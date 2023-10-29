Мавзолей Дири Баба: где жил бессмертный дед и что там сохранилось сегодня?

По дороге из Баку в Шамаху можно увидеть памятник средневекового зодчества — мавзолей Дири Баба. Расскажем, кто такой Дири Баба, а также как попасть в его мавзолей, где он находится и почему соединяет в себе черты мавзолея, гробницы и поминальной мечети.

Время суфиев

Цифры "1402", высеченные на одном из камней постройки, говорят о том времени, когда в Азербайджане был популярен суфизм — одно из направлений ислама, предполагающее отсутствие посредников между верующим и Аллахом, своего рода отшельничество, когда верующие уединялись для длительных молитв в построенных для этого помещениях. Скорее всего, именно этим объясняется и некоторая удаленность мавзолея, его гармония с окружающими скалами, ставшими символом вечности и покоя.

Кто такой Дири Баба?

Легенда о Дири Баба гласит, что как-то раз молящийся старец вошел в транс, не смог из него выйти и остался живым в своей келье на несколько столетий.

В 1647 году турецкий путешественник Эвлиь Челеби побывал на этом месте и разузнал, что Дири Баба был маразинским шейхом (Мараза — древнее название Гобустана) и занимал при дворе ширваншаха Ибрагима I должность азанчы-муэдзина.

В состоянии транса Дири Бабу наблюдал немецкий путешественник, географ, историк-ориенталист Адам Олеарий, написавший в своих путевых заметках:

В двух выстрелах из мушкета от деревни к востоку находится благоустроенная гробница святого Тирибаббы, бывшего учителем Сеид Ибрагима, который как бы нетленным стоит на коленях и как бы молится. Это чудо будто испрошено от Бога, чтобы учитель его и после смерти, как и при жизни, всегда представлялся набожно молящимся.

Как выглядит мавзолей Дири Бабы?

Архитектура мавзолея впечатляет своей гармонией с окружающим ландшафтом на фоне скал. Храм как бы высечен в скале и обращен к людям светлым полукругом. Оригинальность мавзолею придают два яруса, из которых нижний — молельная комната, над которой высится восьмигранный купол, а верхний ярус — квадратный зал под сферическим куполом — это и есть гробница Дири Баба.

На стене второго яруса можно разглядеть высеченный в камне поминальный текст в честь ширваншаха — шейха Ибрагима I. Каменная резьба, украшающая стены, изображает растения как символ единения человека с природой — основу теории суфизма.

Задняя часть мавзолея вплотную примыкает к скале, в которой образовался грот, ставший местом захоронения святого Дири Бабы. Именно там он уединялся и молился.

Впоследствии к скале с гротом было пристроено двухэтажное строение будущего мавзолея. Зодчий, воздвигший храм, оставил свое имя на одном из камней дверного пролета между первым и вторым этажами. На двух каменных розетках он высек свое имя и имя своего отца. До наших времен сохранилась только розетка с именем отца — уста (мастер) Хаджи.