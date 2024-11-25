Новый город Асман на берегу Иссык-Куля - расположение, цели и сроки строительства

В Киргизии в реализуется масштабный проект строительства на берегу озера Иссык-Куль города Асман. Расскажем о расположении города Асман, когда его начали строить и когда планируется завершить строительство, что значит название города, на что он будет похож и каковы его особенности.

Строительство масштабных умных экогородов в ОАЭ и Саудовской Аравии вдохновило несколько среднеазиатских государств, включая Туркменистан, Узбекистан и Кыргызстан, на возведение своих “городов будущего” - Аркадага, Нового Ташкента и Асмана. Асман обещают сделать современным экогородом с уникальной архитектурой и инфраструктурой, который станет новым центром притяжения для жителей Кыргызстана и зарубежных туристов.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Где находится город Асман?

Город Асман в Кыргызстане стоят на северном берегу озера Иссык-Куля. Огромная строительная площадка находится около села Тору-Айгыр, не доезжая до села Чырпыкты. По сути город будет находиться посередине между городом Балыкчы и аэропортом Иссык-Куль. Сначала планировалось, что город будет расположен ближе к городу Балыкчы, но было принято решение передвинуть его ближе к аэропорту. Асман будет относиться к Иссык-Кульскому району Иссык-Кульской области. Пока что планируется, что площадь нового города будет составлять более 4 тысяч га, а по форме он будет напоминать киргизский струнный инструмент комуз.

© Фото: cabar.asia

Почему город Асман так назвали?

“Асман” переводится на русский с кыргызского языка как “небо”. По словам президента страны Садыра Жапарова, новый город с таким названием будет символизировать веру в свои возможности и стремление к новым вершинам.

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Глава государства отметил, что градостроительство - это сложный и многоэтапный процесс, который требует тщательного планирования, профессиональной экспертизы и слаженной работы всех участников. А поскольку в ходе строительства Асмана необходимо использовать только экологически чистые материалы и технологии, а также внедрять возобновляемые источники энергии и создавать устойчивую систему переработки отходов, задача еще больше усложняется.

Как будут строить Асман?

Проект строительство города был презентован еще летом 2021 года, но капсула под строительство Асмана была заложена лишь в конце июня прошлого года. Однако о старте работ было объявлено только в июне этого года. До этого шел раздел земельных участков, строительство инженерных сооружений и планировка будущего города. Пока что сроки возведения Асмана составляют около 10 лет, в целом проект разбит на несколько этапов, каждому из которых соответствует своя “дорожная карта”. Предполагается, что первые объекты инфраструктуры будут построены в ближайшие годы, но полное завершение проекта может занять более 10 лет.

© Фото: president.kg

Строительство Асмана финансируют иностранные инвесторы. В конечном итоге число жителей составит 500-700 тысяч человек, но сначала стоит ожидать менее масштабные цифры. В том числе, одна из задач строительства Асмана - создать новые рабочие места для местного населения.

Планируется, что новый город на берегу Иссык-Куля будет постоянно развиваться и адаптироваться к новым потребностям и возможностям населения. Для начала необходимо будет создать базовую инфраструктуру и все необходимые условия для жизни горожан, но и после этого работы будет еще очень много. Но еще на самых первых этапах будут учитываться вопросы, касающиеся как экологии, так и дизайна, а также применяться инновационные подходы в ландшафтном планировании.

© Фото: cabar.asia

Чем интересен город Асман?

Асман будет отличаться от других городов Кыргызстана своей современной архитектурой, экологичностью и инновационными технологиями. В Асмане будут использоваться возобновляемые источники энергии, планируется, что город будет безотходным. Также будет создана система умного города, которая позволит автоматизировать управление различными аспектами городской жизни, такими как транспорт, освещение и водоснабжение.

© Фото: cabar.asia

Одной из главных особенностей города будет его туристическая привлекательность и близость к международному аэропорту Иссык-Куль (12 км), в том числе принимающему прямые рейсы из городов России. Будет проложена железная дорога со скоростными поездами. Асман будет расположен в живописном месте, где можно будет насладиться горными пейзажами, чистым воздухом и отдыхом на озере. В городе также будут созданы условия для развития различных видов туризма. С этой целью в городе построят отели, музеи, стадион, ипподром и поле для гольфа.