МККК – самый важный гуманитарный проект на земле

Ежегодно 8 мая мир отмечает День Красного Креста и Красного Полумесяца. Расскажем, как и зачем был создан МККК.

Июнь 1859 года. Одинокая повозка пересекала Северную Италию. Ее пассажир, Анри Дюнан, швейцарский предприниматель и общественный деятель, ехал по важному делу. Он намеревался добиться аудиенции у Наполеона III. Дюнан знал, что император в это время находится недалеко от своей армии, ведущей вместе со своим союзником, Пьемонт - Сардинской армией, возглавляемой Виктором Эммануилом II, военные действия против австрийской армии под командованием императора Франца Иосифа I. К слову, это сражение стало последним в мировой истории, в котором все армии находились под личным командованием своих монархов.

Что сделал Анри Дюнан?

Битва при Сольферино (маленькая деревушка в Ломбардии) стала точкой отсчета для Анри Дюнана, попавшего на поле битвы сразу же после поражения в ней австрийской армии. Увиденное повергло Дюнана в ужас: тысячи убитых, умирающих и раненых людей, которым срочно необходима была помощь. Специальные медицинские подразделения при войсках со своими задачами не справлялись. Дюнан организовал временный госпиталь в деревенской церкви, где можно было бы оказать первую помощь всем пострадавшим. К нему присоединились местные жители — женщины и старики. Причем, с французами и итальянцами с одной стороны и австрийцами с другой обращались одинаково.

Вернувшись в Швейцарию, Дюнан пишет книгу "Воспоминания о Сольферино". Выход книги датирован 1862 годом. В ней Дюнан излагает свой план создания каждой страной независимого органа, который в случае военных действий мог бы предоставить защиту и помощь раненым как на поле боя, так и в вопросах, касающихся военнопленных.

Идея Дюнана была поистине революционной. Но, несмотря на это, у нее нашлись последователи. И вот, 17 февраля 1863 года комитет из пяти членов (прообраз будущего Международного Комитета Красного Креста) собрался для изучения предложений Анри Дюнана.

Эмблема МККК

Первым по важности вопросом комитет видел принятие отличительной эмблемы, одно только изображение которой вызывало бы к ней уважение со стороны участников конфликтов. Она должна была быть закреплена законом. Только так она могла обеспечить особое отношение к персоналу гуманитарной миссии на поле боя.

Второе условие, которому должно было отвечать такого рода изображение, это простота, четкая графика и цветовой контраст. Таким образом, визитная карточка, принятая 26 октября 1863 года делегатами 14 стран на первой международной конференции, в виде красного креста на белом фоне отвечала в полной мере необходимым требованиям.

Точку в создании МККК поставила в августе 1864 года Дипломатическая конференция, принявшая первую Женевскую конвенцию. Изображение креста не могло оставаться единственно возможным из-за религиозных соображений. Османская империя, воевавшая с Россией в 1876-1878 годах, вместо красного креста стала использовать красный полумесяц.

МККК в России

Созданию Российского общества Красного Креста предшествовало утверждение императором Александром II в мае 1867 года Устава Общества попечения о раненых и больных воинах, которое в 1879 году будет переименовано Российское Общество Красного Креста. С тех пор ни одна военная кампания или экспедиция не проходила без участия врачей, сестер милосердия и санитарок.

МККК сегодня

Сегодня почти 200 государств придерживаются Женевских конвенций и признают основы международного гуманитарного права.

Деятельность Международного Комитета Красного Креста и Красного Полумесяца в современном мире трудно переоценить. Его гуманитарная миссия не ограничивается только на полях военных столкновений, которых, к сожалению, не становится меньше. Представители МККК и КП предоставляют помощь пострадавшим при стихийных бедствиях, таких как землетрясения, наводнения, извержения вулканов, а также осуществляют помощь при массовом перемещении населения ввиду социально-экономических кризисов.

МККК — единственная организация в мире, награжденная Нобелевской премией трижды — в 1917, 1944, 1963 годах.