Кто такие согдийцы - купцы Великого Шелкового пути?

Согдийцы - представители исторического народа, о котором было известно мало, пока новое исследование не раскрыло подробности их жизни. Расскажем, кто такие согдийцы, где они жили и на каком языке говорили, что такое Великий Шелковый путь и почему он так называется, а также что узнали ученые о согдийской культуре в результате нового открытия.

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Поскольку историческая область, на территории которой они проживали, на протяжении столетий переходила от империи к империи, их культура все больше растворялась и ассимилировалась, пока не исчезла как таковая. Но в результате исследований, проведенных в одной из китайских гробниц, археологи узнали новые подробности об этом древнем народе.

Кто такие согдийцы и где они жили?

Согдийцы - это древний народ, который когда-то населял обширную территорию, которая простиралась от Бухары в Узбекистане до Худжанда в Таджикистане и охватывала долину реки Зеравшан. То есть к Согдиане относились современные Бухарская, Самаркандская и Согдийская области Согдийцы имели иранское происхождение, а самое раннее упоминание о них относится к середине I тысячелетия до н.э. в двух частях старейшего памятника древнеиранской литературы "Авеста" - Яшты и Видевдат. С III века н.э. согдийцы начали создавать торговые поселения на китайских территориях вдоль караванных торговых путей, а позже землях Ферганской долины и Семиречья.

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На каком языке говорили согдийцы?

В Согдиане и некоторых других поселениях, расположенных вдоль Великого Шелкового пути, говорили на согдийском языке, принадлежащем к восточноиранской подгруппе иранских языков. Активное участие в торговле согдийцев привело к тому, что согдийский стал языком международного общения в центральноазиатском регионе. В это время возникала религиозная литература на согдийском языке, причем не только о зороастризме, который доминировал в Согдиане, но и о других религиях, поскольку согдийцы уважительно относились к другим верованиям. Сейчас согдийский язык не используется, так как был вытеснен тюркскими языками к XII веку, но с одним из его диалектов тесно связан ягнобский язык, используемый жителями долины таджикской реки Ягноб.

Что такое Великий Шелковый путь и почему он так называется?

Великий Шелковый путь - система торговых путей, связывающая Восток и Запад через Среднюю Азию. Называться караванный путь "шелковым" стал из-за того, что с 121 года до н. э. именно по нему началась перевозка шелка из Китая. Хотя название звучит так, будто через него везли только шелк, на самом деле разнообразных товаров было намного больше, включая специи, драгоценные камни и металлы, животные и экзотические фрукты, фарфор, ковры и косметику. Причем название знаменитому торговому маршруту было дано только в 1887 году немецким ученым. Этот караванный маршрут играл очень важную роль не только в обмене товарами между различными народами, но и философскими и религиозными идеями, технологиями и культурными феноменами. Великий Шелковый путь способствовал развитию торговли и культурному обмену на протяжении многих веков.

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Согдийцы и Великий Шелковый путь

Согдийцев можно назвать по-настоящему успешными торговцами Великого Шелкового пути: они были не только искусными в своих ремеслах, но и мобильными, а их язык выступал языком международного общения от берегов Каспийского моря до Тибетских гор. Именно на время активного участия согдийцев в торговле приходится "золотой век" Великого Шелкового пути. В Китае в это время правила империя Тан (618-907 годы н. э.). Несмотря на большое согдийское влияние на торговлю по Великому Шелковому пути, в конечном счете они ассимилировались с тюрками.

Почему перестал функционировать Великий Шелковый путь?

Великий Шелковый путь активно использовался со II века до н. э. до середины XV века н. э. За это время его развитие прошло три фазы от расцвета и пика до упадка. После 1360 года торговля по этим маршрутам стала замедляться из-за обилия военных конфликтов и эпидемии чумы, а высокие пошлины Османской империи, введенные после 1453 года, окончательно заставили купцов искать новые торговые пути. За этим последовало развитие морской торговли.

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Что ученые узнали про согдийцев?

В этом году вышла публикация, написанная по результатам анализа генома останков мужчины и женщины, захороненных вместе в уезде Гуюань китайской провинции Нинся. Кроме двух скелетов в захоронении было обнаружено множество предметов, созданных согдийскими мастерами, включая статуэтки, стеклянные бусины, фрески и монеты. Хотя гробницу нашли 10 лет назад, до проведения генетического анализа о захороненных в ней людях было известно не так много.

Исследование ДНК показало, что мужчина был связан с тюркскими народами из Монголии и России, в то время как предки женщины в большей степени относятся к местному китайскому населению. Эти данные свидетельствуют о том, что согдийцы активно вступали в смешанные браки, что способствовало расширению их торговых связей. При этом несмотря на ассимиляцию содержимое захоронения показало крепкую связь с согдийской культурой.