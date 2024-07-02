Курбан-байрам 2025: как провести, что нельзя и что нужно делать в Ид аль-Адха?

Курбан-байрам – праздник жертвоприношения. Какого числа Курбан-байрам? Как провести Курбан-байрам? Что нужно и что нельзя делать на Курбан-байрам? Можно ли держать пост во время Курбан-байрама?

Главный мусульманский праздник Курбан-байрам наступит уже совсем скоро. В этом году последователи ислама будут отмечать его в первых числах июня. Подготовка к Празднику жертвоприношения происходит заранее.

Какого числа Курбан-байрам в 2025 году?

Главный мусульманский праздник Курбан-байрам (Ид аль-Адха, Праздник жертвоприношения) в 2025 году выпадает на 6 июня. Именно в этот день состоятся главные мероприятия – праздничный намаз и обряд жертвоприношения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сразу за Курбан-байрамом следуют еще три дня ат-Ташрик. Это период, отличающийся особыми достоинствами и благословениями. Продолжение праздника распространяется как на паломников, так и на всех остальных.

Как провести Курбан-байрам?

Курбан-байрам принято праздновать с раннего утра. Мусульманам перед уходом на праздничную молитву необходимо совершить полное омовение, нанести благовония и надеть новую одежду.

Очень важно делать все процессы на голодный желудок, прием пищи до праздничного намаза запрещен. Трапеза после молитвы разрешается, но съесть в первую очередь необходимо мясо жертвы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После проповеди принято посещать кладбища, чтобы помолиться за усопших. Затем мусульмане приступают к главному праздничному ритуалу – жертвоприношению.

Праздничный день необходимо разделять со своими родными и близкими. Поэтому верующие на Курбан-байрам навещают своих родственников, друзей, соседей или коллег по работе.

Стоит добавить, что последователи ислама в этот день накрывают столы, готовят национальные блюда, мясо, сладости, соки и чай.

Что нужно и что нельзя делать на Курбан-байрам?

К Курбан-байраму следует подготовить дом. Мусульманам необходимо провести уборку, что является очень благостным делом перед праздником. Жилище верующего должно быть приведено в порядок.

Заранее стоит приготовить все праздничные блюда и купить новую одежду и подарки для родных и близких. Перед праздничным намазом нужно совершить полное омовение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ид аль-Адха важно быть в хорошем настроении, раздавать милостыню бедным и нуждающимся, поздравлять родственников и собираться в кругу семьи.

Что касается запретов, то ислам строго запрещает появление алкоголя на столах во время Курбан-байрама, что в принципе является харамом в религии.

Приверженцам ислама в праздник не следует сквернословить, ругаться и ссориться. В этот день принято забывать об обидах, мириться и говорить друг другу только самые добрые пожелания.

Помимо этого, на Курбан-байрам нельзя совершать тяжелую работу в доме, саду или огороде. Все свои рабочие дела необходимо отложить в сторону и посвятить себя празднику.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Перед Ид аль-Адха верующие держат желательный девятидневный пост. В сам праздничный день соблюдать его нельзя, это является нежелательным действием в исламе.

Можно ли убираться дома в Праздник жертвоприношения?

Убираться в доме во время праздника нельзя. Запрещено в этот день делать уборку, а также тяжелую работу в огороде и саду. Если мусульманин не успел завершить свои дела до праздника, лучше их перенести.

Можно ли пить алкоголь в праздник Ид аль-Адха?

Потребление алкоголя во время праздника Курбан-байрам строго запрещено. Такой же запрет распространяется и на Ураза-байрам, и на повседневную жизнь, так как алкоголь в исламе - харам.

Можно ли держать пост во время Курбан-байрама?

Держать пост во время Курбан-байрама является нежелательным действием, близким к хараму. Пророк Мухаммед запретил воздерживаться от еды и питья в праздничные дни.

Жертвоприношение на Ид аль-Адха

Жертвоприношение – главный ритуал празднования Курбан-байрама. Мусульмане совершают его после праздничной молитвы, а также в течение трех дней после Ид аль-Адха.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Верующие подходят к данному обряду со всей ответственностью. В качестве жертвы обычно режут барана или овцу, но также дозволено использовать быка, корову или верблюда.

После завершения ритуала необходимо разделить мясо жертвенного животного на три части: одну – оставить себе, вторую – пожертвовать нуждающимся, а третью – отдать родственникам или соседям.

Разница между Курбан-байрам и Ураза-байрам

Ураза-байрам – Праздник разговения, отмечающийся в первый день месяца Шавваль. Его приход ознаменовывает окончание священного месяца Рамадан и обязательного 30-дневного поста.

Курбан-байрам – Праздник жертвоприношения, который наступает через 70 дней после Ураза-байрама. Ид аль-Адха является главным мусульманским праздником.