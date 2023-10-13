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Вчера в Баку прошло 53-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, в кулуарах которого глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал журналистам о новых трендах в работе СВР.

Мы сегодня наблюдаем классическую революционную ситуацию, когда западный блок вместе с США уже не способен обеспечить собственное глобальное лидерство. А с другой стороны, новые центры силы – страны глобального Юга уже больше не хотят терпеть такой агрессивный западный диктат

- Сергей Нарышкин.

По его мнению, Запад не хочет считаться с таким развитием событий и использует все инструменты для того, чтобы каким-то образом остановить ход истории, стремится затормозить самостоятельное развитие этих стран, их стремление к интеграции в рамках региональных и иных интеграционных объединений, поскольку именно это является основным препятствием для сохранения глобального лидерства Запада в мире.

Чем сильнее будет стремление и движение к многополярности, тем более агрессивными и опасными будут попытки Запада остановить это движение. Причем страны, которые выбрали или выбирают путь подчинения себя такому западному диктату, безусловно, рано или поздно окажутся в ситуации глубокого внутреннего кризиса или даже гражданской войны

- глава СВР.

Тем не менее, по его словам, большинство стран понимает и осознает опасность попасть под такое влияние со стороны западного блока.

Нарышкин в Баку. Фото: СВР

Лидеры и сами страны объединяются, в том числе на постсоветском пространстве, для того, чтобы самостоятельно решать собственные проблемы, решать вопросы, каким образом выйти из тех или иных региональных кризисов.

- Нарышкин.

Разворот на Юг

Он также акцентировал внимание на том, что в прежние годы взаимодействие с западными спецслужбами в направлении борьбы с международным терроризмом было заметным: контакты сохраняются, но масштаб взаимодействия, конечно, существенно сократился.

Рост террористических угроз, которые исходят с территории Афганистана, Сирии, Ирака, Ливии возник по причине такого неправового давления, а порой и просто прямой вооруженной агрессии Соединенных Штатов Америки и их союзников в отношении этих государств

- глава Службы внешней разведки.

Однако его радует то, что сейчас мир находится в стадии перехода к многополярности:

Спецслужбы России в большом объеме взаимодействуют и сотрудничают со спецслужбами других государств, государств глобального Юга и, в частности, с нашими партнерами, друзьями, соратниками из спецслужб государств СНГ.