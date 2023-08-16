Кто что получил в Летнем институте

В Москве, в РГГУ, подвели итоги историко-просветительского проекта "Летний институт", организованного по поручению и при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Цель проекта - интеграция ученых и преподавателей из стран СНГ в научно-образовательную среду России, а также формирование постоянно действующей эффективной площадки для взаимодействия исследовательского сообщества по вопросам интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Ректор РГГУ, профессор Александр Безбородов отметил, что две недели прошли очень плодотворно.

Выступая с лекцией-обсуждением перед молодыми коллегами из стран СНГ, я увидел, что это очень профессионально подготовленные люди, чрезвычайно много дающие нашим российским студентам с точки зрения глубины материала своих стран. Наши коллеги из СНГ показали также завидное знание материала истории России. Это взаимообогащение заметил каждый студент, участвующий в этом "Летнем институте", и у них возникло желание, чтобы диалоги в рамках "Летнего института" или в других форматах были продолжены.

Для участия в проекте пригласили 28 исследователей и преподавателей из 15 ведущих научно-образовательных центров Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Для них была подготовлена насыщенная программа, куда входили лекции, мастер-классы, обсуждения, экскурсии и стажировки.

Президент РГГУ, руководитель секции истории Отделения историко-филологических наук, академик РАН, профессор Ефим Пивовар:

Участники поняли, что есть общее поле взаимодействия, возможность использовать его во благо для совершенствования качества своей работы, повышения квалификации, преподавания на более высоком уровне. Они поняли, что приехали не зря, потому что могут использовать наработки в своем учебном процессе, ведь любому преподавателю надо готовиться к лекциям, семинарам. Кроме того, участники наработали контакты с партнерами из других стран: это и Кавказ, и Центральная Азия, и Белоруссия, и Россия, а также получили больше представления о современной России, поскольку никто из них раньше здесь не был.

Также участники Летнего института получили возможность консультаций с ведущими специалистами нашего университета, Московского университета, Государственного академического университета гуманитарных наук, Академии Наук, двух региональных университетов по своей тематике. Но главное, они приняли участие в разработке программы на будущее. Это и общая платформа, и информационные материалы, и возможности совместных изданий в перспективе, это и участие в учебных проектах, в том числе магистратуры, в качестве слушателей, а, может быть, и преподавателей, это и конференции, которые предполагаются в перспективе, это и консультации своих коллег о том, как можно использовать посещение "Летнего института" в будущем для своего карьерного роста.

- рассказал Ефим Пивовар.

По итогам прохождения программы участники проекта "Летний институт" получили удостоверения о повышении квалификации в РГГУ, в также сертификаты о прохождении стажировок в вузах-партнерах РГГУ.