраля Ильхам Алиев назвал развитие сотрудничества в рамках ОТГ приоритетным направлением внешней политики Азербайджана. О том, что саммит пройдет в Шуше президент Азербайджана объявил во время визита в Турцию, состоявшегося после церемонии инаугурации.

Выступая на саммите, Алиев говорил об усилиях Азербайджана в установлении и развитии сотрудничества в рамках организации в контексте политического, экономического взаимодействия, а также "наращивания военной мощи" с целью перевоплощения ОТГ в "центр силы на глобальной арене".

Президент рассказал о программе "Великого возвращения", проводимой в Карабахе и Восточном Зангезуре, подчеркнув важность визитов лидеров тюркских государств на освобожденные территории, а также поддержку, оказываемую главами государств Центральной Азии в виде строительства образовательных учреждений и творческого центра на освобожденных территориях.

Ильхам Алиев отметил, что структура организации "не соответствует поставленным целям, а бюджет не достаточен для их реализации", подчеркнув, что Азербайджан перевела 2 млн дол. на счет Секретариата ОТГ. Среди вопросов, требующих дальнейших обсуждений, Алиев назвал развитие международного транспортного маршрута Восток-Запад; а также важность экономического сотрудничества и роль Тюркского инвестиционного фонда в этом контексте, взаимодействия в сфере энергетики, а также развития проекта "Цифровой Шелковый путь".

Президент Азербайджана еще раз напомнил о том, что осенью Азербайджан примет конференцию COP29 и пригласил участников саммита ОТГ присоединиться к конференции.

Участники саммита подчеркнули важность сотрудничества в сфере возобновляемой энергии, а также проведения конференции COP29 в Азербайджане. Помимо этого, лидеры стран-участниц ОТГ выразили мнения касательно развития сотрудничества по различным направлениям.

Президент Казахстана Токаев отметил важность работы по прокладке волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря, что, по его словам, станет стимулом социально-экономического развития стран-участниц организации, а также сотрудничества в сфере ИТ, искусственного интеллекта, предложив с его помощью разработать "Большую языковую тюркскую модель".

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз отметил историческую принадлежность Карабаха Азербайджану, а также подчеркнул важность развития международного транспортного коридора Восток-Запад.

Важность развития Срединного коридора подчеркнул и президент Узбекистана Мирзиёев, в этом же контексте глава государства предложил создание Совета администраций железных дорог с размещением его дирекции в городе Ташкент, отметив важность цифровизации перевозок и создания "Зеленых коридоров".

О чем говорит Карабахская декларация?

По итогам саммита была принята Карабахская декларация, которая представляет дорожную карту деятельности ОТГ в ближайшие годы.

Участники саммита договорились о "необходимости постановки более амбициозных целей с учетом потенциала тюркских государств в глобальном масштабе", что подразумевает взаимодействие сторон в контексте оптимизации транспортных операций, процесса цифровизации и таможенных процедур.

Документ также предполагает увеличение объема торговли между сторонами с учетом решения технических вопросов.

Также в документе затрагивается вопрос реализации проекта "Цифровой Шелковый путь", а именно создание "телекоммуникационного магистрального маршрута между Европой и Азией".

Декларация включила в себя вопросы сотрудничества стран-представителей организации в сфере борьбы с изменениями климата, взаимодействия в сфере развития концепции "умных" городов и сел, развития и использования чистых энергетических ресурсов.

В документ включен пункт о "создании большой языковой модели государств-членов" и его использовании в области развития межкультурного взаимодействия, а также в реализации проектов в сфере искусственного интеллекта.

В преамбуле документа высказана идея особого значения наличия единой позиции стран тюркского мира в отношении глобальных вызовов геополитической повестки, что также включает в себя дальнейшее осуществление совместной деятельности в сфере оборонно-промышленного комплекса.

По итогам саммита стало известно о присоединении Венгрии – страны-наблюдателя ОТГ - к Соглашению об учреждении Тюркского инвестиционного фонда.

Таким образом неформальный саммит ОТГ стал еще одним шагом на пути укрепления сотрудничества между странами тюркского мира. Проведение мероприятия в Шуше в преддверии конференции COP29 подчеркнуло поддержку стран-участниц организации Азербайджану в рамках предстоящей конференции. Саммит стал свидетельством динамичного сотрудничества в рамках организации, основанного на доверии и взаимной поддержке.