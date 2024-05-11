О чем договорились лидеры Организации тюркских государств в Шуше?

На саммит по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева приехали
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
- президента Киргизии Садыр Жапаров
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
- премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
- вице-президент Турции Джевдет Йылмаз
- президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар
- генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев.
Еще во время церемонии инаугурации 14 февраля Ильхам Алиев назвал развитие сотрудничества в рамках ОТГ приоритетным направлением внешней политики Азербайджана. О том, что саммит пройдет в Шуше президент Азербайджана объявил во время визита в Турцию, состоявшегося после церемонии инаугурации.
Выступая на саммите, Алиев говорил об усилиях Азербайджана в установлении и развитии сотрудничества в рамках организации в контексте политического, экономического взаимодействия, а также "наращивания военной мощи" с целью перевоплощения ОТГ в "центр силы на глобальной арене".
Президент рассказал о программе "Великого возвращения", проводимой в Карабахе и Восточном Зангезуре, подчеркнув важность визитов лидеров тюркских государств на освобожденные территории, а также поддержку, оказываемую главами государств Центральной Азии в виде строительства образовательных учреждений и творческого центра на освобожденных территориях.
Ильхам Алиев отметил, что структура организации "не соответствует поставленным целям, а бюджет не достаточен для их реализации", подчеркнув, что Азербайджан перевела 2 млн дол. на счет Секретариата ОТГ. Среди вопросов, требующих дальнейших обсуждений, Алиев назвал развитие международного транспортного маршрута Восток-Запад; а также важность экономического сотрудничества и роль Тюркского инвестиционного фонда в этом контексте, взаимодействия в сфере энергетики, а также развития проекта "Цифровой Шелковый путь".
Президент Азербайджана еще раз напомнил о том, что осенью Азербайджан примет конференцию COP29 и пригласил участников саммита ОТГ присоединиться к конференции.
Участники саммита подчеркнули важность сотрудничества в сфере возобновляемой энергии, а также проведения конференции COP29 в Азербайджане. Помимо этого, лидеры стран-участниц ОТГ выразили мнения касательно развития сотрудничества по различным направлениям.
- Президент Казахстана Токаев отметил важность работы по прокладке волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря, что, по его словам, станет стимулом социально-экономического развития стран-участниц организации, а также сотрудничества в сфере ИТ, искусственного интеллекта, предложив с его помощью разработать "Большую языковую тюркскую модель".
- Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз отметил историческую принадлежность Карабаха Азербайджану, а также подчеркнул важность развития международного транспортного коридора Восток-Запад.
- Важность развития Срединного коридора подчеркнул и президент Узбекистана Мирзиёев, в этом же контексте глава государства предложил создание Совета администраций железных дорог с размещением его дирекции в городе Ташкент, отметив важность цифровизации перевозок и создания "Зеленых коридоров".
О чем говорит Карабахская декларация?
По итогам саммита была принята Карабахская декларация, которая представляет дорожную карту деятельности ОТГ в ближайшие годы.
- Участники саммита договорились о "необходимости постановки более амбициозных целей с учетом потенциала тюркских государств в глобальном масштабе", что подразумевает взаимодействие сторон в контексте оптимизации транспортных операций, процесса цифровизации и таможенных процедур.
- Документ также предполагает увеличение объема торговли между сторонами с учетом решения технических вопросов.
- Также в документе затрагивается вопрос реализации проекта "Цифровой Шелковый путь", а именно создание "телекоммуникационного магистрального маршрута между Европой и Азией".
- Декларация включила в себя вопросы сотрудничества стран-представителей организации в сфере борьбы с изменениями климата, взаимодействия в сфере развития концепции "умных" городов и сел, развития и использования чистых энергетических ресурсов.
- В документ включен пункт о "создании большой языковой модели государств-членов" и его использовании в области развития межкультурного взаимодействия, а также в реализации проектов в сфере искусственного интеллекта.
- В преамбуле документа высказана идея особого значения наличия единой позиции стран тюркского мира в отношении глобальных вызовов геополитической повестки, что также включает в себя дальнейшее осуществление совместной деятельности в сфере оборонно-промышленного комплекса.
По итогам саммита стало известно о присоединении Венгрии – страны-наблюдателя ОТГ - к Соглашению об учреждении Тюркского инвестиционного фонда.
Таким образом неформальный саммит ОТГ стал еще одним шагом на пути укрепления сотрудничества между странами тюркского мира. Проведение мероприятия в Шуше в преддверии конференции COP29 подчеркнуло поддержку стран-участниц организации Азербайджану в рамках предстоящей конференции. Саммит стал свидетельством динамичного сотрудничества в рамках организации, основанного на доверии и взаимной поддержке.